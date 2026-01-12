Xabi a cerut să plece Momentul incredibil care l-a determinat să renunțe imediat la postul de la Real Madrid » A avut loc chiar după meciul cu Barcelona

Xabi Alonso (44 de ani) este cel care a dorit să o părăsească pe Real Madrid, iar clubul a fost de acord cu rezilierea.

„Galacticii” au anunțat luni seară despărțirea de tehnicianul care ajunsese pe Bernabeu în vara anului trecut.

Eșecul cu Barcelona din Supercupa Spaniei, scor 2-3, i-a fost fatal lui Xabi Alonso, cel care a părăsit gruparea din capitala Spaniei după doar 7 luni.

În locul său, Realul l-a numit pe Alvaro Arbeloa, antrenorul formației secunde a clubului.

Xabi a cerut să plece de la Real! Ce s-a petrecut la finalul meciului cu Barcelona

După ce a pierdut derby-ul cu Barcelona din Supercupa Spaniei, Xabi Alonso a fost cel care a decis că nu mai dorește să continue la Real Madrid, anunță as.com.

Totul s-a petrecut luni, după ce echipa s-a întors de la Jeddah, acolo unde s-a disputat Supercupa.

„Galacticii” au ajuns la Madrid în jurul orei 8:00 dimineața, iar câteva ore mai târziu, Xabi a avut o întâlnire cu conducerea clubului.

Antrenorul și-a exprimat nemulțumirea față de ceea ce se întâmplă la club, principalul motiv fiind presiunea pusă asupra sa și comportamentul jucătorilor.

Conducerea clubului a fost de acord cu Xabi și și-a exprimat neîncrederea față de proiectul tehnicianului spaniol, astfel că s-a luat decizia ca cele două părți să se despartă.

34 de meciuri a adunat Xabi Alonso pe banca Realului. 24 de victorii, 4 remize și 6 înfrângeri

VIDEO Moment incredibil cu Mbappe vs Xabi

🇪🇸😳 Xabi Alonso quería hacerle el famoso PASILLO al Barcelona tras la Supercopa, pero KYLIAN MBAPPÉ ordenó que no y SE LLEVÓ A SUS COMPAÑEROS AL VESTUARIO.



pic.twitter.com/9IC1OZ6u8f — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 12, 2026

Unul dintre momentele care l-au făcut pe Xabi să ia această decizie s-a petrecut chiar la finalul meciului cu Barcelona.

În momentul decernării trofeului, antrenorul a dorit ca echipa sa să îi acorde celebra „gardă de onoare” echipei adverse și le-a făcut semn jucătorilor să-l urmeze.

Acest lucru nu s-a întâmplat. După ce fotbaliștii lui Real Madrid au coborât de pe scenă cu medaliile pentru locul secund, Kylian Mbappe le-a indicat colegilor săi să meargă direct la vestiare și să nu formeze culoarul pentru Barcelona, așa cum ceruse antrenorul.

Acest moment l-a făcut pe Xabi Alonso să își dea seama că nu are autoritate în vestiarul Realului, motiv pentru care a decis că este momentul să părăsească echipa.

Imagini cu momentul în care Mbappe își cheamă colegii la vestiare:

Comunicatul prin care Real Madrid a anunțat despărțirea de Xabi Alonso

„Real Madrid CF anunță că, printr-un acord între club și Xabi Alonso, acesta a decis să își încheie mandatul de antrenor al primei echipe.

Xabi Alonso va avea mereu afecțiunea și admirația tuturor fanilor madrileni, pentru că este o legendă a lui Real Madrid și a reprezentat întotdeauna valorile clubului nostru. Real Madrid îi va fi mereu casă.

Clubul nostru le mulțumește lui Xabi Alonso și întregii sale echipe tehnice pentru munca și dăruirea depuse în această perioadă și le urăm mult succes în această nouă etapă a vieții lor”.

