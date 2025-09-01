Moruțan, viitor sumbru la Aris Ce se întâmplă cu cel care a insistat ca „tricolorul” să vină la Salonic: „Doar o problemă de timp”

Olimpiu Moruțan, 26 de ani, va rămâne aproape sigur fără antrenor la Aris Salonic. Proprietarul clubului i-a decis viitorul lui Marinos Ouzounidis, fost la U Craiova, după un start slab de sezon.

Pe 19 iulie, Olimpiu Moruțan a fost prezentat la Aris, semnând un contract pe trei sezoane, până în 2028.

Ce voia Moruțan când a semnat cu Aris

A acceptat oferta galben-negrilor mai ales datorită insistenței lui Marinos Ouzounidis, antrenorul Craiovei între februarie și iulie 2021. Îl știa de la FCSB.

În prima zi la Salonic, „tricolorul” spunea la prezentare: „Am venit aici cu ambiții mari. Voi da maximum pentru a avea rezultate și în Grecia, și în cupele europene. Cred că putem atinge toate țintele.

De-abia aștept să văd atmosfera pe care o fac fanii noștri la meciurile de acasă”.

Furia ultras la Aris: „ Dați-vă jos tricourile și dispăreți!”

Momentan, nu a ieșit nimic din ce dorea mijlocașul ofensiv.

Aris a fost eliminată din Conference League încă din turul 2 preliminar, șocant, 1-2 și 2-2 în fața unei echipe azere, Araz.

Înfrângerea suferită în weekend, 0-2 cu Panaitolikos acasă, în campionat, i-a arătat lui Moruțan și partea agresivă a galeriei.

„Dați-vă jos tricourile și dispăreți!”, le-au strigat ultrașii, fluierându-i minute în șir.

Ouzounidis va fi demis de la Aris

Olimpiu își face alte griji. Potrivit presei de la Salonic, proprietarul clubului i-a decis viitorul lui Ouzounidis.

Thodoros Karypidis s-a întâlnit cu directorul sportiv Ruben Reyes și au hotărât să-l demită pe antrenor. Patronul voia să-l concedieze încă după eliminarea din Conference, fiind salvat de directorul spaniol.

Acum, despărțirea e „doar o problemă de timp”, anunță jurnaliștii greci. Reyes caută un înlocuitor pentru a putea oficializa schimbarea. Plecarea lui Ouzounidis și sosirea noului tehnician.

