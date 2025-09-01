Pușcaș, out de la Bodrumspor  Ce a transmis atacantul, după despărțirea de formația din Turcia: „Vă sunt recunoscător”
George Pușcaș FOTO: IMAGO
Pușcaș, out de la Bodrumspor Ce a transmis atacantul, după despărțirea de formația din Turcia: „Vă sunt recunoscător”

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 01.09.2025, ora 22:50
Actualizat: 01.09.2025, ora 22:50
  • George Pușcaș (29 de ani) a părăsit-o pe Bodrumspor, după numai un sezon petrecut în Turcia.

Pușcaș mai avea doi ani de contract cu Bodrum, însă a ales să părăsească echipa.

George Pușcaș a plecat de la Bodrumspor

După doar un sezon petrecut la formația turcă, George Pușcaș o părăsește pe Bodrumspor.

La formația retrogradată în cel de-al doilea eșalon, Pușcaș a marcat 11 goluri în 38 de meciuri. De asemenea, acesta a oferit și 4 pase decisive.

Despărțirea a fost anunțată de Bodrumspor, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare.

„Mergem pe drumuri separate după acordul comun cu jucătorul nostru George Puşcaş, în urma unui acord reciproc. Îi mulţumim pentru contribuţia avută şi îi urăm succes în continuare în carieră”.

1,1 milioane de euro
este cota lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

Mesajul lui George Pușcaș: „Vă sunt recunoscător”

După anunțul oficial, George Pușcaș și-a luat rămas bun, prin intermediul unei postări pe Instagram.

„Dragi fani Bodrumspor,

Vă sunt cu adevărat recunoscător pentru tot sprijinul pe care mi l-ați arătat în acest sezon și pentru dragostea pe care ați arătat-o ​​atât echipei, cât și mie.

Am fost întotdeauna gata să dau totul și să dau 100% pentru a atinge obiectivele echipei, dar uneori alegerile au fost făcute diferit.

M-am simțit ca acasă în fiecare zi de-a lungul călătoriei mele aici și iau cu mine toate amintirile pe care le-am avut la club - bune și rele. Voi fi mereu un fan al acestor culori și mă voi considera mereu un fiu al Bodrumspor.

De asemenea, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care susțin echipa noastră și lucrează pentru club în fiecare zi. Până data viitoare! Hai, Bodrum!”, a scris George Pușcaș.

