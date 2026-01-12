Un ultras al lui Aberdeen, David Gowans (32 de ani), a fost condamnat la închisoare pentru că l-a lovit cu un scaun în față pe un jucător al echipei scoțiene.

La capătul partidei din luna mai 2025, Dundee United -Aberdeen 2-1, gazdele au obținut calificarea în cupele europene.

Suporterul care l-a desfigurat pe jucătorul favoriților a fost condamnat la închisoare

Fanii lui Dundee au pătruns pe teren pentru a celebra performanța istorică a clubului, iar suporterii lui Aberdeen au fost iritați de moment.

La un moment dat, fundașul stânga al celor de la Aberdeen, Jack MacKenzie, s-a îndreptat spre propria galerie pentru a le mulțumi suporterilor pentru susținere.

David Gowans, unul dintre fanii „alb-roșiilor” a aruncat cu o bucată dintr-un scaun și l-a lovit pe fotbalistul propriei echipe, provocându-i o rană adâncă în pometele drept.

MacKenzie a rămas întins pe gazon și a avut nevoie de îngrijiri medicale, părăsind terenul în scaun cu rotile.

Fanul care l-a rănit pe fundaș a recunoscut că băuse jumătate de litru de vodcă înainte de meci și nu a conștientizat gravitatea faptei sale. Mai mult, a ratat autocarul fanilor lui Aberdeen care se întorcea acasă, la aproape 100km distanță, potrivit news.sky.com.

În luna octombrie, suporterul a fost acuzat de conduită culpabilă și imprudentă, iar astăzi a aflat verdictul.

Justiția scoțiană l-a condamnat pe David Gowans la 18 luni de închisoare și i-a dat o interdicție de 10 ani pe orice stadion.

De asemenea, suporterul a primit interdicție pe viață la meciurile organizate de favoriții săi de la Aberdeen.

Aproape de tragedie! Și în Liga 1 a fost o situație asemănătoare

În timpul duelului dintre Dinamo și Botoșani, disputat în septembrie 2024, scor 2-2, nervii suporterilor gazdă au cedat și unul dintre aceștia a recurs la un gest inconștient.

Deranjat de faptul că asistentul Cosmin Bojan a anulat golul marcat de Dennis Politic în minutul 90+3, un fan l-a luat la țintă pe arbitru.

Suporterul a rupt o bucată dintr-un scaun amplasat în tribună, apoi l-a aruncat spre arbitru, fiind la un pas să îl lovească în cap.

La finalul partidei, fanii „câinilor” și-au vărsat supărarea pe jucătorii celor de la FC Botoșani, aruncând cu pahare și alte obiecte, în timp ce elevii lui Leo Grozavu se îndreptau spre vestiar.

Jandarmeria: „ N-am reușit să aflăm cine a aruncat cu scaunul către asistent“

GOLAZO.ro a adresat 3 întrebări Jandarmeriei despre incidentul de la Dinamo - Botoșani. Iată răspunsurile primite în octombrie 2024:

1. În urma producerii incidentului, jandarmii au efectuat activități specifice de identificare a autorului, a eventualilor martori oculari care să dea relații despre acesta și fapta comisă şi au fost vizionate filmările puse la dispoziție de către administratorul stadionului. Astfel, în urma acestor demersuri, nu a putut fi identificată persoana în cauză.

2. Având în vedere că nu s-a reuşit identificarea autorului incidentului, pentru evitarea pe viitor a unor situații similare, vor fi inițiate discuții cu organizatorii de competiții sportive de fotbal, în scopul îmbunătățirii eficienței sistemelor de supraveghere video din interiorul arenelor sportive , astfel încât să fie acoperită o suprafață cât mai mare a tribunelor

3. Sistemul video al arenei sportive nu a surprins acțiunea spectatorului, motiv pentru care nu a fost posibilă identificarea acestuia și stabilirea vinovăţiei, cu privire la distrugerea scaunului şi aruncarea acestuia. Lipsa elementelor probatorii, precum imagini video sau martori oculari, fac imposibilă identificarea şi tragerea la răspundere a autorului acestui incident.

Jandarmeria, în afara faptului că susține că de vină e sistemul video al stadionului Arcul de Triumf, adaugă în adresa de astăzi că nu ea e cea care asigură măsurile de ordine în interiorul arenelor, la diversele meciuri de fotbal.

“Subliniem faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 1 din Legea nr. 4 din 2008, privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul arenelor sportive revine organizatorului , care poate încheia în acest sens contracte de prestări servicii, în condițiile legii, cu societăţi specializate de protecţie şi pază sau, în lipsa acestora, cu poliția locală”, a adăugat Jandarmeria în răspunsul oferit către GOLAZO.ro.

