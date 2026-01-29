„Generează un șoc emoțional” Nadia Comăneci, reacție după ce cazul Anei Bărbosu va fi rejudecat: „Asta e principala mea preocupare acum” +31 foto
Nadia Comăneci FOTO: IMAGO
Gimnastica

„Generează un șoc emoțional” Nadia Comăneci, reacție după ce cazul Anei Bărbosu va fi rejudecat: „Asta e principala mea preocupare acum”

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 29.01.2026, ora 20:37
Actualizat: 29.01.2026, ora 20:38
  • Nadia Comăneci (64 de ani), prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice și legendă a gimnasticii, a vorbit despre decizia Tribunalului Federal Elvețian de a trimite cazul Anei Bărbosu (19 ani) de la Jocurile Olimpice din 2024 spre rejudecare la TAS.

După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv îi acordase medalia de bronz Anei Bărbosu, ca urmare a contestației depusă de delegația României, Tribunalul Federal Elvețian a decis să întoarcă acest caz spre rejudecare.

Astfel, în acest moment, gimnasta din România a rămas provizoriu fără medalia câștigată la Jocurile Olimpice de la Paris.

Nadia Comăneci, după ce Tribunalul Federal Elvețian a trimis spre rejudecare cazul Anei Bărbosu

Fosta mare gimnastă a vorbit despre ceea ce i se întâmplă Anei Bărbosu în aceste momente și a tras un semnal de alarmă privind șocul emoțional prin care poate trece un sportiv în astfel de situații.

„Înțeleg că este o etapă procedurală menită să asigure o analiză riguroasă a tuturor faptelor. Dincolo de aspectele tehnice, principala mea preocupare rămâne impactul profund asupra sportivelor.

Această prelungire a stării de incertitudine generează un șoc emoțional și o presiune psihologică uriașă asupra celor trei gimnaste implicate.

Este regretabil că, după un efort sportiv colosal, tinerele gimnaste sunt obligate să treacă prin acest carusel al emoțiilor, în loc să se bucure de performanța obținută”, a declarat Nadia Comăneci, conform gsp.ro.

Din respect pentru sănătatea lor mentală și pentru valorile sportului, este esențial ca acest proces să se soluționeze într-un mod care să restabilească echilibrul și liniștea lor sufletească. Nadia Comăneci

Ce se poate întâmpla la rejudecarea de la TAS

  • TAS constată că s-a depășit timpul regulamentar de depunere a contestației cu 4 secunde, așa cum apare în sistemul oficial Omega, iar medalia e atribuită Anei Barbosu.

SAU

  • TAS nu ia în considerare cronometrul oficial și își bazează judecata pe înregistrarea Netflix, în care Cecile Canqueteau-Landi, antrenoarea lui Jordan Chiles, ajunge la masa arbitrilor în mai puțin de un minut (cât e timpul regulamentar) și depune contestația.
  • În acest caz, TAS va judeca în favoarea americancei, care va intra în posesia medaliei olimpice de bronz.

Ce s-a întâmplat la Jocurile Olimpice 2024

În finala probei de gimnastică la sol, evoluția Anei Maria Barbosu a fost notată cu 13.700, fiind clasată pe locul 3.

Clasamentul probei de sol:

  • Rebeca Andrade - 14.166
  • Simone Biles - 14.133
  • Ana Maria Barbosu - 13.700
  • Sabrina Voinea - 13.700
  • Jordan Chiles - 13.666
  • Alice D'Amato - 13.600
  • Rina Kishi - 13.166
  • Ou Yushan - 13.000
  • Manila Esposito - 12.133

Performanța americanei Jordan Chiles a fost notată cu 13.666. Antrenoarea sportivei a decis să facă contestație, iar aceasta a fost acceptată de către arbitrii, majorându-i nota la 13.766.

Cu noua notă, Jordan Chiles a devansat-o pe Ana Maria Barbosu în clasamentul probei și a primit medalia de bronz.

Echipa Olimpică a României nu s-a dat bătută și, la începutul lunii august, a depus o contestație către TAS prin care cerea anularea modificării în favoarea lui Jordan Chiles.

Forul de la Lausanne a acceptat apelul României, iar, pe 16 august 2024, Ana Barbosu a primit medalia de bronz cucerită la Paris. Decernarea a avut loc pe esplanada Casei Olimpice din București.

Comitetul Olimpic American a apelat la ultima cale de atac prin care Jordan Chiles poate câștiga medalia de bronz: Tribunalul Federal Elvețian.

Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro)
Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro) Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro) Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro) Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro) Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro)
+31 Foto
labels.photo-gallery

Jocurile Olimpice Nadia Comaneci TAS gimnastica medalie de bronz ana barbosu
