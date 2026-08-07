Ghinion imens pentru Pitu FOTO: Accidentat după driblingul lui Moruțan. A părăsit terenul pe targă

UTA Arad - Rapid. Alexi Pitu (24 de ani) s-a accidentat în finalul primei reprize a meciului din etapa #4 a Ligii 1.

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Titularizat din nou de Adrian Mihalcea, tânărul mijlocaș s-a prăbușit în mod bizar după ce a fost driblat de adversar și nu a putut părăsi terenul pe propriile picioare.

UTA Arad - Rapid. Accidentare bizară pentru Alexi Pitu

În minutul 39 al partidei de la Arad, Pitu a fost evitat de Olimpiu Moruțan printr-o schimbare de direcție, cu mingea la picior.

Jucătorul arădenilor a întins piciorul după fentă, moment în care a resimțit o durere puternică și s-a prăbușit pe gazon, acuzând dureri tot mai mari în zona coapsei.

Pitu nu a mai putut jocul și a fost scos pe targă de pe teren, fiind înlocuit de Tzionis după câteva minute.

Alexi Pitu a revenit în România în această vară, la 3 ani distanță de la transferul la Bordeaux, care plătea două milioane de euro pentru a-l aduce de la Farul Constanța.

Au urmat apoi evoluții pentru francezii de la Dunkerque și danezii de la Vejle, însă fără rezultate notabile pentru român.

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