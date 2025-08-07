Alexi Pitu, prezentat oficial Fotbalistul crescut de Hagi și-a găsit echipă: „Are ce ne dorim de la jucătorii noștri ofensivi”
Alexi Pitu a semnat cu Vejle (FOTO: Instagram @vejleboldklub_official)
Alexi Pitu, prezentat oficial Fotbalistul crescut de Hagi și-a găsit echipă: „Are ce ne dorim de la jucătorii noștri ofensivi"

Silviu Dumitru
Publicat: 07.08.2025, ora 15:14
  • Alexi Pitu (23 de ani) a fost prezentat oficial la Vejle Boldklub, echipă care evoluează în prima ligă din Danemarca.

După aventurile eșuate din liga secundă a Franței, la Bordeaux și Dunkerque, fotbalistul crescut de Gică Hagi a schimbat țara.

Alexi Pitu, transferat de Vejle

Cu patru puncte după trei etape, Vejle se află pe locul 5 în clasament. Următorul meci îl va disputa duminică, de la ora 19:00, pe terenul lui Brondby (locul 3, cu 6 puncte).

„Vejle Boldklub are plăcerea de a anunța semnarea lui Alexi Pitu printr-un transfer gratuit.

Jucătorul ofensiv român în vârstă de 23 de ani sosește la Nørreskoven după perioade la FC Girondins de Bordeaux și USL Dunkerque în liga secundă franceză și a semnat un contract până în vara anului 2026”, a anunțat clubul danez.

2 milioane de euro
plătea Bordeaux, în ianuarie 2023, pentru a-l transfera pe Alexi Pitu de la Farul Constanța

Oficial Vejle, despre Alexi Pitu: „Dinamic și energic”

Mikkel Hemmersam, care la începutul anului l-a înlocuit pe românul Mario Nicolae în funcția de director sportiv al lui Vejle, a vorbit despre calitățile lui Pitu.

„Alexi Pitu este un jucător ofensiv creativ care poate juca atât ca mijlocaș ofensiv, cât și ca aripă. Are un profil interesant, cu niște abilități excelente în duelurile 1:1, și are stilul de joc dinamic și energic pe care ni-l dorim la jucătorii noștri ofensivi.

O condiție importantă pentru alcătuirea unei echipe competitive este să avem o concurență sănătoasă pe toate posturile, iar adăugarea lui Alexi ne oferă mai multe opțiuni, atât din punct de vedere tactic, cât și al rotației.

Este un sezon lung și avem nevoie ca toată lumea să fie capabilă să intervină și să-și asume spațiul și responsabilitatea. Este evaluarea noastră că Alexi poate contribui la această sarcină de la început

Am făcut un contract mai scurt, până în vara anului 2026, ceea ce oferă ambelor părți posibilitatea de vedea unde se află în anul următor”, a spus oficialul clubului danez.

  • În perioada martie 2019 - iunie 2021, Vejle a fost antrenată de Constantin Gâlcă (acum la Rapid), iar în sezonul precedent a fost pregătită timp de câteva luni de Mihai Teja (Metaloglobus).
250.000 de euro
va fi salariul anual al lui Alexi Pitu la Vejle, potrivit digisport.ro

Alexi Pitu: „Am multă încredere în mine și în abilitățile mele”

Jucătorul speră că va reuși să-si relanseze cariere la echipa daneză.

„Sunt fericit și mândru să am ocazia să reprezint un club ca acesta. Discuțiile mele cu Mikkel Hemmersam au fost constructive și bune, iar eu mă alătur unui club bine condus, cu o structură sportivă puternică, ceea ce este foarte important pentru mine.

Primele conversații nu mi-au lăsat nicio îndoială că îmi doresc cu adevărat să vin la Vejle Boldklub.

Voi face parte dintr-o echipă cu mulți jucători talentați și unde se lucrează din greu pentru a dezvolta un anumit stil de joc, ceea ce mă atrage.

Am multă încredere în mine și în abilitățile mele și abia aștept să îmbrac tricoul roșu și să pășesc pe stadionul lui Vejle.

Am văzut deja câteva înregistrări video și imagini de la primele meciuri și pare a fi o atmosferă incendiară, cu mulți fani. Aștept cu nerăbdare să experimentez acest lucru cu ochii mei”, a spus Pitu.

80
este numărul pe care îl va purta Alexi Pitu la Vejle

transfer danemarca alexi pitu vejle
