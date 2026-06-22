Povestea românului de la CM 2026 Îl antrenează pe jucătorul care a făcut senzație în meciul Belgia - Iran
Alin Dincă/ Foto: Instagram
Campionatul Mondial

Povestea românului de la CM 2026 Îl antrenează pe jucătorul care a făcut senzație în meciul Belgia - Iran

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 11:06
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 11:26
  • Pe lângă Istvan Kovacs (41 de ani) și brigada sa de arbitri, România mai are un reprezentant la Campionatul Mondial.
  • Cine este Alin Dincă, antrenorul care îl pregătește pe portarul iranian Alireza Beiranvand, care a avut o prestație uimitoare în meciul cu Belgia, scor 0-0.
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Naționala României nu este prezentă nici la acest Campionat Mondial. „Tricolorii” au ratat pentru a șaptea oară consecutiv calificarea la turneul final, iar așteptarea se prelungește cu încă patru ani.

În lipsa naționalei, România se poate mândri cu brigada de arbitri formată din Istvan Kovacs și asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, care a condus meciul cu numărul 1.000 din istoria CM, Tunisia – Japonia 0–4.

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România mai are un reprezentant la Campionatul Mondial! Cine este Alin Dincă

Cu toate acestea, România mai este reprezentată la acest turneu de un conațional. Este vorba de Alin Dincă, antrenor cu portarii la naționala Iranului.

Hunedoreanul în vârstă de 45 de ani a ajuns în Iran în 2020, iar din martie 2023 face parte din staff-ul naționalei asiatice.

„În 2020, am avut varianta de a merge la Traktor. Clubul își căuta un antrenor cu portari pentru stafful turcului Mustafa Denizli și m-au ofertat pe mine. Într-o primă fază, am primit oferta cu un pic de reticență. M-am gândit, inițial, la tensiunile din regiune, dar am decis să merg pentru că Traktor urma să facă un cantonament în Antalya. M-am gândit că n-am nimic de pierdut, merg două săptămâni și, dacă nu-mi place sau ceva nu-mi convine, atunci mă pot întoarce din Antalya înapoi.

În acel moment, nu știam ce fel de echipă e Traktor și îmi luasem ceva informații doar așa, de pe internet. Nici nu știam pe cine să sun din lumea fotbalului, ca să adun mai multe informații… Până la urmă însă, alegerea s-a dovedit a fi una inspirată, Traktor fiind o echipă cu o tradiție foarte mare în fotbalul iranian și cu foarte mulți fani.

Prima mea acțiune cu naționala Iranului a fost în martie 2023. Am avut două meciuri amicale cu Rusia și cu Kenya. Pentru că eram sub contract cu Traktor, federația a făcut o cerere ca să fiu lăsat să plec de la club.

Atunci, la această prima acțiune, am mers doar două săptămâni cu echipa națională. După cele două săptămâni, m-am întors la club și am terminat sezonul cu Traktor. După care, din iunie 2023, am început să lucrez la echipa națională cu normă întreagă.

Iranul pentru mine a fost… acasă! Și spun asta cu toată sinceritatea. Am întâlnit foarte mulți oameni calzi, am întâlnit foarte mulți oameni foarte bine pregătiți, oameni foarte prietenoși, foarte asemănători cu românii”, declara Alin Dincă pentru sport.ro în martie 2025.

Produs al Centrului de Copii și Juniori al clubului Corvinul Hunedoara, Dincă a afișat steagul nou-promovatei în Liga 1 la finalul meciului Iran – Noua Zeelandă, scor 2–2, disputat pe SoFi Stadium, în California, în prima etapă a grupei G de la Cupa Mondială.

Povestea românului de la CM 2026 Îl antrenează pe jucătorul care a făcut senzație în meciul Belgia - Iran Povestea românului de la CM 2026 Îl antrenează pe jucătorul care a făcut senzație în meciul Belgia - Iran

Înainte să ajungă în Iran, Alin Dincă a lucrat în România ca antrenor de portari la Ceahlăul și U Cluj.

Portarul Iranului, imbatabil în meciul cu Belgia

După remiza cu Noua Zeelandă, Iran a întâlnit Belgia în a doua partidă a grupei de la Campionatul Mondial, iar Alireza Beiranvand (33 de ani), portarul selecționatei antrenate de Amir Ghalenoei, a fost de netrecut.

Acesta a fost desemnat omul meciului, după cele 7 parade cu care a ținut intactă poarta Iranului.

Pentru prestația sa remarcabilă, site-ul Sofascore i-a acordat acestuia nota 10!

În ultima etapă din grupe, Iran va întâlni Egipt, într-un meci cu calificarea pe masă.

Clasament Grupa G

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Egipt24
2. Iran22
3. Belgia22
4. Noua Zeelandă21

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