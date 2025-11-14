Ionuț Radu s-a contrat cu unul dintre jurnaliștii bosniaci pe seama unei întrebări ce cataloga echipa noastra drept “slabă” sau “mai slabă” din cauza absențelor

Portarul i-a retezat complet opinia jurnalistului bosniac, oferind o doză de încredere colegilor săi

Traducerea a fost și ea parte din acest schimb de replici, fiind cumva o confuzie între „weak” (slab) și „weaker” (mai slab)

Exact în prima parte a conferinței, Ionuț Radu (28 de ani) a avut o contră amuzantă cu un jurnalist bosniac, stârnită de o confuzie de traducere între „weak” (slab) și „weaker” (mai slab).

VIDEO Jurnaliștii români și Lucescu s-au amuzat pe urma incidentului

Jurnalistul îl întrebase dacă România este mai slabă sau slăbită din cauza absențelor, însă Radu a perceput întrebarea ca pe o etichetă directă.

Traducătoarea a redat neclar întrebarea, iar sensul pare că s-a pierdut pe drum. Ori exprimarea jurnalistului bosniac n-a fost una tocmai fericită.

Traducerea suna de parcă jurnalistul spusese că echipa ar fi „slabă” acum, pentru că lipsesc fotbaliști precum Drăgușin, Stanciu, Burcă și alții.

Indiferent de nuanța reală, portarul s-a arătat vizibil iritat, dar a răspuns ferm, cumva o dovadă de încredere în colegii lui:

„E părerea ta că echipa noastră e slabă. Avem o echipă bună, avem încredere. Sub nicio formă echipa noastră nu e slabă sau mai slabă. În niciun caz, indiferent cine lipsește și cine intră”, a zis portarul.

La final, Radu a încheiat cu un zâmbet ironic, moment care a stârnit murmure și ceva zâmbete în sală.

Jurnaliștii români și chiar Mircea Lucescu s-au amuzat pe urma evenimentului și reacția hotărâtă a portarului care foarte probabil va fi titular sâmbătă seară.

