CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire:  „Eu, demis? Spune-i asta!” +9 foto
Conferința de presă a echipei naționale înaintea meciului cu Bosnia a oferit noi scene cu Mircea Lucescu în prim plan
Nationala

CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire: „Eu, demis? Spune-i asta!”

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 14.11.2025, ora 19:57
alt-text Actualizat: 14.11.2025, ora 20:07
  • Conferința de presă a echipei naționale înaintea meciului cu Bosnia a oferit noi scene cu Mircea Lucescu în prim plan
  • Selecționerul a fost deranjat de o întrebare a jurnaliștilor bosniaci despre o posibilă demitere
  • Tot el l-a transformat în translator pe ofițerul de presă Cătălin Popescu și apoi l-a certat pentru omiterea detaliilor. 
  • Toate cele 4 episoade inedite cu Lucescu din conferință, în rândurile de mai jos

Conferința de presă a lui Mircea Lucescu a început cu o întârziere de opt minute față de ora programată, 18:00 ora locală, 19:00 la București.

Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Citește și
Calcule pentru Mondial Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Citește mai mult
Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul

Selecționerul a intrat deja vizibil iritat, după ce în zona de interviuri rezervată pentru deținătorii de drepturi, fusese deranjat de proximitatea celor trei posturi TV: Digi, Prima și Antena 1.

Spațiul extrem de limitat a făcut imposibilă distanțarea platformelor, astfel că Lucescu îl putea auzi clar pe Ionuț Radu vorbind pentru un alt post, în timp ce el acorda propriul interviu. Un prim lucru care l-a deranjat.

La conferință l-a întâmpinat o sală arhiplină, cu jurnaliști români și bosniaci. Situația s-a complicat rapid, întrucât fiecare răspuns oferit în limba română trebuia tradus mai întâi în engleză, apoi în bosniacă, un proces lent, care i-a accentuat nemulțumirea.

CE L-A DERANJAT PE LUCESCU

1. Identificarea jurnaliștilor înainte de întrebări

La prima întrebare adresată lui Ionuț Radu de un ziarist bosniac, Lucescu a întrerupt jurnalistul pentru a solicita ca fiecare întrebare să fie precedată de prezentarea numelui și a publicației.

2. Catalin Popescu, transformat în translator improvizat

Lucescu l-a transformat pe Cătălin Popescu drept traducător ad-hoc, cerându-i să redea integral răspunsurile sale, inclusiv unul foarte lung.

Când ofițerul de presă a încercat să îl oprească pentru a traduce parțial, selecționerul a trecut peste încercarea sa și și-a continuat ideea.

Cătălin Popescu a ajuns până la urmă la partea de traducere în engleză, dar a omis câteva detalii legate de minutele jucate de fotbaliștii Bosniei în Liga Națiunilor.

Ceea ce l-a nemulțumit pe Lucescu, care i-a cerut acestuia să revină și să includă și acele informații, deși aveau o importanță redusă.

3. Neatenție la traducerea din bosniacă și o întrebare iritantă

Selecționerul nu a fost atent la prima traducere din bosniacă în engleză și i-a cerut lui Cătălin Popescu să repete întrebarea: „Poți să-mi repeți, că n-am fost atent?”

Întrebarea se referea la ideea că ar putea fi demis în cazul unei înfrângeri, ceea ce l-a iritat complet. Răspunsul său a fost scurt și tăios:

„Nu pot fi demis. Spune-i asta, Cătălin. Eu, demis? Nu se poate.”

Bosnia - Romania, conferinta de presa Ionut Radu si Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg
Bosnia - Romania, conferinta de presa Ionut Radu si Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Bosnia - Romania, conferinta de presa Ionut Radu si Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Bosnia - Romania, conferinta de presa Ionut Radu si Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Bosnia - Romania, conferinta de presa Ionut Radu si Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Bosnia - Romania, conferinta de presa Ionut Radu si Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Bosnia - Romania, conferinta de presa Ionut Radu si Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
+9 Foto
labels.photo-gallery

4. Refuzul de a răspunde despre anunțul plecării

Întrebat de GOLAZO.ro dacă regretă faptul că și-a anunțat plecarea înainte de baraj, Mircea Lucescu a refuzat categoric să abordeze subiectul:

„Haideți să discutăm despre meciul de mâine. Dacă aveți o întrebare despre meciul de mâine, e în regulă.”

Citește și

Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Diverse
19:04
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare: le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Citește mai mult
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
„Nu mă dezic de această credință” Continuă David Popovici și după JO 2028? Cum a răspuns campionul olimpic
Înot
18:03
„Nu mă dezic de această credință” Continuă David Popovici și după JO 2028? Cum a răspuns campionul olimpic
Citește mai mult
„Nu mă dezic de această credință” Continuă David Popovici și după JO 2028? Cum a răspuns campionul olimpic

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
mircea lucescu romania NATIONALA conferinta bosnia cm 2026
Știrile zilei din sport
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire:  „Eu, demis? Spune-i asta!”
Nationala
14.11
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire: „Eu, demis? Spune-i asta!”
Citește mai mult
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire:  „Eu, demis? Spune-i asta!”
Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Nationala
14.11
Musi are probleme Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Nationala
14.11
Calcule pentru Mondial Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Citește mai mult
Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Diverse
14.11
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare: le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Citește mai mult
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:23
Bosnia - România LIVE de la 21:45 » Zi decisivă pentru „tricolori”: meci crucial în drumul spre CM 2026
Bosnia - România LIVE de la 21:45 » Zi decisivă pentru „tricolori”: meci crucial în drumul spre CM 2026
00:01
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia  „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026 
22:41
Alertă în Bosnia Poliția din Zenica nu știe ce pregătește BH Fanaticos! 550 de fani români puși în gardă cu protestul ultrașilor din Bosnia
Alertă în Bosnia Poliția din Zenica nu știe ce pregătește BH Fanaticos! 550 de fani români puși în gardă cu protestul ultrașilor din Bosnia
22:38
Încă o calificată din Europa S-a dat biletul #30 pentru CM 2026: a ratat un singur Mondial în toată istoria!
Încă o calificată din Europa S-a dat biletul #30 pentru CM 2026: a ratat un singur Mondial în toată istoria!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Top stiri din sport
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Diverse
14.11
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Citește mai mult
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Gimnastica
14.11
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Citește mai mult
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Nationala
14.11
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”
Superliga
14.11
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”
Citește mai mult
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 11 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share