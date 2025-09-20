„Vreau să joc din nou cu Simona” Cea mai bună jucătoare de padel din România, dezvăluiri despre Halep: „Asta făcea la meciuri”

Aliss Radu, 32 de ani, a fost prietenă cu Simona Halep, 33 de ani, atunci când amândouă erau la vârsta junioratului.

Aliss e cea mai bună jucătoare de padel din țară și ocupă locul 280 în lume.

România a participat la Euro Cup, 7–13 iulie, acolo unde lotul feminin a ocupat locul 3 în grupe, părăsind competiția din faza eliminatorie.

Padelul este sportul cu cea mai rapidă creștere din lume, cu peste 30 de milioane de jucători și peste 70.000 de terenuri la nivel global la începutul anului 2025, înregistrând o creștere explozivă în Europa și SUA.

Simona Halep, Rafael Nadal, Serena Williams, Caroline Wozniacki, Steffi Graf sau Andre Agassi sunt doar câteva dintre numele care practică acest sport.

Aliss Radu, dezvăluiri despre Simona Halep: „Extrem de devotată tenisului”

În România, cea mai bună jucătoare de padel e Aliss Radu, fostă tenismenă. Dacă în tenis a fost în primele 500 din clasamentul WTA, acum ocupă poziția 280 în ierarhia mondială din padel.

GOLAZO.ro a dialogat cu Aliss despre vechea prietenie cu Simona Halep, cum era aceasta la vârsta junioratului și despre acest sport aflat într-o dezvoltare continuă.

Bună, Aliss. Cum a fost trecerea de la tenis la padel?

Eu, când am intrat pe terenul de padel, îl vedeam tot un fel de tenis. Și nu prea înțelegeam mare lucru. Adică nu înțelegeam de ce trebuie lăsată „mingea în sticlă”. Nu înțelegeam de ce trebuie jucat mai lent. Jucam tot la fel de agresiv, tot la fel de tare. Prima oară când am jucat, nu mi-a plăcut. Adică am zis că e o prostie, rămân tot pe partea de tenis. E mai interesant, te miști mai mult. Practic am început padelul, ca să zic așa, acum 2 ani. Am început doar așa, că auzisem niște prieteni că jucau padel. N-am știut absolut nimic despre el.

Iar a doua oară?

Însă, în momentul în care am jucat din nou, și am jucat cu sportivi care practicau padel de ceva vreme, a început să-mi placă. Cumva am început să devin interesată pentru a-l înțelege mai bine. Și am vrut să dezvolt chestia asta.



Mi s-a părut interesant ca structură, în primul rând, pentru că se juca în patru. Părea mult mai distractiv, mult mai simplu de învățat. Și am văzut acolo o parte, cumva, care ajută la tenis în anumite situații.



De exemplu, ajută foarte mult pentru voleu. Iar eu așa am spus tuturor, de la tenis: „Haideți să mergeți la padel, să vedeți cât de mult vă ajută să vă dezvoltați partea de reacție și partea de voleu”.

Știu că ai fost top 500 la un moment dat, ai jucat contra Simonei Halep. Ce s-a întâmplat apoi?

Am început să joc tenis la șase ani. De la vârsta de 10-11 ani am început cu turneele. Am jucat profesionist până la 22 de ani, când mi-a apărut o accidentare. Am mers cot la cot cu Simona, eram la același nivel cu ea, am fost în lot împreună și la 14 ani, și la 16 ani, în loturi naționale. Tata n-a vrut să-mi mențin categoria de vârstă. A avut impresia că joc foarte bine. Și, de la 14 ani, m-a băgat în circuitul WTA.

S-au sărit câteva etape?

Exact. Fapt pentru care au apărut și accidentările mult mai devreme, pentru că, din păcate, la noi, în Craiova, nu am avut posibilități să pot să fac și pregătire fizică adecvată. Mi-am suprasolicitat corpul și am avut o hernie de disc timpurie. De la 14 ani.

Aliss Radu: „Am jucat la dublu cu Simona Halep”

Împotriva Simonei ai jucat în finală de campionat național?

Am jucat împotriva Simonei când aveam 15 ani. La un U16, la Mamaia, am picat în primul tur cu ea. Eu atunci eram favorita numărul 1 a competiției. Simona abia începuse să joace. Scorul, dacă nu mă înșel, a fost 6-2, 7-6 pentru ea. Am avut 7-6 în tie-break-ul setului doi și Simona servea, țin minte exact momentul.



A servit, a dat primul serviciu out, iar eu am returnat, din reflex. Mingea s-a oprit în fileu, și s-a întors la mine în teren. Simona mi-a servit al doilea serviciu exact în mingea care rămăsese pe teren și mi-a câștigat tie-break-ul cu 9-7.

De abia începuse să joace? De atunci se anunța ca un talent deosebit?

