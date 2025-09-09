CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia

CFR Cluj l-a transferat pe fundașul dreapta Marcus Coco (29 de ani). Jucătorul din Guadelupe era liber de contract.

Mutarea vine la câteva zile după transferul-surpriză al francezului Kurt Zouma (30 de ani).

Ardelenii au anunțat mutarea oficială a jucătorului cu peste 250 de meciuri în Ligue 1 (Franța) printr-un comunicat.

Jucătorul cu peste 250 de meciuri în Ligue 1 a fost prezentat în Gruia: „Marcus Coco este aici”

„CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Marcus Coco este noul jucător al echipei noastre!

Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe realizări în Gruia!”, au notat clujenii, pe rețelele de socializare.

Marcus Coco a fost prezentat printr-un videoclip special, având pe fundal muzică franțuzească.

În imagini, tricoul său este imprimat cu numele său, în timp ce jucătorul savurează o cafea și un croissant.

La final, el rostește mesajul: „Marcus Coco este aici”.

Coco a bifat 260 de apariții în Ligue 1, în tricourile celor de la Nantes (131 de meciuri) și Guingamp (129 de meciuri).

Acesta a înscris 11 goluri și a oferit 14 pase decisive în primul eșalon din Franța.

Format la Guingamp, de-a lungul carierei a acoperit mai multe poziții pe teren: a jucat ca fundaș dreapta, mijlocaș și extremă dreapta, dar a fost folosit și ca extremă stângă sau atacant central.

Marcus Coco era liber de contract după despărțirea de Nantes.

17 apariții a bifat Marcus Coco pentru naționala U21 a Franței, dar a ales să debuteze ca senior pentru Guadalupe, unde a adunat șase meciuri din 2023

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport