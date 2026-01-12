Jucătorul - cheie al lui Chivu Se descurcă mai bine decât în perioada Inzaghi la Inter: „În ciuda presiunii și a amintirilor neplăcute” +5 foto
Inter FOTO: IMAGO
Campionate

Jucătorul - cheie al lui Chivu Se descurcă mai bine decât în perioada Inzaghi la Inter: „În ciuda presiunii și a amintirilor neplăcute”

Gabriel Neagu
Publicat: 12.01.2026, ora 20:52
Actualizat: 12.01.2026, ora 21:02
  • Inter - Napoli 2-2. Presa din Italia a numit jucătorul indispensabil din lotul lui Cristi Chivu.
  • Acesta a înregistrat cifre mai bune sub comanda românului decât în era Simone Inzaghi.

Inter a condus-o de două ori pe Napoli, însă nu a reușit să câștige disputa de pe „Giuseppe Meazza”.

Cine este jucătorul-cheie al lui Chivu: „Personalitate, calmitate”

„Nerazzurii” s-au aflat în controlul partidei, iar unul dintre remarcații presei din Italia a fost mijlocașul Hakan Calhanoglu.

Pe lângă prestația bună, turcul a adus-o pe Inter în avantaj, în minutul 71, când a transformat o lovitură de la 11 metri.

Jurnaliștii de la Corriere dello Sport îl consideră pe mijlocaș drept unul dintre oamenii indispensabili pentru echipa lui Cristi Chivu:

„Personalitate, calm și «sărutul barei». Hakan Calhanoglu a șters din memoria fanilor precedentul meci împotriva lui Napoli, când, tot pe San Siro, bara i-a întrerupt o serie impecabilă de penalty-uri.

Ieri, specialistul nerazzurrilor și-a folosit experiența, fără să-i lase nicio șansă lui Milinkovic-Savic, care deja îi neutralizase pe Morata și Camarda la penalty-uri în acest sezon.

A fost al optulea gol al turcului, al șaptelea în campionat, culminând cu un meci care l-a văzut implicat într-o luptă a minții la mijlocul terenului cu Lobotka.

Fără îndoială, Napoli este victima sa preferată, chiar dacă egalul a lăsat un gust amar.

Fostul jucător al lui AC Milan se află pe podiumul celor mai prolifici jucători ai lui Inter, în spatele atacanților Lautaro și Thuram.

Prin urmare, Calhanoglu nu numai că aduce calitate și tehnică în jocul echipei, ci și goluri cruciale, care dau lotului lui Chivu o putere ofensivă și mai mare.

Inter - Napoli, meci
Inter - Napoli, meci

Galerie foto (5 imagini)

Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci
+5 Foto
labels.photo-gallery

Comparativ cu dificultățile fizice de anul trecut, numărul 20 este acum mai constant în prestațiile sale și reușește să se adapteze solicitărilor antrenorului în ceea ce privește verticalizarea și mișcarea rapidă a mingii, comparativ cu ceea ce era obiceiul său pe vremea lui Inzaghi.

În ciuda presiunii și a amintirilor neplăcute, Calhanoglu a fost impecabil de la 11 metri aseară, reușind să trimită mingea în plasă și cu ajutorul barei, cu un șut imparabil pentru Milinkovic-Savic.

Cu șapte goluri marcate după 19 meciuri de campionat, este deja la jumătatea drumului spre recordul său din Serie A de 13 goluri, marcate, în sezonul în care a luat titlul cu Inter.

Prolificitatea sa (și datorită penalty-urilor) este chiar mai bună decât atunci când era un fantasista pur, înainte de a deveni regista, fără a renunța la a le face rău adversarilor”.

Inter - Napoli, meci
Inter - Napoli, meci

Galerie foto (5 imagini)

Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci
+5 Foto
labels.photo-gallery

Calhanoglu, cifre mai bune cu Chivu decât în era Inzaghi

Preluarea băncii tehnice a lui Inter de către Cristi Chivu a fost un restart pentru echipa de pe „Giuseppe Meazza”, care pierduse, cu Simone Inzaghi, toate trofeele pentru care se lupta.

Pe lângă recordul pozitiv pe care „nerazzurrii” l-au înregistrat în toate acest sezon, mai mulți jucători și-au îmbunătățit cifrele, printre care și Hakan Calhanoglu.

Internaționalul turc a înscris și pasat decisiv în două competiții:

  • 7 goluri și 2 pase decisive în 16 etape de Serie A
  • 1 gol și 2 pase decisive în 6 meciuri de Liga Campionilor

În stagiunea precedentă, sub comanda lui Simone Inzaghi, mijlocașul turc a înregistrat cifre asemănătoare la finalul stagiunii:

  • 2 goluri și 0 assisturi în 10 etape de Serie A. 
  • 2 goluri și 0 assisturi în 4 întâlniri de Liga Campionilor.

serie a italia Inter Milano Cristi Chivu hakan calhanoglu
