Cutremur puternic în Venezuela Un seism s-a simțit din plin în timpul unui meci de baseball » Bilanțul victimelor ar putea depăși 10.000 +49 foto
Meciul de baseball dintre Marineros și Senadores, afectat de un cutremur puternic. Foto: Captură YouTube / @elpais
Diverse

Cutremur puternic în Venezuela Un seism s-a simțit din plin în timpul unui meci de baseball » Bilanțul victimelor ar putea depăși 10.000

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 09:57
  • Meciul de baseball dintre Marineros și Senadores a fost suspendat după ce Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice, resimțite inclusiv pe Estadio Universitario din Caracas.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Imaginile transmise în direct au surprins reacția jucătorilor în momentul în care terenul a început să se miște.

Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Citește și
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Citește mai mult
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară

Cutremurele din Venezuela au întrerupt un meci de baseball

Williams Cacique, jucătorul aflat în acel moment în fața aruncătorului, și arbitrul de lângă el au fost printre primii care au simțit cutremurul.

La început, cei aflați pe gazon au părut nedumeriți, apoi au realizat rapid gravitatea situației.

Jucătorii, arbitrii și oamenii aflați pe margine s-au îndreptat spre centrul terenului, zona considerată mai sigură în astfel de momente.

Organizatorii le-au permis și spectatorilor să coboare din tribune spre teren, conform as.com.

În imaginile apărute pe rețelele sociale se vede cum difuzoarele stadionului, catargele și clădirile din fundal se mișcă puternic, iar tabela de scor cedează în timpul seismului.

Meciul de baseball dintre Marineros și Senadores, afectat de un cutremur puternic. Foto: Captură YouTube / @elpais
Meciul de baseball dintre Marineros și Senadores, afectat de un cutremur puternic. Foto: Captură YouTube / @elpais

Galerie foto (49 imagini)

Meciul de baseball dintre Marineros și Senadores, afectat de un cutremur puternic. Foto: Captură YouTube / @elpais Meciul de baseball dintre Marineros și Senadores, afectat de un cutremur puternic. Foto: Captură YouTube / @elpais Meciul de baseball dintre Marineros și Senadores, afectat de un cutremur puternic. Foto: Captură YouTube / @elpais Meciul de baseball dintre Marineros și Senadores, afectat de un cutremur puternic. Foto: Captură YouTube / @elpais Meciul de baseball dintre Marineros și Senadores, afectat de un cutremur puternic. Foto: Captură YouTube / @elpais
+49 Foto
labels.photo-gallery

Venezuela a fost zguduită de două seisme produse la scurt timp unul după celălalt.

Primul cutremur a avut magnitudinea 7,2, iar al doilea 7,5, cu epicentrul în zona Moron, la aproximativ 160 km vest de Caracas, conform reuters.com.

Până acum, autoritățile au raportat cel puțin 32 de morți și peste 700 de răniți, în timp ce echipele de intervenție continuă căutările și evaluarea pagubelor.

Președintele interimar Delcy Rodriguez a anunțat că bilanțul inițial nu include victimele din statul La Guaira, zona cea mai afectată de cutremur.

USGS (Serviciul Geologic al Statelor Unite) estimează, pe baza unor modele predictive, că bilanțul victimelor ar putea ajunge la câteva mii de morți, existând și riscul ca numărul să depășească 10.000.

Autoritățile au anunțat stare de urgență, iar unele sisteme de transport au fost oprite din cauza avariilor. De asemenea, partida a fost suspendată, la fel și alte meciuri programate în acea zi în competiție.

