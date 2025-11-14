Conferința de presă a echipei naționale înaintea meciului cu Bosnia a oferit noi scene cu Mircea Lucescu în prim plan

Selecționerul a fost deranjat de o întrebare a jurnaliștilor bosniaci despre o posibilă demitere

Tot el l-a transformat în translator pe ofițerul de presă Cătălin Popescu și apoi l-a certat pentru omiterea detaliilor.

Toate cele 4 episoade inedite cu Lucescu din conferință, în rândurile de mai jos

Conferința de presă a lui Mircea Lucescu a început cu o întârziere de opt minute față de ora programată, 18:00 ora locală, 19:00 la București.

Selecționerul a intrat deja vizibil iritat, după ce în zona de interviuri rezervată pentru deținătorii de drepturi, fusese deranjat de proximitatea celor trei posturi TV: Digi, Prima și Antena 1.

Spațiul extrem de limitat a făcut imposibilă distanțarea platformelor, astfel că Lucescu îl putea auzi clar pe Ionuț Radu vorbind pentru un alt post, în timp ce el acorda propriul interviu. Un prim lucru care l-a deranjat.

La conferință l-a întâmpinat o sală arhiplină, cu jurnaliști români și bosniaci. Situația s-a complicat rapid, întrucât fiecare răspuns oferit în limba română trebuia tradus mai întâi în engleză, apoi în bosniacă, un proces lent, care i-a accentuat nemulțumirea.

CE L-A DERANJAT PE LUCESCU

1. Identificarea jurnaliștilor înainte de întrebări

La prima întrebare adresată lui Ionuț Radu de un ziarist bosniac, Lucescu a întrerupt jurnalistul pentru a solicita ca fiecare întrebare să fie precedată de prezentarea numelui și a publicației.

2. Catalin Popescu, transformat în translator improvizat

Lucescu l-a transformat pe Cătălin Popescu drept traducător ad-hoc, cerându-i să redea integral răspunsurile sale, inclusiv unul foarte lung.

Când ofițerul de presă a încercat să îl oprească pentru a traduce parțial, selecționerul a trecut peste încercarea sa și și-a continuat ideea.

Cătălin Popescu a ajuns până la urmă la partea de traducere în engleză, dar a omis câteva detalii legate de minutele jucate de fotbaliștii Bosniei în Liga Națiunilor.

Ceea ce l-a nemulțumit pe Lucescu, care i-a cerut acestuia să revină și să includă și acele informații, deși aveau o importanță redusă.

3. Neatenție la traducerea din bosniacă și o întrebare iritantă

Selecționerul nu a fost atent la prima traducere din bosniacă în engleză și i-a cerut lui Cătălin Popescu să repete întrebarea: „Poți să-mi repeți, că n-am fost atent?”

Întrebarea se referea la ideea că ar putea fi demis în cazul unei înfrângeri, ceea ce l-a iritat complet. Răspunsul său a fost scurt și tăios:

„Nu pot fi demis. Spune-i asta, Cătălin. Eu, demis? Nu se poate.”

4. Refuzul de a răspunde despre anunțul plecării

Întrebat de GOLAZO.ro dacă regretă faptul că și-a anunțat plecarea înainte de baraj, Mircea Lucescu a refuzat categoric să abordeze subiectul:

„Haideți să discutăm despre meciul de mâine. Dacă aveți o întrebare despre meciul de mâine, e în regulă.”

