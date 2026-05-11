Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!

FCSB - SLOBOZIA 0-0. După 0-1 cu Csikszereda, în deplasare, 0-0 cu Unirea, luni seară, în Ghencea. FCSB a fost fluierată de propriii fani.

Campioana de anul trecut vrea să ajungă în Europa din play-out fără să creeze nimic pe teren în fața unor echipe care se zbat să evite retrogradarea.

FCSB nu doar că nu mai seamănă cu echipa de anul trecut. Dacă n-ar avea tricourile roș-albastre, ai putea-o confunda cu orice formație din play-out la unele meciuri.

Cota FCSB nu joacă. E nevoie și de jucători

Ultimele două partide au fost un dezastru. Lucian Filip e antrenor interimar cu patron tehnician full-time la un lot estimat la 35,7 milioane de euro. Cel mai scump grup de jucători din Liga 1, potrivit Transfermarkt.

În același timp, Csikszereda valorează 6,92 milioane, iar Unirea Slobozia 6,25 milioane.

O diferență de aproape 30 de milioane care nu s-a văzut absolut deloc. Nici pe 1 mai, la 0-1 cu Csikszereda, în deplasare, nici pe 11 mai, la 0-0 cu Slobozia, acasă, în Ghencea.

FCSB, zero creativitate, zero inspirație, zero concentrare

Cota FCSB nu joacă singură, e nevoie și de jucători pe teren. Iar jucătorii au fost absenți la ultimele două etape.

Nici în atac, nici în apărare, nu par că fac parte din echipa care a cucerit două titluri consecutive, 2024 și 2025.

Nimic, zero creativitate, zero inspirație, zero concentrare. O dominare surdă, fără niciun orizont, fără nicio speranță.

Ocaziile lui Olaru din prelungiri n-au salvat aparențele. Bara nu intră la goluri. Nici măcar la șuturi pe poartă.

VIDEO. FCSB, la un pas de un gol jenant

