Eroul Iranului, viață de film! Alireza Beiranvand a fugit de acasă, a măturat străzi pentru a supraviețui și deține două recorduri mondiale!
Alireza Beiranvand/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Eroul Iranului, viață de film! Alireza Beiranvand a fugit de acasă, a măturat străzi pentru a supraviețui și deține două recorduri mondiale!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 15:31
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 15:45
  • Alireza Beiranvand (33 de ani), eroul Iranului din meciul cu Belgia (0-0), are o poveste de viață incredibilă.
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Titular în poarta selecționatei antrenate de Amir Ghalehnoy la această ediție a Campionatului Mondial, Beiranvand a făcut minuni la meciul cu Belgia.

A fost desemnat omul meciului, după cele 7 parade cu care a ținut intactă poarta Iranului.

Cu toate acestea, drumul său spre elita fotbalului a fost unul plin de obstacole.

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Alireza Beiranvand, poveste de viață incredibilă

Născut într-o familie nomadă din provincia iraniană Lorestan, Alireza Beiranvand a avut parte de o copilărie dificilă marcată de sărăcie extremă și de un tată care se s-a opus intens visului său de a juca fotbal.

În adolescență, eroul de la Cupa Mondială al naționalei a luat o decizie curajoasă care avea să-i schimbe complet cursul vieții.

A împrumutat niște bani de buzunar, a fugit de acasă și s-a urcat într-un autobuz cu destinația Teheran, capitala Iranului, scrie sports.ndtv.com.

Ajuns acolo, Beiranvand s-a trezit într-un oraș străin, fără cunoștințe și fără sprijin. A dormit luni întregi pe lângă stadioanele și cluburile de fotbal locale, convins că, dacă tot avea să îndure greutăți, măcar să fie aproape de lumea pe care o visa.

Alireza Beiranvand și-a sacrificat și corpul să nu fie învins în meciul cu Belgia/ Foto: IMAGO Alireza Beiranvand și-a sacrificat și corpul să nu fie învins în meciul cu Belgia/ Foto: IMAGO
Alireza Beiranvand și-a sacrificat și corpul să nu fie învins în meciul cu Belgia/ Foto: IMAGO

Pentru a-și asigura strictul necesar, Alireza nu s-a dat în lături de la muncă. A măturat străzi, a spălat roți la o spălătorie auto, a lucrat pe linia de asamblare într-o fabrică de textile și chiar a pregătit aluat într-o pizzerie.

În toată această perioadă, Beiranvand a reușit să meargă și la antrenamentele echipei de juniori a clubului a Naft Teheran. Acolo, antrenorii au descoperit ceva surprinzător.

De-a lungul copilăriei sale, actualul portar al Iranului a jucat în mod constant Dalparan, un joc de copii care presupune aruncarea unor pietre grele pe distanțe mari, de obicei pentru a proteja oile care pasc sau pentru a alunga prădătorii. Iar acest lucru i-a influențat semnificativ dezvoltarea fizică.

Aruncările repetate l-au ajutat să-și dezvolte o forță ieșită din comun, iar această calitate l-a ajutat să intre de două ori în Cartea Recordurilor:

650.000 de euro
este cota lui Alireza Beiranvand, potrivit transfermark.ro
  • Naft Tehran, Persepolis, Royal Antwerp, Boavista și Tractor sunt echipele pentru care a evoluat Alireza Beiranvand de-a lungul carierei.

După două remize în Grupa G, 2-2 cu Noua Zeelandă și 0-0 cu Belgia, Iran ocupă locul 2, urmând să întâlnească Egipt, liderul grupei, în ultima etapă.

Partida este programată sâmbătă, de la 6:00 (ora României), pe Lumen Field din Seattle.

Clasament Grupa G

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Egipt24
2. Iran22
3. Belgia22
4. Noua Zeelandă21

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