„O nebunie pe care n-o acceptăm" Noi detalii despre construcția arenei de 130 de milioane de euro: „Nu poți face 4 stadioane la București și zero aici"
Alfred Simonis FOTO: CJ Timiș
Liga 3

„O nebunie pe care n-o acceptăm" Noi detalii despre construcția arenei de 130 de milioane de euro: „Nu poți face 4 stadioane la București și zero aici"

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.11.2025, ora 21:15
alt-text Actualizat: 14.11.2025, ora 21:15
  • Alfred Simonis (40 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că lucrările la noua arenă „Dan Păltinișanu” vor începe anul viitor cu o finanțare importantă suportată și de autoritățile locale.
  • În acest moment, Timișoara nu are echipă în primele două eșaloane din România! Poli evoluează în Liga 3 și se bate pentru promovare în acest sezon.

Ca urmare a măsurilor privind reducerea deficitului, premierul Ilie Bolojan a dorit ca atât noua arenă de la Timișoara, cât și altele din țară să fie amânate până în 2027.

Cu toate acestea, Alfred Simonis a anunțat că lucrările vor începe în 2026, după ce s-a hotărât ca autoritățile locale să susțină financiar demararea lucrărilor.

Alfred Simonis, despre noul stadion din Timișoara: „Semnăm actele și dăm drumul la treabă”

Simonis a declarat că CJ Timiș va aloca în jur de 30-35 de milioane de euro în trei ani pentru construcția stadionului, în timp ce restul de bani vor fi alocați de Guvern. Costurile noului stadion de la Timișoara ar urma să ajungă până la aproximativ 130 de milioane de euro.

„Suma de 50-60 de milioane de euro, pe care unii din primărie au aruncat-o, e mincinoasă și falsă. Construcția are o valoare de aproximativ 130 de milioane de euro, poate puțin peste. 25% din 130 nu o să fie niciodată 60, cum au spus unii. Cifra mincinoasă a fost aruncată pentru a spune că nu avem noi banii pentru cofinanțare.

Calculele noastre sunt clare. Trebuie 30-35 de milioane de euro pe care CJ Timiș să îi suporte în 32 de luni. Cam 10 de milioane de euro anual. Bani pe care CJ și-i va asuma la început de decembrie.

Am avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan și cred că lucrurile sunt clare. Așteptăm, pentru că există o dispută între firmele de pe primele două locuri, și când vine decizia finală din instanță, în perioada imediat următoare, semnăm actele și dăm drumul la treabă în 2026!”, a declarat Alfred Simonis, conform prosport.ro.

Alfred Simonis: „Vreau să începem construcția în 2026”

Edilul din Timiș a mai spus că, pentru ca lucrările să înceapă încă de anul viitor, CJ Timiș este dispus să suporte integral prima parte a cheltuielilor.

„Doresc începerea în 2026 și sunt dispus sa dăm drumul lucrărilor exclusiv din banii CJ Timiș pentru că în 2027 Guvernul are obligația să susțină proiectul.

Nu poți face 4 stadioane în București, două în Dâmbovița, unul la Cluj, unul la Constanța, unul la Pitești și Timișoara, care e principalul motor economic al țării, să rămână pe dinafară. E o nebunie pe care nu o acceptăm!”, a mai spus Simonis.

Timișoara va avea două arene ultramoderne

Pe lângă noul stadion „Dan Păltinișanu”, Timișoara va mai avea un stadion nou, arena „Eroii Timișoarei”.

Stadionul este construit din banii Primăriei Timișoara și ar urma să fie inaugurat în 2026, lucrările fiind începute în primăvara anului 2024.

Stadionul „Eroii Timișoarei” va avea o capacitate de aproximativ 10.000 de locuri, costurile ridicării sale fiind de aproximativ 23 de milioane de euro.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

