Jose Mourinho (62 de ani) reprezintă prima opțiune pentru preluarea postului de antrenor principal la Real Madrid, însă tehnicianul portughez ar fi impus două condiții pentru a reveni în Spania.

Clubul „blanco” se va despărți de Alvaro Arbeloa în această vară, iar actualul antrenor al celor de la Benfica a comunicat cu Real Madrid doar prin intermediul agentului său, urmând ca alte discuții să aibă loc după încheierea sezonului.

Concret, cele două cerințe a antrenorului portughez sunt legate de gestionarea lotului, respectiv de organigramă.

Mourinho și-ar dori să aibă un cuvânt de spus în privința transferurilor, nu neapărat în privința numelor, cât a pozițiilor care trebuie acoperite, întrucât acesta e de părere că lotul este dezechilibrat în prezent, informează as.com.

A doua condiție este legată de respectarea ierarhiilor și a activității tuturor departamentelor. Prin această cerință „The Special One” urmărește evitarea unor situații precum conflictul dintre Vinicius și Xabi Alonso.

Până acum, Mourinho nu a purtat nicio discuție cu Real Madrid în mod direct, iar acest lucru ar urma să se întâmple după încheierea ultimei etape din Portugalia, Benfica având încă șanse la un loc de Liga Campionilor, obiectiv urmărit de tehnician.

Totodată, clubul lusitan i-a făcut deja lui Mourinho o ofertă de prelungire a contractului.

