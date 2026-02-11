Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!” +31 foto
Sabrina Voinea (dreapta) si Camelia Voinea. Foto: colaj GOLAZO.ro
Special

Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 18:17
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 18:22
  • Tribunalul Federal Elvețian a decis neluarea în considerare a contestației Sabrinei Voinea, așa că revizuirea și recursul dorit de aceasta au fost respinse.
  • Sabrina Voinea, 18 ani, a terminat pe locul cinci finala de la Paris, în timp ce Ana Bărbosu, 19 ani, a obținut locul patru.
  • Cum poate rata România o medalie olimpică, deși a avut două sportive cu programe, spun specialiștii, mai bune decât Jordan Chiles, în rândurile de mai jos.

Tribunalul Federal Elvețian (n.r. - TFE) a decis ca procesul câștigat de Ana Maria Bărbosu la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (n.r. - TAS) să fie întors, pentru rejudecare, la această instanță.

TFE acuză vicii de procedură, spunând că grefa procesului de la TAS nu a ținut legătura, inițial, cu avocații americani la adresele lor de mail și, implicit, aceștia nu au putut să-și pună la punct apărarea din timp.

De asemenea, TFE afirmă că au existat probleme și la Federația Internațională de Gimnastică. Echipamentul Omega, contractat de acest for, a avut hibe care au produs probleme în stabilirea rezultatelor.

Accidentare horror la JO de iarnă Un sportiv australian și-a rupt gâtul! » A fost transportat la spital cu elicopterul. Care e starea lui
Citește și
Accidentare horror la JO de iarnă Un sportiv australian și-a rupt gâtul! » A fost transportat la spital cu elicopterul. Care e starea lui
Citește mai mult
Accidentare horror la JO de iarnă Un sportiv australian și-a rupt gâtul! » A fost transportat la spital cu elicopterul. Care e starea lui

Sabin Gherdan: „Nu am mai putut ataca”

Însă o altă decizie a TFE a vizat-o pe Sabrina Voinea. Magistrații nu au luat în calcul contestația acesteia, depusă de avocații români, deci revizuirea și recursul au fost respinse. Astfel, Sabrina nu mai are nicio șansă la o intra în posesia medaliei de bronz din finala de la sol a JO de la Paris 2024.

Unul dintre avocații părții române, Sabin Gherdan, clarifică decizia TFE pentru GOLAZO.ro:

Nu putem să știm cu siguranță ce s-ar fi întâmplat în cazul în care mama Sabrinei (n.r. - Camelia Voinea) ar fi făcut contestația pe loc, în timpul concursului. Cert e că știm ce s-a întâmplat, ca urmare a faptului că nu a depus acea contestație. Nu am mai putut ataca deloc. S-au considerat inadmisibile argumentele noastre, pentru că nu au fost epuizate toate remediile interne ale competiției. Avocatul Sabin Gherdan

Pe scurt, lucrurile în finala de la sol a JO au stat așa:

  • Ana Maria Bărbosu a fost pe locul 3 în concurs, dar o contestație a sportivei din SUA, Jordan Chiles, rezolvată pozitiv de arbitre, a urcat-o pe aceasta pe ultima treaptă a podiumului.
  • Ana a „căzut” pe locul 4. Sabrina Voinea, care a pierdut două zecimi din nota ei finală, s-a clasat a cincea.
  • După câteva zile, contestațiile depuse de România la divizia Ad-hoc de la Paris a TAS au fost soluționate.
  • Ana Maria Bărbosu urcă din nou pe poziția a treia și ia bronzul probei, Sabrina rămâne cu același punctaj, 13.700, iar Chiles pierde zecimea luată în urma contestației și coboară pe 5.

Dar de ce a pierdut Sabrina două zecimi din nota ei, zecimi care ar fi urcat-o pe locul 3 al finalei, și de ce nu s-a mai putut face nimic la TAS sau TFE?

Sabrina Voinea ia nota 13.700 după exercițiul de la sol. Atunci când aceasta se afișează, apar două probleme.

Nota D, cea de la dificultate, pleacă din 5,9, nu din 6, așa cum era exercițiul conceput. Ceea ce înseamnă că arbitrii nu i-au acordat o zecime (n.r. - 0,1 puncte) pentru un element.

În plus, există o altă penalitate, tot de o zecime.

Antrenoarea Sabrinei, Camelia Voinea, depune contestație împotriva notei D, cea de la dificultate (n.r. – la nota de la execuție nu poți face contestație).

Dar, inexplicabil, nu depune contestație și împotriva penalizării de o zecime care putea fi pentru «spațiu sau timp»! Adică, Sabrina ar fi putut, în ochii arbitrelor, să depășească ori spațiul de concurs, ori timpul alocat exercițiului ei, un minut și 30 de secunde.

FOTO. Ana-Maria Bărbosu cu medalia de bronz de la JO 2024

Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro)
Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro) Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro) Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro) Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro) Ana Maria Bărbosu (foto: GOLAZO.ro)
+31 Foto
labels.photo-gallery

De ce nu a făcut-o? Doar doamna Voinea poate răspunde! Antrenorii desemnați în concursurile individuale, și numai ei, pot depune două contestații, în același timp, deci era regulamentar ca antrenoarea Voinea să facă acest lucru”, spun specialiștii în arbitraj contactați de GOLAZO.ro. Dar, inexplicabil, nu a făcut-o.

Zecimea cu pricina, «pentru spațiu sau timp» era pentru ieșire din covor a Sabrinei, dar, la reluările oferite de televiziunea NBC, se vede cum gimnasta noastră nu pune călcâiul jos, chiar dacă acesta era cu câțiva centimetri ieșit în afara spațiului regulamentar.

