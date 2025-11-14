Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele celor de la Inter Milano, este mulțumit de numirea lui Cristi Chivu (45 de ani) în postul de antrenor principal.

Oficialul „nerazzurrilor” a dezvăluit că l-a preferat pe antrenorul român în detrimentul marelui Jose Mourinho (62 de ani).

Marotta a ales să parieze în vară, după plecarea lui Simone Inzaghi, pe Cristi Chivu, un tehnician care pregătise doar echipele de juniori ale nerazzurrilor.

Giuseppe Marotta l-a ales pe Chivu în detrimentul lui Mourinho: „Sunt surprins”

La 5 luni de la acel moment, șeful Interului nu înțelege de ce oamenii sunt încă surprinși de rezultatele echipei alături de tânărul tehnician român: victorii pe linie în Liga Campionilor, plus primul loc în Serie A.

„ M-a mirat că oamenii au fost surprinși de talentul lui Cristian. L-am ales pentru că reprezintă valori importante ; a avut curajul să meargă împotriva curentului, chiar și în presă.

Unii l-au menționat chiar și pe Mourinho, care, cu tot respectul… Dacă nu aș fi avut curajul, aș fi regretat”, a spus Giuseppe Marotta, potrivit Gazzetta dello Sport.

Cristi Chivu are cifre mai bune decât Jose Mourinho în actualul sezon

În actualul sezon, Cristi Chivu a înregistrat rezultate mai bune decât „The Special One”.

Antrenorul român are o medie de 2,40 puncte per meci, în timp ce Jose Mourinho a strâns numai 1,61 puncte per meci.

12-8 în favoarea lui Chivu, este raportul victoriilor celor doi antrenori, în stagiunea 2025-2026

Mourinho și Chivu au câștigat Liga Campionilor

Jose Mourinho și Cristi Chivu au colaborat, la Inter, în perioada 2008-2010. Atunci, lusitanul ocupa postul de antrenor principal, în timp ce actualul tehnician al nerazzurrilor era fotbalist în activitate.

În cele două sezoane, Inter a cucerit două titluri de campioană a Italiei, o Cupă a Italiei și o Supercupă.

Pe plan continental, clubul de pe San Siro a câștigat cel mai titrat trofeu european, Liga Campionilor, în 2010.

În drumul spre trofeul Champions League, Jose Mourinho l-a utilizat pe Chivu în 9 partide, inclusiv în finala câștigată cu Bayern Munchen, 2-0.

59 de meciuri un gol și o pasă decisivă a reușit Cristi Chivu în mandatul lui Jose Mourinho

