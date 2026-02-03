„Ați făcut o greșeală!” Allan Saint-Maximin a părăsit echipa, după „acte de rasism” împotriva fiicelor sale
Allan Saint-Maximin (foto: Instagram)
„Ați făcut o greșeală!” Allan Saint-Maximin a părăsit echipa, după „acte de rasism” împotriva fiicelor sale

Publicat: 03.02.2026, ora 14:08
Actualizat: 03.02.2026, ora 14:08
  • Allan Saint-Maximin (28 de ani) și-a reziliat contractul cu formația mexicană Club America, din prima ligă.
  • Motivul? Susține că cei 4 copii ai săi au fost victimele rasismului.

Allan Saint-Maximin a ajuns la Club America în august 2025, semnând un contract pe două sezoane. Formația mexicană a plătit 10 milioane de euro lui Al Ahli pentru extrema stânga. Aventura în Mexic a durat doar 5 luni.

Allan Saint-Maximin și-a reziliat contractul! Copiii săi, ținta rasismului

Fotbalistul și Club America au reziliat de comun acord înțelegerea, după de Saint-Maximin a dezvăluit că cei 4 copii ai săi au fost victimele rasismului.

Saint-Maximin a postat pe contul său de Instagram un mesaj în care a detaliat:

„Problema nu este culoarea pielii, ci culoarea gândurilor.

Nu mă deranjează că sunt atacat. Am crescut și am învățat să lupt împotriva atacurilor, fie ele ascunse, disimulate sau frontale. Dar există un lucru pe care nu îl voi tolera niciodată: să se ia de copiii mei.

Protejarea copiilor mei este prioritatea mea și voi lupta cu toate forțele pentru ca ei să fie respectați și iubiți, indiferent de originea sau culoarea pielii lor. Ura și discriminarea nu au loc în societatea noastră.

Vreau ca oamenii să înțeleagă că fiecare ființă umană este unică și prețioasă și că trebuie să ne tratăm cu respect și demnitate.

Vreau ca copiii mei să crească într-o lume în care pot fi ei înșiși și în care nu trebuie să suporte aceste comportamente absurde și lipsite de sens, care au ca scop doar distrugerea și divizarea.

Așadar, celor care au îndrăznit să se ia de copiii mei, vă spun: ați făcut o greșeală. Voi lupta întotdeauna pentru a-i proteja pe ai mei și nu există nicio persoană sau amenințare care să mă sperie. Singura persoană de pe acest pământ care mă sperie este Dumnezeu”.

15 meciuri
a bifat Allan Saint-Maximin în tricoul echipei Club America

Club America, solidar cu Saint-Maximin

„Reiterăm condamnarea fermă a oricărui act de discriminare și/sau violență care încalcă demnitatea umană, atât pe teren, cât și în afara lui.

Ne exprimăm solidaritatea absolută cu Allan Saint-Maximin și familia sa, care se bucură de sprijinul tuturor celor care fac parte din această instituție. Îți mulțumim foarte mult pentru că ai purtat culorile noastre, Allan Saint-Maximin”.

Antrenorul principal al Club America, Andre Jardine, a confirmat, într-o conferință de presă, luni, că „a avut loc un act de rasism împotriva fiicelor lui Saint-Maximin. Acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori”.

În ceea ce-l privește pe Maximin, este un jucător fantastic, are capacitatea de a juca în orice ligă din lume. Îi urăm tot binele. E o adevărată rușine ca echipa noastră să piardă un jucător de calibrul lui Andre Jardine, antrenor Club America

RC Lens a anunțat, luni, transferul lui Allan Saint-Maximin, o înțelegere până la finalul sezonului în curs.

Saint-Maximin și-a început cariera la Saint Etienne. Până la transferul la RC Lens, a bifat numeroase echipe: Monaco, Hannover 96, Bastia, Nice, Newcastle, Al-Ahli, Fenerbahce, Club America.

Cel mai bun parcurs l-a avut la Newcastle, unde a stat 4 sezoane, a bifat 124 de meciuri în care a marcat 13 goluri.

