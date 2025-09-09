De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat

Transferul mijlocașului Alin Fică (24 de ani) de la CFR Cluj la Rapid a eșuat în ultimele momente. Perioada de transferuri s-a închis la 00:00.

Lucian Marinescu, impresarul jucătorului și fost fotbalist la Rapid, ar fi solicitat mai multe clauze și bonusuri de performanță pe care conducerea giuleștenilor le-a respins.

Alin Fică era aproape de a ajunge în Giulești alături de colegul său, fundașul brazilian Leo Bolgado.

De ce a picat transferul lui Fică

Printre solicitările transmise de impresar se numărau o primă de instalare de până la 100.000 de euro și bonusuri suplimentare pentru performanțe, conform gsp.ro.

Oficialii din Giulești au oferit însă un pachet mai modest:

12.000 de euro salariu lunar

salariu lunar 500 de euro supliment pentru chirie

supliment pentru chirie 150.000 de euro bonus la semnătură, dar abia peste doi ani, în cazul unei prelungiri

5.000 de euro ar câștiga Alin Fică lunar la CFR Cluj, conform fanatik.ro

Intrat în ultimul an de contract cu CFR, Fică se află acum în fața unei decizii importante.

Patronul ardelenilor, Ioan Varga, intenționează să-i propună o prelungire de contract cu o creștere salarială de aproximativ 70%, față de actualul venit de 5.000 de euro pe lună.

Totuși, jucătorul nu ar fi încă 100% convins de ofertă, conform sursei citate.

8.500 de euro ar putea fi noul salariu al lui Alin Fică, în cazul în care ar accepta oferta clujenilor

Format de CFR Cluj, mijlocașul a debutat în Liga 1 în sezonul 2019-2020.

Ulterior, a fost împrumutat la Rapid în perioada 2020-2021, pe atunci în Liga 2, și apoi la Academia Recea, tot în eșalonul secund. Revenit în Gruia,

Fică a adunat până acum 91 de meciuri pentru CFR, în care a marcat șase goluri și a oferit trei pase decisive.

