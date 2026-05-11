Remiză albă în Ghencea FCSB a făcut un joc foarte modest » A fost la un pas de a se face de râs cu Unirea Slobozia

alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 23:07
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 23:14
  • FCSB și Unirea Slobozia au remizat, scor 0-0, în etapa #8 din play-out-ul Ligii 1.

FCSB a început în atac partida din Ghencea. Roș-albaștrii au bifat prima ocazie încă din minutul 2, când Darius Olaru a șutat din interiorul careului, dar mingea a fost apărată de Robert Popa.

Campioana României și-a continuat asaltul spre poarta Unirii Slobozia, dar fără succes. Octavian Popescu și Florin Tănase au mai încercat să înscrie, dar Popa a intervenit de fiecare dată. O ocazie importantă a avut-o și Cisotti, în minutul 34, când a reluat cu călcâiul mingea centrată de Tănase, dar balonul a trecut puțin pe lângă.

În minutul 44, Unirea Slobozia a înscris cu mult noroc, după o intervenție ratată a lui Mihai Popescu. Înainte să împingă balonul în poartă, ialomițenii au șutat de două ori și de fiecare dată mingea a lovit bara transversală.

Prima repriză s-a încheiat la egalitate. Partea a doua a fost mai lipsită de ocazii, cele două echipe nereușind să ajungă la porțile adverse.

În ultimele minute, Darius Olaru a bifat două mari ocazii, unul dintre șuturile mijlocașului lovind bara transversală. Partida din Ghencea s-a încheiat, astfel, la egalitate.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB837
8UTA Arad836*
9FC Botoșani833
10Oțelul Galați832*
11Csikszereda830
12Petrolul825
13Farul825*
14Hermannstadt822*
15Unirea Slobozia822*
16Metaloglobus București813
*beneficiază de rotunjire

FCSB - Unirea Slobozia 0-0

Final de meci!

Min. 90+4 - Ocazie imensă pentru FCSB! Olaru a șutat din careu dar Popa a avut o intervenție uluitoare. La faza următoare, același Olaru a trimis mingea în bara transversală.

Partida este prelungită cu minimum 4 minute.

Min. 90 - Radunovic vede și el cartonașul galben după ce a oprit un contraatac al oaspeților.

Min. 89 - Joao Paulo ratează o mare ocazie pe final. Acesta a șutat cu pământul, din interiorul careului, dar mingea trece pe lângă poartă.

Min. 84 - Popa a primit cartonașul galben pentru tragere de timp.

Min. 75 - Baba Alhassan l-a faultat pe Lungu, iar oaspeții au cerut al doilea cartonaș galben pentru jucătorul de la FCSB.

Min. 69 - Carnat a șutat spre poartă, dar Ștefan Târnovanu a intervenit și a respins balonul.

Min. 57 - Florin Tănase a șutat puternic la colțul scurt, dar portarul oaspeților a respins mingea în corner.

Min. 54 - Șutul tânărului Stoian a fost blocat de apărarea Unirii Slobozia, iar Robert Popa a prins mingea fără mari emoții.

Min. 46 - Baba Alhassan a fost introdus pe teren în locul lui Octavian Popescu. Și Andre Duarte l-a înlocuit pe Mihai Popescu.

Prima repriză s-a încheiat.

Min. 45+3 - Matei Popa nu mai poate continua partida și este înlocuit cu Ștefan Târnovanu. Și Alexandru Stoian intră pe teren, înlocuindu-l pe Cisotti.

Min. 45 - Matei Popa se resimte în urma unei căzături pe umăr, după ce a sărit să respingă o centrare a Unirii Slobozia.

Min. 44 - Unirea Slobozia a înscris un gol norocos prin Albu, dar reușita a fost anulată pentru o poziție de ofsaid. Matei Popa a ieșit greșit la o centrare, iar mingea a ajuns la ialomițeni, care au șutat de două ori spre poartă, dar de fiecare dată mingea a lovit bara transversală.

Min. 41 - Continuă atacurile celor de la FCSB. Florin Tănase a șutat din afara careului, dar mingea a trecut mult peste poartă.

Min. 34 - FCSB este aproape de deschiderea scorului! Cisotti a reluat cu călcâiul centrarea lui Tănase, dar mingea trece puțin pe lângă poarta lui Popa.

Min. 32 - Octavian Popescu a intrat în careul advers, a driblat câțiva jucători ai Unirii Slobozia și a șutat, dar mingea a fost blocată de Ibrian.

