„Sunt recunoscător” Răzvan Lucescu, revedere neașteptată cu un  fost internațional francez în România: „Naționalitatea îl trage în jos”

Bafetimi Gomis (40 de ani), fostul internațional francez, a distribuit pe contul său personal de Instagram o fotografie alături de Răzvan Lucescu (56 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gomis s-a aflat sub comanda tehnicianului român în perioada iulie 2019 - februarie 2021, când Răzvan Lucescu o pregătea pe Al Hilal.

Răzvan Lucescu, întâlnire cu Bafetimi Gomis

Aflat în România pentru reeditarea sfertului „UEFAntastic” dintre Steaua și Rapid din 2006, actualul antrenor al celor de la PAOK a avut parte de o întâlnire surpriză cu fostul său elev.

Gomis a imortalizat momentul și a distribuit o fotografie cu Lucescu pe contul său de Instagram.

„Contează să fii prezent.

A fost important pentru mine să petrec ceva timp alături de Răzvan Lucescu la București, purtând discuții despre fotbal, viață și valorile care ne ghidează în fiecare etapă a vieții.

Sunt recunoscător pentru timpul petrecut împreună.”, a fost mesajul lui Gomis

Ca antrenor al celor de la Al Hilal, Răzvan Lucescu a cucerit trei trofee, performanțe reușite și cu ajutorul lui Gomis

Liga Campionilor Asiei (2019)

Campionatul Arabiei Saudite (2019/2020)

Cupa Regelui Arabiei Saudite (2019/2020)

111 goluri și 18 pase decisive a reușit Gomis la Al Hilal în 148 de meciuri

Bafetimi Gomis, despre Răzvan Lucescu: „Naționalitatea îl trage în jos”

În 2022, fostul atacant francez vorbea la superlativ de Răzvan Lucescu.

„Mi-ar plăcea să-l văd în Franța. Din punctul meu de vedere, naționalitatea sa îl trage în jos, dar ar putea antrena o echipă din top 6, i-ar surprinde pe mulți.

Răzvan mi-a oferit multă înțelegere când aveam cu adevărat nevoie. Are o filosofie grozavă de joc. Se inspiră din Guardiola, dar combină ideile cu stilul de fotbal italian. Nu a venit la Al Hilal pentru bani, ci pentru a câștiga Liga Campionilor Asiei.

A lucrat încontinuu, ne-a pus foarte multe videoclipuri pentru a înțelege ce dorește de la noi, dar munca i-a fost răsplătită. Am câștigat Liga Campionilor Asiei. Când ne-a anunțat că pleacă, a început să plângă, dar la fel am făcut și noi, jucătorii”, declara Gomis într-un interviu pentru L'Équipe.

Saint-Etienne, Lyon, Swansea City, Galatasaray, Al-Hilal și Kawasaki Frontale sunt echipele la care a jucat Gomis de-a lungul carierei. S-a retras în 2024.

12 meciuri a adunat Gomis în tricoul Franței: a marcat 3 goluri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport