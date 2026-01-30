Tribunalul Federal Elvețian a publicat motivarea după ce a decis rejudecarea cazului Bărbosu-Chiles.

Apelul depus de Jordan Chiles (24 de ani) în scandalul bronzului olimpic de la sol a fost admis de Tribunalul Federal Elvețian.

Astfel, Ana Maria Bărbosu rămâne, cel puțin deocamdată, fără medalia olimpică.

Inițial, Tribunalul de Arbitraj Sportiv îi acordase această medalie Anei Bărbosu, în urma unei contestații depuse de delegația României, dar acum Tribunalul Federal Elvețian a întors cazul spre rejudecare.

OFICIAL. Tribunalul Federal Elvețian a explicat de ce a cerut rejudecarea cazului Bărbosu-Chiles

Tribunalul Federal a anunțat, prin intermediul unui comunicat, retragerea medaliei din palmaresul româncei și a numit proba care a reaprins disputa pentru bronzul olimpic.

„Acordarea medalii de bronz la proba de sol din gimnastica artistică feminină la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 – Admiterea cererilor de revizuire formulate de Jordan Chiles şi USA Gymnastics.

Tribunalul Federal Elveţian a acceptat cererile de revizuire depuse de gimnasta americană Jordan Chiles şi USA Gymnastics împotriva hotărârii arbitrale pronunţate în august 2024 de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Jordan Chiles a terminat pe locul al treilea în finala probei de gimnastică artistică feminină la sol la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, după ce a contestat cu succes punctajul iniţial obţinut în timpul competiţiei.

TAS, care a fost ulterior sesizat, a decis că Jordan Chiles şi-a depus plângerea prea târziu în timpul competiţiei. Prin urmare, i-a retras medalia de bronz lui Jordan Chiles şi a acordat-o Anei Maria Bărbosu.

Pe baza unei înregistrări audiovizuale descoperite după hotărârea TAS, Tribunalul Federal a recunoscut că această nouă probă poate justifica modificarea hotărârii contestate.

A trimis cazul înapoi la TAS pentru a reexamina situaţia, ţinând cont de această nouă probă”, se arată în comunicatul emis de Tribunalul Federal Elvețian, citat stirileprotv.ro.

Filmarea la care face referire a fost realizate de Netflix, pentru filmul documentar despre Simone Biles.

Probele au fost aduse în instanță de Cecile Canqueteau-Landi, antrenoarea lui Jordan Chiles.

Tribunalul Federal a respins recursul şi cererea de revizuire depusă de Sabrina Mânecă-Voinea, care a terminat pe locul cinci în competiţie şi dorea, de asemenea, să obţină medalia de bronz Comunicat Tribunalului

Cum se poate încheia procesul Bărbosu-Chiles

În acest moment, nicio sportivă nu își poate trece în palmares medalia de bronz la Paris și există două scenarii prin care fiecare gimnastă ar putea câștiga procesul:

Câștig de cauză Ana Bărbosu - forul de la Lausanne va decide să ia în considerare timpul înregistrat de statistica Limoges, antrenoarea lui Jordan Chiles a ajuns la masa arbitrilor pentru a depune contestație cu 4 secunde prea târziu

- forul de la Lausanne va decide să ia în considerare timpul înregistrat de statistica Limoges, antrenoarea lui Jordan Chiles a ajuns la masa arbitrilor pentru a depune contestație cu 4 secunde prea târziu Câștig de cauză Jordan Chiles - Judecătorii vor baza verdictul pe imaginile înregistrate de Netflix, care arată că Cecile Canqueteau-Landi a ajuns să facă contestație în timp