Min. 23 - Lungu este avertizat cu cartonașul galben după un fault asupra lui Darius Olaru la mijlocul terenului.

Min. 18 - Robert Popa a reușit să respingă în corner mingea șutată de Octavian Popescu, care a fost deviată de un fundaș.

Min. 11 - Joao Paulo i-a pasat lui Darius Olaru, aflat în afara careului, și care a șutat pe centrul porții.

Min. 6 - Albu nu a putut pofita de mingea primită în careul celor de la FCSB. Mihai Popescu a fost atent și a intervenit la timp.

Min. 2 - FCSB bifează prima ocazie din meci. Olaru a șutat din centrul careului, dar Popa a prins mingea fără probleme.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start

  • FCSB: Popa - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Tănase, Joao Paulo - Cisotti, Olaru, Oct. Popescu - Miculescu
  • Rezerve: Târnovanu, Zima, Duarte, Graovac, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa
  • Antrenor: Lucian Filip
  • Unirea Slobozia: Popa - Ibrian, Orozco, Antoche, Șerbănică - Albu, Lungu - Yanakov, Ponde, Dulcea - Said
  • Rezerve: Rusu, Iancu, Dorobanțu, Toma, Safronov, Lemnaru, Dragu, Coadă, Pop, Dahan, Carnat, Vlăsceanu
  • Antrenor: Claudiu Niculescu
  • Stadion: Ghencea
  • Arbitru: George Roman // Asistenți: Florian Vișan, Radu Ghinguleac // Arbitru VAR: Horia Mladinovici // Asistent VAR: Lucian Rusandu

Lucian Filip, înainte de FCSB - Unirea Slobozia: „Istoricul ne-a arătat că avem probleme cu orice echipă”

Înainte de partida din etapa a opta a play-out-ului, Lucian Filip a declarat:

„Întâlnim o echipă care are o situație destul de incertă, atât prin prisma punctelor, a clasamentului, cât și a licenței. Ne dorim foarte mult să profităm de acest lucru, mai ales că venim după o înfrângere. Probleme de lot nu sunt, în afară de cele pe care le știți.

La Miercurea Ciuc, jocul a arătat în multe momente mai mult ca un meci de pregătire decât unul oficial. Cu toate astea, ne-am creat foarte multe ocazii, am avut posesie foarte bună, multe șuturi, dar, din păcate, n-am reușit să marcăm.

Istoricul scurt din acest sezon ne-a arătat că avem probleme cu orice echipă, indiferent de poziția din clasament.

Săptămâna asta a decurs normal, i-am simțit bine pe băieți, îi simt că sunt conectați, dar cu cât trece timpul, cu cât se apropie momentul barajului, e clar că va crește și presiunea”.

Mă interesează foarte mult terenul, la Miercurea Ciuc ne-a dezavantajat foarte mult gazonul, pe Ghencea sigur va fi mai bun și vom putea să ne desfășurăm jocul. Lucian Filip

Lucian Filip a fost întrebat dacă jucătorii sunt deja cu gândul la barajul pentru Conference League.

„(n.r. - Jucătorilor le zboară gândul la baraj?) Normal că te gândești, mai ales că meciurile nu mai contează atât de mult în clasament, fără să vrei te gândești.

Prin aceste meciuri de baraj, putem să salvăm măcar jumătate din rezultatele slabe”, a mai spus Lucian Filip.

Claudiu Niculescu: „Jucăm împotriva unui adversar care nu are ce să caute în play-out

Claudiu Niculescu, antrenorul Unirii Slobozia, este conștient de diferența mare de valoare dintre cele două echipe.

„Jucăm împotriva unui adversar care nu are ce să caute în play-out. Formează unul dintre cele mai valoroase loturi din Liga 1. Cunoașteți cu toții valoarea lor.

Contează cum vor fi noi, mai ales din punct de vedere mental. Nu va fi ușor. Datoria noastră în aceste două etape e să luptăm până la ultima picătură de energie, până în ultima clipă a sezonului.

Lucrurile depind doar de noi. Important e să facem mai mult puncte decât Hermannstadt. Că vom lua un punct cu FCSB, că vom lua trei, va fi ceva senzațional. Acum, pe hârtie, suntem în dezavantaj, dar trebuie să luptăm, să jucăm cu încredere.

Lucrurile se pot întoarce în favoarea noastră. Nu va fi ușor. La fotbal, până nu vine ultimul fluier al sezonului, nu trebuie să cedezi”, a declarat Claudiu Niculescu, la conferința de presă.