Citește și

„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
Campionate
00:25
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
Citește mai mult
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
Decizie neașteptată în La Liga Un club de tradiție și-a schimbat denumirea înaintea noului sezon. Care e motivul
Campionate
00:24
Decizie neașteptată în La Liga Un club de tradiție și-a schimbat denumirea înaintea noului sezon. Care e motivul
Citește mai mult
Decizie neașteptată în La Liga Un club de tradiție și-a schimbat denumirea înaintea noului sezon. Care e motivul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
baseball venezuela cutremur
Știrile zilei din sport
Informații explozive Ruptură totală &icirc;ntre președintele FRF și omul lui de &icirc;ncredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Special
25.06
Informații explozive Ruptură totală între președintele FRF și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Citește mai mult
Informații explozive Ruptură totală &icirc;ntre președintele FRF și omul lui de &icirc;ncredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Lucescu, atac frontal Acuzații grave după plecarea de la PAOK: „Eu le-am fost loial, dar ei vorbeau cu alți antrenori pe la spatele meu”
Campionate
25.06
Lucescu, atac frontal Acuzații grave după plecarea de la PAOK: „Eu le-am fost loial, dar ei vorbeau cu alți antrenori pe la spatele meu”
Citește mai mult
Lucescu, atac frontal Acuzații grave după plecarea de la PAOK: „Eu le-am fost loial, dar ei vorbeau cu alți antrenori pe la spatele meu”
Ce se întâmplă cu Tănase Gigi Becali a oferit noi detalii despre negocierile cu jucătorul  de la FCSB: „Poate aduc unul de cinci ori mai bun”
Superliga
25.06
Ce se întâmplă cu Tănase Gigi Becali a oferit noi detalii despre negocierile cu jucătorul de la FCSB: „Poate aduc unul de cinci ori mai bun”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Tănase Gigi Becali a oferit noi detalii despre negocierile cu jucătorul  de la FCSB: „Poate aduc unul de cinci ori mai bun”
Protest la Wimbledon  Giganții tenisului pregătesc o „revoluție” la turneul de Grand Slam » Ce vor face și ce i-a deranjat
Tenis
25.06
Protest la Wimbledon Giganții tenisului pregătesc o „revoluție” la turneul de Grand Slam » Ce vor face și ce i-a deranjat
Citește mai mult
Protest la Wimbledon  Giganții tenisului pregătesc o „revoluție” la turneul de Grand Slam » Ce vor face și ce i-a deranjat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:46
„Dă-mi putere, nu mai pot continua!” Drama trăită de un fotbalist după cutremurul din Venezuela » Soția sa a murit pentru fata lor! Cum i-a salvat viața
„Dă-mi putere, nu mai pot continua!” Drama trăită de un fotbalist după cutremurul din Venezuela » Soția sa a murit pentru fata lor! Cum i-a salvat viața
13:28
Popovici, în finală la Settecolli David va lupta pentru medalii în proba la care s-a înscris doar pentru antrenament! Când e programat ultimul act
Popovici, în finală la Settecolli David va lupta pentru medalii în proba la care s-a înscris doar pentru antrenament! Când e programat ultimul act
13:42
Răzvan a fost săpat din interior GOLAZO.ro a aflat de ce a plecat Lucescu de la PAOK! Ce i-a reproșat lui Savvidis
Răzvan a fost săpat din interior GOLAZO.ro a aflat de ce a plecat Lucescu de la PAOK! Ce i-a reproșat lui Savvidis
13:57
„Nu li se dă nicio șansă” Săpunaru reacționează după startul erei portugheze în Liga 1: „Ți-e frică și te duci la unul de pe Transfermark?”
„Nu li se dă nicio șansă” Săpunaru reacționează după startul erei portugheze în Liga 1: „Ți-e frică și te duci la unul de pe Transfermark?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Top stiri
Rusia revine în fotbalul internațional Veste-șoc: FIFA i-a reprimit pe ruși  la o competiție mondială, la 4 ani de când a început războiul din Ucraina
Campionatul Mondial
25.06
Rusia revine în fotbalul internațional Veste-șoc: FIFA i-a reprimit pe ruși la o competiție mondială, la 4 ani de când a început războiul din Ucraina
Citește mai mult
Rusia revine în fotbalul internațional Veste-șoc: FIFA i-a reprimit pe ruși  la o competiție mondială, la 4 ani de când a început războiul din Ucraina
Gabriela Ruse, de neoprit! Românca s-a calificat în semifinale la Bad Homburg. O nouă „victimă” din top 25 WTA » Ce sumă va încasa
Tenis
25.06
Gabriela Ruse, de neoprit! Românca s-a calificat în semifinale la Bad Homburg. O nouă „victimă” din top 25 WTA » Ce sumă va încasa
Citește mai mult
Gabriela Ruse, de neoprit! Românca s-a calificat în semifinale la Bad Homburg. O nouă „victimă” din top 25 WTA » Ce sumă va încasa
Pericol la Timișoara? FOTO. Structura de beton a noului stadion  pare să fi crăpat deja, deși arena încă nu e gata
Liga 2
25.06
Pericol la Timișoara? FOTO. Structura de beton a noului stadion pare să fi crăpat deja, deși arena încă nu e gata
Citește mai mult
Pericol la Timișoara? FOTO. Structura de beton a noului stadion  pare să fi crăpat deja, deși arena încă nu e gata
VIDEO | „Lotul Minune” de pe Autostrada Bucureștiului - L1 din A0 Nord, ar putea fi dat în trafic până la sfârșitul verii. Leagă Buftea (DN1A) de Otopeni (DN1)
B365
25.06
VIDEO | „Lotul Minune” de pe Autostrada Bucureștiului - L1 din A0 Nord, ar putea fi dat în trafic până la sfârșitul verii. Leagă Buftea (DN1A) de Otopeni (DN1)
Citește mai mult
VIDEO | „Lotul Minune” de pe Autostrada Bucureștiului - L1 din A0 Nord, ar putea fi dat în trafic până la sfârșitul verii. Leagă Buftea (DN1A) de Otopeni (DN1)

Echipe/Competiții

fcsb 44 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 16 rapid 10 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share