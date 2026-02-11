Tribunalul Federal Elvețian a decis neluarea în considerare a contestației Sabrinei Voinea, așa că revizuirea și recursul dorit de aceasta au fost respinse.

Sabrina Voinea, 18 ani, a terminat pe locul cinci finala de la Paris, în timp ce Ana Bărbosu, 19 ani, a obținut locul patru.

Cum poate rata România o medalie olimpică, deși a avut două sportive cu programe, spun specialiștii, mai bune decât Jordan Chiles, în rândurile de mai jos.

Tribunalul Federal Elvețian (n.r. - TFE) a decis ca procesul câștigat de Ana Maria Bărbosu la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (n.r. - TAS) să fie întors, pentru rejudecare, la această instanță.

TFE acuză vicii de procedură, spunând că grefa procesului de la TAS nu a ținut legătura, inițial, cu avocații americani la adresele lor de mail și, implicit, aceștia nu au putut să-și pună la punct apărarea din timp.

De asemenea, TFE afirmă că au existat probleme și la Federația Internațională de Gimnastică. Echipamentul Omega, contractat de acest for, a avut hibe care au produs probleme în stabilirea rezultatelor.

Sabin Gherdan: „Nu am mai putut ataca”

Însă o altă decizie a TFE a vizat-o pe Sabrina Voinea. Magistrații nu au luat în calcul contestația acesteia, depusă de avocații români, deci revizuirea și recursul au fost respinse. Astfel, Sabrina nu mai are nicio șansă la o intra în posesia medaliei de bronz din finala de la sol a JO de la Paris 2024.

Unul dintre avocații părții române, Sabin Gherdan, clarifică decizia TFE pentru GOLAZO.ro:

Nu putem să știm cu siguranță ce s-ar fi întâmplat în cazul în care mama Sabrinei (n.r. - Camelia Voinea) ar fi făcut contestația pe loc, în timpul concursului. Cert e că știm ce s-a întâmplat, ca urmare a faptului că nu a depus acea contestație. Nu am mai putut ataca deloc. S-au considerat inadmisibile argumentele noastre, pentru că nu au fost epuizate toate remediile interne ale competiției. Avocatul Sabin Gherdan

Pe scurt, lucrurile în finala de la sol a JO au stat așa:

Ana Maria Bărbosu a fost pe locul 3 în concurs, dar o contestație a sportivei din SUA, Jordan Chiles, rezolvată pozitiv de arbitre, a urcat-o pe aceasta pe ultima treaptă a podiumului.

Ana a „căzut” pe locul 4. Sabrina Voinea, care a pierdut două zecimi din nota ei finală, s-a clasat a cincea.

După câteva zile, contestațiile depuse de România la divizia Ad-hoc de la Paris a TAS au fost soluționate.

Ana Maria Bărbosu urcă din nou pe poziția a treia și ia bronzul probei, Sabrina rămâne cu același punctaj, 13.700, iar Chiles pierde zecimea luată în urma contestației și coboară pe 5.

Dar de ce a pierdut Sabrina două zecimi din nota ei, zecimi care ar fi urcat-o pe locul 3 al finalei, și de ce nu s-a mai putut face nimic la TAS sau TFE?

Sabrina Voinea ia nota 13.700 după exercițiul de la sol. Atunci când aceasta se afișează, apar două probleme.

Nota D, cea de la dificultate, pleacă din 5,9, nu din 6, așa cum era exercițiul conceput. Ceea ce înseamnă că arbitrii nu i-au acordat o zecime (n.r. - 0,1 puncte) pentru un element.

În plus, există o altă penalitate, tot de o zecime.

Antrenoarea Sabrinei, Camelia Voinea, depune contestație împotriva notei D, cea de la dificultate (n.r. – la nota de la execuție nu poți face contestație).

Dar, inexplicabil, nu depune contestație și împotriva penalizării de o zecime care putea fi pentru «spațiu sau timp»! Adică, Sabrina ar fi putut, în ochii arbitrelor, să depășească ori spațiul de concurs, ori timpul alocat exercițiului ei, un minut și 30 de secunde.