Camerele arbitrelor erau montate deasupra covorului de la sol, deci nu puteau observa dacă gimnastele ies cu adevărat, adică ating, din spațiul regulamentar. Deci, nici vorbă de penalitate.

Nici Tribunalul de Arbitraj Sportiv și nici, recent, Tribunalul Federal Elvețian nu au luat în calcul contestația depusă de avocații români, în numele Sabrinei Voinea, pentru această speță, argumentându-și decizia cu faptul că „nu s-au epuizat căile interne (n.r. - contestație în timpul concursului) de atacare a deciziei arbitrilor”.

I-au luat medalia Anei BĂrbosu! BREAKING NEWS! Tribunalul Federal Elvețian a dispus trimiterea cazului spre rejudecare la TAS
Citește și
I-au luat medalia Anei BĂrbosu! BREAKING NEWS! Tribunalul Federal Elvețian a dispus trimiterea cazului spre rejudecare la TAS
Citește mai mult
I-au luat medalia Anei BĂrbosu! BREAKING NEWS! Tribunalul Federal Elvețian a dispus trimiterea cazului spre rejudecare la TAS

Sabin Gherdan: „Medalia ar fi ajuns la Sabrina, nu la Ana

Sabin Gherdan explică, pentru cititorii GOLAZO.ro, ce s-ar fi putut întâmpla dacă antrenoarea Camelia Voinea depunea contestație în timpul concursului împotriva zecimii pentru spațiu sau timp, chiar dacă aceasta nu era soluționată favorabil pe loc.

TFE ne-a spus clar că, atâta vreme cât nu s-a contestat respectiva decizie pe loc, nu putem ataca hotărârea. Putem specula, în teorie, ce s-ar fi întâmplat dacă antrenoarea Sabrinei ar fi depus contestația la momentul respectiv.

Putem prin a compara raționamentul TAS și argumentele TFE, în sensul că Federația Internațională de Gimnastică, și asta a spus TFE, nu a pus la dispoziție arbitrilor un sistem prin care să se vadă dacă sportivele ies din covor sau nu. Așa cum acum spun despre faptul că FIG nu a pus la dispoziția oficialilor un sistem care să nu le permită acceptarea contestațiilor după ce s-a scurs timpul regulamentar.

Așa că, mergând pe acest raționament, dacă se făcea contestația în timpul concursului, probabil că ea era respinsă, pentru că arbitra din acel colț a spus că nu avea cum să vadă cu 100% certitudine dacă sportiva a ieșit din spațiul regulamentar de concurs, iar noi puteam ataca ulterior această decizie. Spunând că e o excepție de la principiul Fields of Play”, spune Gherman.

Și ce ar fi urmat în acest caz? Dacă mama și antrenoarea Sabrinei, Camelia Voinea, făcea contestația în timpul concursului, iar zecimea îi era acordată, gimnasta ar fi urcat pe ultimul loc al podiumului. Dar dacă îi era respinsă?

„TAS-ul era obligat să analizeze dacă este vorba de o excepție sau nu, iar raționamentul ar fi putut să fie asemănător cu cel care a fost prezentat, anume că Federația Internațională de Gimnastică nu a avut un sistem care să facă să nu existe astfel de erori în competiție.

Ar fi putut exista acest deznodământ. Iar medalia ar fi ajuns la Sabrina și nu la Ana. Dar dacă s-ar fi contestat în timp. Din moment ce nu s-a contestat, discuția aceasta este pur speculativă. Noi, ca avocați, am fost oarecum limitați în a putea dovedi că este vorba de o excepție de la doctrina Fields of Play și că Sabrina a trebuit să câștige medalia”, a mai spus Sabin Gherdan.

Clasament finala olimpică de la sol 2024:

1. Rebeca Andrade - nota 14.166

2. Simone Biles – nota 14.133

3. Jordan Chiles - nota 13.766 (după contestație)

4. Ana Bărbosu - nota 13.700

5. Sabrina Voinea - nota 13.700

Citește și

Jambor a plecat de la Rapid Giuleștenii confirmă despărțirea anunțată de GOLAZO.ro » Mesajul jucătorului pe care Rapid plătise 1 milion de euro
Superliga
12:38
Jambor a plecat de la Rapid Giuleștenii confirmă despărțirea anunțată de GOLAZO.ro » Mesajul jucătorului pe care Rapid plătise 1 milion de euro
Citește mai mult
Jambor a plecat de la Rapid Giuleștenii confirmă despărțirea anunțată de GOLAZO.ro » Mesajul jucătorului pe care Rapid plătise 1 milion de euro
Mâine aflăm rivalii din Liga Națiunilor Cine îl înlocuiește pe Lucescu la tragerea la sorți. Toate detaliile » Cum arată grupa de foc și cea ușoară
Nationala
11:55
Mâine aflăm rivalii din Liga Națiunilor Cine îl înlocuiește pe Lucescu la tragerea la sorți. Toate detaliile » Cum arată grupa de foc și cea ușoară
Citește mai mult
Mâine aflăm rivalii din Liga Națiunilor Cine îl înlocuiește pe Lucescu la tragerea la sorți. Toate detaliile » Cum arată grupa de foc și cea ușoară

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Jocurile Olimpice SCANDAL camelia voinea sabrina voinea ana maria barbosu Sabin Gherdan
Știrile zilei din sport
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Superliga
11.02
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Citește mai mult
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
11.02
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
11.02
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
11.02
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
09:53
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
10:50
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
11:25
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
11.02
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
11.02
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
11.02
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
11.02
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 61 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
12.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share