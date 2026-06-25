Meciul de baseball dintre Marineros și Senadores a fost suspendat după ce Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice, resimțite inclusiv pe Estadio Universitario din Caracas.

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Imaginile transmise în direct au surprins reacția jucătorilor în momentul în care terenul a început să se miște.

Cutremurele din Venezuela au întrerupt un meci de baseball

Williams Cacique, jucătorul aflat în acel moment în fața aruncătorului, și arbitrul de lângă el au fost printre primii care au simțit cutremurul.

La început, cei aflați pe gazon au părut nedumeriți, apoi au realizat rapid gravitatea situației.

Jucătorii, arbitrii și oamenii aflați pe margine s-au îndreptat spre centrul terenului, zona considerată mai sigură în astfel de momente.

Organizatorii le-au permis și spectatorilor să coboare din tribune spre teren, conform as.com.

În imaginile apărute pe rețelele sociale se vede cum difuzoarele stadionului, catargele și clădirile din fundal se mișcă puternic, iar tabela de scor cedează în timpul seismului.

Venezuela a fost zguduită de două seisme produse la scurt timp unul după celălalt.

Primul cutremur a avut magnitudinea 7,2, iar al doilea 7,5, cu epicentrul în zona Moron, la aproximativ 160 km vest de Caracas, conform reuters.com.

Până acum, autoritățile au raportat cel puțin 32 de morți și peste 700 de răniți, în timp ce echipele de intervenție continuă căutările și evaluarea pagubelor.

Președintele interimar Delcy Rodriguez a anunțat că bilanțul inițial nu include victimele din statul La Guaira, zona cea mai afectată de cutremur.

USGS (Serviciul Geologic al Statelor Unite) estimează, pe baza unor modele predictive, că bilanțul victimelor ar putea ajunge la câteva mii de morți, existând și riscul ca numărul să depășească 10.000.

Autoritățile au anunțat stare de urgență, iar unele sisteme de transport au fost oprite din cauza avariilor. De asemenea, partida a fost suspendată, la fel și alte meciuri programate în acea zi în competiție.

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