„De ce nu a făcut-o? Doar doamna Voinea poate răspunde! Antrenorii desemnați în concursurile individuale, și numai ei, pot depune două contestații, în același timp, deci era regulamentar ca antrenoarea Voinea să facă acest lucru”, spun specialiștii în arbitraj contactați de GOLAZO.ro. Dar, inexplicabil, nu a făcut-o.

Zecimea cu pricina, «pentru spațiu sau timp» era pentru ieșire din covor a Sabrinei, dar, la reluările oferite de televiziunea NBC, se vede cum gimnasta noastră nu pune călcâiul jos, chiar dacă acesta era cu câțiva centimetri ieșit în afara spațiului regulamentar.

Camerele arbitrelor erau montate deasupra covorului de la sol, deci nu puteau observa dacă gimnastele ies cu adevărat, adică ating, din spațiul regulamentar. Deci, nici vorbă de penalitate.

Nici Tribunalul de Arbitraj Sportiv și nici, recent, Tribunalul Federal Elvețian nu au luat în calcul contestația depusă de avocații români, în numele Sabrinei Voinea, pentru această speță, argumentându-și decizia cu faptul că „nu s-au epuizat căile interne (n.r. - contestație în timpul concursului) de atacare a deciziei arbitrilor”.

Sabin Gherdan: „Medalia ar fi ajuns la Sabrina, nu la Ana”

Sabin Gherdan explică, pentru cititorii GOLAZO.ro, ce s-ar fi putut întâmpla dacă antrenoarea Camelia Voinea depunea contestație în timpul concursului împotriva zecimii pentru spațiu sau timp, chiar dacă aceasta nu era soluționată favorabil pe loc.

„TFE ne-a spus clar că, atâta vreme cât nu s-a contestat respectiva decizie pe loc, nu putem ataca hotărârea. Putem specula, în teorie, ce s-ar fi întâmplat dacă antrenoarea Sabrinei ar fi depus contestația la momentul respectiv.

Putem prin a compara raționamentul TAS și argumentele TFE, în sensul că Federația Internațională de Gimnastică, și asta a spus TFE, nu a pus la dispoziție arbitrilor un sistem prin care să se vadă dacă sportivele ies din covor sau nu. Așa cum acum spun despre faptul că FIG nu a pus la dispoziția oficialilor un sistem care să nu le permită acceptarea contestațiilor după ce s-a scurs timpul regulamentar.



Așa că, mergând pe acest raționament, dacă se făcea contestația în timpul concursului, probabil că ea era respinsă, pentru că arbitra din acel colț a spus că nu avea cum să vadă cu 100% certitudine dacă sportiva a ieșit din spațiul regulamentar de concurs, iar noi puteam ataca ulterior această decizie. Spunând că e o excepție de la principiul Fields of Play”, spune Gherman.

Și ce ar fi urmat în acest caz? Dacă mama și antrenoarea Sabrinei, Camelia Voinea, făcea contestația în timpul concursului, iar zecimea îi era acordată, gimnasta ar fi urcat pe ultimul loc al podiumului. Dar dacă îi era respinsă?

„TAS-ul era obligat să analizeze dacă este vorba de o excepție sau nu, iar raționamentul ar fi putut să fie asemănător cu cel care a fost prezentat, anume că Federația Internațională de Gimnastică nu a avut un sistem care să facă să nu existe astfel de erori în competiție.

Ar fi putut exista acest deznodământ. Iar medalia ar fi ajuns la Sabrina și nu la Ana. Dar dacă s-ar fi contestat în timp. Din moment ce nu s-a contestat, discuția aceasta este pur speculativă. Noi, ca avocați, am fost oarecum limitați în a putea dovedi că este vorba de o excepție de la doctrina Fields of Play și că Sabrina a trebuit să câștige medalia”, a mai spus Sabin Gherdan.

Clasament finala olimpică de la sol 2024:

1. Rebeca Andrade - nota 14.166

2. Simone Biles – nota 14.133

3. Jordan Chiles - nota 13.766 (după contestație)

4. Ana Bărbosu - nota 13.700

5. Sabrina Voinea - nota 13.700

