DINAM0 - FCSB. În minutul 57, galeria roș-albă a desfășurat în peluză un mesaj special pentru Kopic, în croată: „Te iubim, Zeljko”.

Ce s-a întâmplat după ce antrenorul le-a mulțumit, dar nu citise ce scria pe banner.

În minutul 57, scorul nu era bun deloc pentru Dinamo. FCSB conducea, avea 1-0 după golul lui Dawa.

PCH, mesaj în croată pentru Kopic

Atunci, în ciuda scorului, PCH a desfășurat un banner lung în peluză.

Un mesaj în croată: „Ai venit ca un străin. Dar ai devenit un câine roșu pentru totdeauna. Te iubim, Zeljko!”.

I-a scandat apoi numele antrenorului. Auzindu-și numele, dar prins de joc, Kopic a făcut un semn de mulțumire aproape cu spatele spre galerie.

Kopic nu citise mesajul. A făcut-o chiar dacă s-a întors cu spatele la joc

Ultrașii au observat și au strigat din nou, pentru a-i atrage atenția: „Zeljko Kopic, Zeljko Kopic”.

De-abia atunci s-a întors tehnicianul. Deși ataca FCSB și mingea se îndrepta spre careul lui Dinamo, Kopic a stat și a citit tot mesajul.

Apoi s-a înclinat în fața fanilor. Le-a arătat că și el iubește.

În minutul 73, Karamoko a egalat după o fază incisivă de atac a dinamoviștilor. Chiar în fața PCH.

