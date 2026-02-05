FIFA a motivat suspendarea lui Drăguș Cum l-a apărat FRF pe „tricolor” și cum a fost caracterizat faultul pentru care acesta ratează barajul cu Turcia +7 foto
FIFA a motivat suspendarea lui Drăguș Cum l-a apărat FRF pe „tricolor" și cum a fost caracterizat faultul pentru care acesta ratează barajul cu Turcia

Viorel Tudorache
Publicat: 05.02.2026, ora 10:23
Actualizat: 05.02.2026, ora 10:30
  • FIFA a motivat suspendarea lui Denis Drăguș pentru două meciuri, considerând că faultul său a pus în pericol siguranța adversarului.
  • Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

FIFA a publicat motivarea deciziei de a-l suspenda pe Denis Drăguș pentru două meciuri.

Această sancțiune îl scoate pe atacantul României din calculele pentru semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026, împotriva Turciei, meci programat pe 26 martie, la Istanbul.

Motivarea FIFA, în „cazul Denis Drăguș”: „Fault grav”

Drăguș a fost eliminat direct în minutul 68 al partidei Bosnia-Herțegovina - România 3-1, disputat pe 15 noiembrie 2025, iar Comisia de Disciplină FIFA a încadrat intervenția sa la „fault grav”.

Drăguș l-a lovit din săritură cu talpa în cap pe Nikola Katic, iar arbitrul englez Michael Oliver i-a acordat cartonașul roșu. Atacantul lui Gaziantep a ispășit o etapă de suspendare la meciul cu România - San Marino 7-1, din finalul preliminariilor CM 2026.

În documentul oficial, judecătorul unic Arnaud Dumont (Franța) arată că sancțiunea se bazează pe rapoartele arbitrului și a comisarului de meci, care beneficiază de prezumția de corectitudine în cadrul procedurilor disciplinare FIFA.

„Contact clar cu crampoanele la nivelul capului adversarului”

În motivarea FIFA se arată: „Comisia a constatat pe baza raportului arbitrului și a raportului comisarului de meci că jucătorul «a fost eliminat pentru o intrare asupra adversarului său, realizând un contact clar cu crampoanele la nivelul capului acestuia»”.

Arbitrul Michael Oliver a scris în raport: „În minutul 68, jucătorul cu numărul 7 al României a fost eliminat pentru o intrare asupra adversarului său, realizând un contact clar cu crampoanele la nivelul capului acestuia. I-a fost acordat cartonaș roșu direct”.

La rândul său, comisarul de meci a menționat în raportul său următoarele incidente: „1 cartonaș roșu (direct)”.

Faultul pentru care Denis Drăguș a fost suspendat două meciuri (captură video) Faultul pentru care Denis Drăguș a fost suspendat două meciuri (captură video)
Faultul pentru care Denis Drăguș a fost suspendat două meciuri (captură video)

Comisia FIFA: riscul contează mai mult decât consecințele

Chiar dacă jucătorul bosniac a putut continua meciul și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale importante, judecătorul FIFA a considerat că intrarea lui Drăguș a fost periculoasă și a periclitat siguranța adversarului.

FIFA explică faptul că, în astfel de situații, nu contează atât dacă a existat sau nu o accidentare gravă, ci riscul creat de modul în care a fost făcută intervenția.

Prin urmare, chiar dacă adversarul nu a fost serios rănit și a putut continua jocul, Comisia de Disciplină apreciază că fapta se sancționează cu cel puțin două etape de suspendare.

Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1
Care au fost argumentele FRF pentru reducerea suspendării lui Denis Drăguș

Federația Română de Fotbal a solicitat reducerea sancțiunii lui Denis Drăguș la un singur meci, invocând lipsa intenției, consecințele minime ale duelului, istoricul disciplinar curat al atacantului și un incident din același meci, în care Marius Marin a suferit o accidentare serioasă după ce a fost lovit cu cotul.

„FRF respinge în mod formal suspendarea de două meciuri, pe care o consideră disproporționată față de natura incidentului și neîntemeiată atât pe fapte, cât și pe precedentele relevante”, se arată în apelul formulat de forul de la București.

