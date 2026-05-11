 „Trădător al națiunii!” Iranul a confiscat proprietățile deținute de „Maradona al Asiei”, un mare opozant al regimului de la Teheran

Autoritățile iraniene au anunțat, luni, că au confiscat bunurile fostului fotbalist Ali Karimi (47 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți contestatari ai regimului de la Teheran.

Karimi este considerat o legendă a fotbalului Iranian, fiind un simbol pentru fotbalul asiatic în anii 2000, când a jucat pentru Bayern Munchen sau Schalke 04.

Statul iranian i-a confiscat bunurile lui Ali Karimi

Autoritățile iraniene i-au confiscat mai multe bunuri, ca parte a unui val de măsuri luate împotriva criticilor regimului din Iran.

Anchetatorii i-au confiscat fostului mijlocaș două spații comerciale și patru apartamente, toate înregistrate pe numele lui Havash Karimi, fiul său, scrie euronews.com.

Confiscările au fost raportate de Hamshahri Online, platforma oficială a municipalității din Teheran.

Ali Karimi, în tricoul lui Bayern FOTO: IMAGO

Confiscările fac parte dintr-o campanie amplă a statului iranian de a-i ataca pe oponenții regimului. Karimi nu a fost singurul afectat, în situația sa fiind și jurnaliști sau influenceri aflați în afara țării.

Agenția de știri Mizan, care promovează mesajele transmise de sistemul judiciar iranian, l-a descris pe Karimi drept „unul dintre trădătorii patriei, care s-a implicat intens în sprijinirea inamicului în ultimii ani”.

Nu este prima dată când bunurile lui Karimi sunt vizate. După ce și-a exprimat sprijinul pentru mișcarea „Femei, Viață, Libertate” în 2022, autoritățile i-au blocat temporar accesul la propria reședință.

Presiunile s-au intensificat după ce a aderat la „Carta de solidaritate pentru organizarea libertății în Iran”, o coaliție condusă de prințul moștenitor Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului.

Cine este Ali Karimi

Ali Karimi a debutat în fotbalul profesionist în 1996, în țara sa natală, la gruparea Fath Teheran. Ulterior, acesta a a jucat în Iran până în 2001, atunci când s-a transferat în Emirate, la Shabab Al-Ahli.

De la Al-Ahli acesta a ajuns la Bayern Munchen, grupare pentru care a evoluat în perioada 2005-2007, reușind să joace 42 de meciuri și să câștige un campionat și o cupă a Germaniei.

După experiența de la Bayern au urmat noi experiențe în Asia până în anul 2011, atunci când a revenit în Germania, la Schalke, acolo unde a bifat un singur meci.

S-a retras din fotbal în anul 2014, luând drumul antrenoratului pentru o scurtă perioadă. În prezent acesta locuiește în Statele Unite.

În trecut, potrivit Wikipedia, Ali Karimi a fost ținta unei tentative de răpire a guvernului iranian.