Da, da, exact. M-am înțeles foarte bine cu ea. După turneul acela, am jucat împreună la dublu. Am câștigat câteva tururi într-un turneu, am făcut primele noastre puncte ITF. A fost o perioadă frumoasă.

204 milioane de dolari era piața padelului în 2023.

Spune-mi, te rog, cum era Simona atunci când era mai mică?

Cum spuneam, eu m-am înțeles foarte bine cu ea. Am avut o relație apropiată în momentul în care am fost junioare. Eram amândouă la lot și mergeam în cantonamentele de pregătire. Am dormit amândouă într-o cameră, eram prietene, tot timpul vorbeam la turnee.



Simona a fost un copil extraordinar de serios și nu semăna cu majoritatea sportivilor. Ea nu stătea după meciuri pentru a vorbi cu fete, cu băieți, iar apoi să meargă cu noi. Venea la meci, își făcea încălzirea, își făcea antrenamentul sau juca un meci. Imediat după ce pleca, mergea și făcea pregătire fizică în plus, apoi recuperare.

Deci ați simțit că va ajunge sus?

Tatăl meu mi-a spus întotdeauna că: „ea va fi singura dintre voi, dintre toate, care va avea cu adevărat succes în tenis și care va ajunge mare”. Și asta a fost. Pentru că Simona a fost întotdeauna foarte serioasă, văzându-și de treabă. O sportivă extrem de devotată tenisului.

Ce s-a întâmplat când s-au reîntâlnit

Ați mai ținut legătura peste ani?

Nu, dar țin minte că am fost la un curs de antrenori în București. Am văzut că se antrena. Mi se pare că era înainte de Turneul Campioanelor, undeva în Singapore, în 2018.



M-am dus special la ea, deși n-am crezut că mă mai recunoaște. Apoi m-am gândit că, și dacă mă va recunoaște, n-o să mă mai bage în seamă. Când s-a oprit antrenamentul pentru o pauză, și m-a văzut pe margine, a venit, m-a luat în brațe și mi-a zis: „Aliss, incredibil, nu ne-am mai văzut de când eram mici! Ce mai faci? Adică am vorbit la fel, la fel ca și cum nu ne-am mai fi văzut de câteva zile. Și ea era, atunci, în primele cinci din lume.



Pentru mine a fost wow! Chiar i-am zis. „Simo, chiar nu mai credeam că o să mă recunoști și că o să vorbești cu mine”. Și mi-a replicat: „Cum naiba, că doar am fost prietene!” Deci și acum dacă mă întâlnesc cu Simona, cred că o să avem aceeași relație ca pe vremuri, așa de mișto e ea.

493 va fi piața globală a padelului, conform estimărilor, în 2032

Spune-mi, te rog, ce părere ai despre scandalul de dopaj în care a fost angrenată?

A fost defavorizată! Din câte am înțeles, a plecat totul din România. Nu merita... Nu merita să i se întâmple chestia asta. Iar apoi, după suspendarea nedreaptă, e foarte greu să mai revii mental. Nu e vorba neapărat de antrenamente și de forță fizică, cât e vorba de presiunea mentală pe care o ai, pentru că ai fost total nedreptățită.



Nu mi se pare că a fost corect ce au făcut. S-a întâmplat și în cazul Sinner și cazul Swiatek. Și ce suspendări au primit? Cred că trei luni, respectiv o lună.

Aliss Radu: „Să refacem dublul de la junioare”

Am văzut că, de curând Simona s-a apucat să joace padel. Crezi că dacă Halep ar ajunge tot în top dacă și-ar propune?

Cum să nu! Ar ajunge fără îndoială. Iar mie mi-ar plăcea enorm să înceapă să joace profesionist. Am nevoie de parteneră (n.r. râde). Mai ales că eu sunt jucătoare de parte stângă în padel. Și eu am văzut că ea joacă pe dreaptă, deci ar fi bună potrivirea. Să refacem cuplul de la junioare, când jucam tenis amândouă.



Padelul mai mult ține de practică de joc decât de tehnică, așa cum e la tenis. Padelul e un sport de răbdare. Tenisul este agresiv, în care se câștigă puncte. Urmărești să execuți «winnere».

Cum te descurci cu banii? Se câștigă bine din padel?

Foarte greu. Adică sunt pe cont propriu. E extraordinar de complicat. Nu prea am concurență în România. Nivelul de joc la feminin este foarte scăzut. Merg afară, acolo unde, dacă vei câștiga un turneu „bronz”, iei cam 400-500 de euro. Turnee silver? Aproximativ 700-800 euro. La gold și platinum sunt premii mai mari, normal. Eu sper să ajung să joc la ele.



Însă în padel poți juca până la vârste mai înaintate, să zicem 45 de ani fără probleme. Deci ai o carieră sensibil mai lungă decât în tenis.

