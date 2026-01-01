Hermannstadt nu și-a primit banii Sibienii au reclamat la FIFA transferul lui Ianis Stoica » Nu au încasat niciun euro de la Estrela Amadora

Hermannstadt a deschis o acțiune la FIFA împotriva portughezilor de la Estrela Amadora, pe motiv că nu și-au respectat obligațiile de plată în transferul lui Ianis Stoica (23 de ani)

În vara acestui an, Stoica a fost transferat de la Hermannstadt la Estrela Amadora, după un sezon foarte bun la Sibiu.

Hermannstadt a reclamat la FIFA transferul lui Ianis Stoica

Conform înțelegerii, clubul portughez trebuia să plătească 1,3 milioane de euro în schimbul jucătorului, suma fiind eșalonată în trei tranșe, cu scadență până în august 2026.

Deși primul termen de plată era în august, oficialii lui Hermannstadt susțin că până în acest moment în conturile clubului nu a intrat niciun euro din transfer.

„I-am dat la FIFA, așteptăm să ne vină răspunsul și să încasăm banii. N-am primit niciun ban. Sunt dați la FIFA, în ianuarie ar trebui să încasăm tranșa din august și o să fie o întârziere de vreo 4-5 luni între tranșe.

Vor avea penalizări, o să aibă interdicție la transferuri, că nu plătesc”, a declarat Claudiu Rotar, acționarul echipei sibiene, conform sport.ro.

Întrebat în ce constă sancțiunile, oficialul sibienilor a precizat că penalizările pot ajunge până la 5% din valoarea totală a transferului.

„Astea le-a pus FIFA, dar nu pot fi mai mult de 5 la sută pe an”

1,5 milioane de euro este cota lui Ianis Stoica, potrivit transfermarkt.com. Înainte să plece în Portugalia, atacantul valora două milioane de euro

Decizia finală privind eventualele sancțiuni urmează să fie luată de FIFA, după analizarea dosarului.

FOTO: Golul lui Ianis Stoica din partida Valladolid - Estrela Amadora 2-3

Atacantul român a adunat 15 meciuri la Estrela Amadora, în care a reușit să marcheze două goluri și să ofere două pase decisive.

În cariera sa, atacantul a mai jucat la Hermannstadt, echipa alături de care are cele mai multe reușite, U Cluj, FCSB, CSM Slatina, Metaloglobus, Petrolul și Dunărea Călărași, acesta fiind primul său transfer în străinătate.

Deși nu a debutat încă la prima reprezentativă, a parcurs toate selecționatele de juniori ale României, începând cu categoria U16, cele mai multe apariții fiind la naționala U21, unde a bifat 19 meciuri și a marcat 3 goluri.

27 de goluri a produs Ianis Stoica în cele 62 de meciuri jucate în tricoul lui FC Hermannstadt. A marcat de 21 de ori și a livrat 6 pase decisive

Estrela ocupă locul 10 în Portugalia cu 18 puncte acumulate, după cele 16 partide jucate.

