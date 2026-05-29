A dat lovitura Rio Ferdinand, fostul star al lui Manchester United, și-a dublat veniturile după retragere

Publicat: 29.05.2026, ora 19:13
  • Rio Ferdinand (47 de ani), fostul fundaș al lui Manchester United și al naționalei Angliei, a dezvăluit că veniturile sale actuale sunt mai mari decât cele pe care le avea în perioada de vârf a carierei de fotbalist.
Ferdinand a fost unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lume în anii petrecuți la Manchester United.

În perioada sa de top, fostul fundaș încasa aproximativ 140.000 de euro pe săptămână, adică în jur de 7 milioane de euro pe an.

Ferdinand a fost întrebat în ce perioadă a câștigat cei mai mulți bani. Răspunsul fostului internațional englez a fost surprinzător: „Probabil în ultimii ani”.

Averea fostului fundaș este estimată în prezent la peste 65 de milioane de euro, conform marca.com.

Suma include banii câștigați în cariera de fotbalist, dar și veniturile din proiectele și afacerile dezvoltate după retragere.

Fostul jucător al lui Manchester United locuiește acum în Dubai alături de familia sa.

Acesta a explicat că mutarea a reprezentat un nou capitol în viața sa, fără să nege faptul că orașul i-a oferit și oportunități importante de business.

Iubesc Anglia și sunt patriot în sensul acesta, dar un drum nou, un capitol nou, ceva diferit, cred că este un nou capitol revigorant în viața mea Rio Ferdinand, fostul fotbalist al celor de la Manchester United

Ferdinand a vorbit și despre sistemul de taxe din Regatul Unit, spunând că oamenii ar accepta mai ușor impozitele mari dacă serviciile publice ar funcționa foarte bine.

„Dacă ar exista servicii, precum sănătatea, de exemplu, și ar funcționa perfect, cred că oamenii nu ar avea nimic împotrivă să plătească taxe.

Dar când lucrurile se destramă, când merg prost, te întrebi: «Bine, plătesc toate aceste taxe, dar chiar se duc către ceva care îi ajută pe cei care locuiesc aici?»

Iar aceasta este marea întrebare care are nevoie de răspuns”, a mai declarat fostul fundaș.

Cum și-a construit Rio Ferdinand averea după retragerea din fotbal

După ce și-a încheiat activitatea de analist la TNT Sports, Ferdinand s-a concentrat tot mai mult pe proiectele sale media.

Podcastul și platforma „Rio Ferdinand Presents” au devenit centrul activității sale publice, cu invitați importanți din fotbal, printre care Casemiro, Paul Pogba sau Sadio Mane.

Ferdinand a investit și în zona de reprezentare sportivă, prin New Era Global Sports Management, agenție implicată în managementul și consilierea sportivilor.

Fostul fotbalist are afaceri și în zona imobiliară și turistică. Este partener la LEOS Developments, un dezvoltator imobiliar de lux, și este propietarul Football Escapes, companie care oferă vacanțe de familie combinate cu programe de fotbal pentru copii, în resorturi premium.

455 de meciuri
a adunat Rio Ferdinand la Manchester United

În cariera de fotbalist, Rio Ferdinand a evoluat pentru West Ham, Bournemouth, Leeds United, Manchester United și QPR.

Cea mai importantă perioadă a avut-o la United, unde a câștigat șase titluri în Premier League și Liga Campionilor sub comanda lui Sir Alex Ferguson.

