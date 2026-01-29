„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice +31 foto
  • Traian Băsescu (74 de ani), fostul președinte al României, a reacționat ca urmare a deciziei Tribunalului Federal Elvețian de a trimite cazul Anei Bărbosu (19 ani) de la Jocurile Olimpice din 2024 spre rejudecare la TAS.

După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv îi acordase medalia de bronz Anei Bărbosu, în urma unei contestații depusă de delegația României, Tribunalul Federal Elvețian a decis să întoarcă acest caz spre rejudecare.

Astfel, în acest moment, sportiva din România a rămas provizoriu fără medalia câștigată la Jocurile Olimpice de la Paris.

Traian Băsescu, după decizia Tribunalului Federal Elvețian în cazul Anei Bărbosu

Întrebat despre situația Anei Bărbosu, fostul președinte al României este de părere că tânăra gimnasta trebuie susținută în aceste momente și i-a atacat pe americani.

„Americii nu i-au ajuns toate medaliile. Cred că este un lucru incorect și gimnasta noastră ar trebui susținută.

Ea a câștigat medalia, asta este o hotărâre administrativă. Nu știu dacă o va recupera, e o temă la care nu mă pricep”, a declarat Traian Băsescu, conform gsp.ro.

Ce se poate întâmpla la rejudecarea de la TAS

  • TAS constată că s-a depășit timpul regulamentar de depunere a contestației cu 4 secunde, așa cum apare în sistemul oficial Omega, iar medalia e atribuită Anei Barbosu.

SAU

  • TAS nu ia în considerare cronometrul oficial și își bazează judecata pe înregistrarea Netflix, în care Cecile Canqueteau-Landi, antrenoarea lui Jordan Chiles, ajunge la masa arbitrilor în mai puțin de un minut (cât e timpul regulamentar) și depune contestația.
  • În acest caz, TAS va judeca în favoarea americancei, care va intra în posesia medaliei olimpice de bronz.

Ce s-a întâmplat la Jocurile Olimpice 2024

În finala probei de gimnastică la sol, evoluția Anei Maria Bărbosu a fost notată cu 13.700, fiind clasată pe locul 3.

Clasamentul probei de sol:

  • Rebeca Andrade - 14.166
  • Simone Biles - 14.133
  • Ana Maria Bărbosu - 13.700
  • Sabrina Voinea - 13.700
  • Jordan Chiles - 13.666
  • Alice D'Amato - 13.600
  • Rina Kishi - 13.166
  • Ou Yushan - 13.000
  • Manila Esposito - 12.133

Performanța americanei Jordan Chiles a fost notată cu 13.666. Antrenoarea sportivei a decis să facă contestație, iar aceasta a fost acceptată de către arbitrii, majorându-i nota la 13.766.

Cu noua notă, Jordan Chiles a devansat-o pe Ana Maria Bărbosu în clasamentul probei și a primit medalia de bronz.

Echipa Olimpică a României nu s-a dat bătută și, la începutul lunii august, a depus o contestație către TAS prin care cerea anularea modificării în favoarea lui Jordan Chiles.

Forul de la Lausanne a acceptat apelul României, iar, pe 16 august 2024, Ana Bărbosu a primit medalia de bronz cucerită la Paris. Decernarea a avut loc pe esplanada Casei Olimpice din București.

Comitetul Olimpic American a apelat la ultima cale de atac prin care Jordan Chiles poate câștiga medalia de bronz: Tribunalul Federal Elvețian.

