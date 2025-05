„Ne-am bătut joc” Alin Roman i-a dat dreptate lui Bordeianu și și-a criticat coechipierii: „Nu au pus osul la treabă” 

Poli Iași - Metaloglobus 1-1. Alin Roman (31 de ani) a fost dezamăgit după remiza din barajul de menținere/promovare.

Ieșenii au deschis scorul în minutul 12, iar Roman a avut, în repriza secundă, ocazia de a majora avantajul din lovitură de la 11 metri, însă Nedelcovici a reușit să apere.

Poli Iași - Metaloglobus 1-1 . Alin Roman: „ Ne-am bătut joc de acest meci”

„ Ne-am bătut joc de acest meci . Am avut multe oportunități de a majora rezultatul, nu am reușit. Am ratat și un penalty. Îmi pare rău de suporterii care au venit și ne-au susținut din primul minut.

Nu e gata, mai avem un meci în deplasare. Sper să ne reglăm, să pregătim meciul și să arătăm că merităm să rămânem în Liga 1.

În prima repriză am avut o atitudine bună. Am avut multe ocazii. Suntem jucători de Liga 1, nu avem voie să ratăm atâtea ocazii . Sper ca meciul viitor să ne intre”, a declarat Roman, la Prima Sport.

Trebuie să ne gândim toți că ține de noi și trebuie să ne schimbăm atitudinea. Și jucătorii care au intrat parcă au intrat pe vârfuri, nu au pus osul la treabă. Chiar sunt supărat, mi-aș fi dorit să ajut mai mult. Atât am putut azi. Alin Roman

În repriza secundă au fost introduși Shuka, Joao Amaral și Cătălin Creț.

În minutul 86, Metaloglobus a dat lovitura prin Huiban, cu un șut superb de la marginea careului, iar meciul s-a încheiat 1-1.

Roman, în acord cu Bordeianu: „Are dreptate. Ce să zic? Eu am ratat penalty”

Întrebat dacă este de acord cu declarațiile lui Bordeianu, care a catalogat rezultatul drept un „dezastru” și a criticat atitudinea jucătorilor străini, Roman a spus:

„Da, probabil are dreptate. Mai mult ca sigur, dar ce să zic? Eu am ratat penalty. Făceam 2-0, probabil mai dădeam unul, la câte ocazii ne-am creat.

Acolo, la penalty-ul meu, s-a schimbat un pic și jocul. Am picat moral, psihic, fizic, nici nu știu.

Chiar îmi pare rău pentru suporteri, sper să îmi revin ca să pot să ajut săptămâna viitoare”.

Citește și