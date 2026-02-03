Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca  nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”

- Ana Bogdan (33 de ani, #538 WTA) nu și-a putut controla lacrimile după eliminarea încă din primul tur de la Transylvania Open.
- Sportiva din România a pierdut, scor 3-6, 2-6, în fața polonezei Maja Chwalinska (24 de ani, #146 WTA), jucătoare venită din calificări.
În luna iulie a anului 2025, Ana Bogdan a decis să ia o pauză de la tenis, din cauza unei accidentări, dar și a unor probleme personale.
Sportiva originară din Sinaia a reluat antrenamentele și a decis să revină pe tabloul principal al unui turneu WTA chiar la Cluj-Napoca, unde a fost finalistă în 2024, însă a părăsit competiția încă din primul tur.
Ana Bogdan a izbucnit în lacrimi: „Eram pregătită să spun «gata!»”
La conferința de presă, Bogdan nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în plâns.
„Îmi e foarte drag Clujul, e chiar acasă pentru mine, m-am mutat aici, locuiesc aici, îmi doresc să mă stabilesc aici.
(n.r. – începe să plângă) Pentru mine… faptul că am jucat din nou în fața publicului de acasă chiar a însemnat mult, pentru că nu credeam. Acum câteva luni chiar nu știam dacă o să mai joc sau nu.
Îmi propusesem alte lucruri, aveam alte planuri, cumva eram pregătită și să spun „gata!”, pentru că chiar nu știam.
Cumva am fost mai tensionată astăzi (n.r. luni), că nu mi-am gestionat atât de bine emoțiile, dar întotdeauna e o mare plăcere să fiu aici și simt întotdeauna căldura publicului.
Cred că de asta are nevoie un om, indiferent dacă e sportiv sau nu: de încurajări, de cuvinte frumoase, de oameni care îl susțin mai ales atunci când nu e la nivelul cel mai înalt.
Atunci când ești cel mai jos, atunci vezi oamenii care te susțin cu adevărat”, a spus Ana Bogdan, citată de sport.ro.