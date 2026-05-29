Oțelul caută soluții la FCSB Formația roș-albastră ar putea ceda un portar de perspectivă

Alexandru Maxim (19 ani), portarul celor de la FCSB, ar putea ajunge în Superliga în această vară.

Tânărul jucător este dorit de Oțelul Galați, care îl vrea sub formă de împrumut.

Alexandru Maxim, portarul crescut de roș-albaștri, a evoluat în ultimul sezon la FC Voluntari, în Liga 2.

Alexandru Maxim poate pleca din nou de la FCSB

Oțelul Galați ar fi interesată să îl împrumute pe Alexandru Maxim, conform gsp.ro.

Formația de la malul Dunării caută soluții pentru postul de portar, mai ales după despărțirea de Iustin Popescu, căruia i-a expirat contractul.

În acest moment, Stjepan Thomas are doar două variante pentru poartă: Cosmin Dur-Bozoancă și Gabriel Ursu.

Gălățenii ar analiza și alte opțiuni, printre care Bogdan Ungureanu, portarul Rapidului care a jucat sezonul trecut la Sepsi.

200.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Maxim, conform transfermarkt.com

Goalkeeperul aparține de FCSB, dar a fost trimis în ultimii ani sub formă de împrumut pentru a aduna minute la seniori.

La FCSB, concurența pentru postul de portar este puternică. Marius Baciu îi are în acest moment la dispoziție pe:

Ștefan Târnovanu

Lukas Zima

Matei Popa

Mihai Udrea

Un nou împrumut ar putea fi varianta prin care Maxim să continue să joace constant.

Înainte de Voluntari, Maxim a evoluat și pentru CSM Olimpia Satu Mare, iar în 2025 a ales să revină la formația ilfoveană pentru a lupta la promovare.

Maxim vine după un sezon bun la FC Voluntari. Portarul de 19 ani a bifat 24 de meciuri în Liga 2 și a păstrat poarta intactă de 11 ori și a încasat 19 goluri.

El urmează să joace, luni, returul barajului de menținere/promovare cu Hermannstadt, după ce sibienii s-au impus în prima manșă, scor 3-2.