Federația Română de Fotbal a detaliat aceste argumente în apelul adresat Comisiei de Disciplină, solicitând în mod expres reanalizarea cazului și reducerea sancțiunii.

„Solicităm respectuos Comisiei de Disciplină să reanalizeze situația și să dispună aplicarea unei suspendări de un meci, având în vedere următoarele circumstanțe atenuante:

  • Incidentul nu a provocat nicio vătămare fizică adversarului. Jucătorul a putut continua partida fără a primi îngrijiri medicale specializate (fără bandaje, copci etc.).
  • Acțiunea lui Denis Drăguș poate fi caracterizată mai degrabă ca fiind neglijentă, și nu violentă sau excesiv de imprudentă.
  • Meciul nu a fost întrerupt în mod semnificativ în urma faultului. Acest fapt contrastează puternic cu un alt incident petrecut în același meci, în care jucătorul român Marius Marin a primit un cot, incident care a provocat sângerări abundente și a necesitat îngrijiri medicale prelungite și bandajarea urechii, după ce cartilajul acesteia a fost secționat.
  • Nu a existat o intenție clară sau o intensitate excesivă în intrarea lui Drăguș - elemente care, de regulă, justifică aplicarea unei suspendări de două meciuri.
  • Istoricul disciplinar al jucătorului pledează pentru clemență. Aceasta a fost prima eliminare directă din cariera profesionistă a lui Denis Drăguș. Anterior, a fost eliminat o singură dată, ca urmare a cumulului de cartonașe galbene, în sezonul 2018–2019. Jucătorul nu are un profil de fotbalist agresiv sau violent.

În lumina acestor aspecte, solicităm respectuos Comisiei să ia în considerare argumentele prezentate și să aplice sancțiunea propusă, cu respectarea principiului proporționalității”.

FIFA a confirmat suspendarea lui Denis Drăguș după analiza video

Pe lângă rapoartele oficialilor de meci, Comisia de Disciplină FIFA a analizat și imaginile video cu faza faultului pentru care a fost eliminat Denis Drăguș.

Judecătorul francez a menționat: „După o analiză atentă a imaginilor video ale incidentului, Comisia nu a găsit niciun motiv întemeiat pentru a contesta aprecierea arbitrului și nu a fost de acord cu susținerea jucătorului că faza nu ar trebui considerată un fault grav”.

FIFA precizează că „jocul periculos grav” este definit în Legile Jocului IFAB (Regulile IFAB) ca „o intrare sau un duel care pune în pericol siguranța unui adversar sau implică folosirea unei forțe excesive ori brutalitate”, definiție care, potrivit judecătorului unic, se aplică exact fazei analizate.

Explicațiile FIFA:

  • „În primul rând, Comisia a stabilit că pârâtul (n.r. Denis Drăguș) a disputat mingea cu adversarul având crampoanele ridicate și a realizat un contact clar cu acestea la nivelul capului adversarului.

    O astfel de intrare, prin însăși natura sa, pune în pericol siguranța adversarului care intră în duel pentru minge și, prin urmare, se încadrează în definiția jocului periculos grav prevăzută de Legile Jocului IFAB, indiferent dacă a rezultat sau nu o accidentare.
  • În al doilea rând, Comisia subliniază că Regulile IFAB nu impun existența intenției pentru ca o faptă să fie calificată drept joc periculos grav.
  • În al treilea rând, Comisia a considerat că durata scurtă a întreruperii jocului și istoricul disciplinar al jucătorului sunt irelevante pentru evaluarea conduitei pârâtului și, în orice caz, nu au cauzat și nici nu au influențat în mod substanțial intrarea acestuia”.

Denis Drăguș, amendat cu 5.000 de franci elvețieni

FIFA a apreciat că Denis Drăguș nu merită o suspendare mai mare de două meciuri, sanțiunea minimă pentru fault grav, deoarece a avut un comportament disciplinar ireproșabil.

Totuși, Comisia i-a aplicat lui Drăguș și o amendă de 5.000 CHF, considerând că măsurile sunt adecvate, proporționale și au rolul de a descuraja incidente similare în viitor.

