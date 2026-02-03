Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca  nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”

Ana Bogdan (33 de ani, #538 WTA) nu și-a putut controla lacrimile după eliminarea încă din primul tur de la Transylvania Open .

. Sportiva din România a pierdut, scor 3-6, 2-6, în fața polonezei Maja Chwalinska (24 de ani, #146 WTA), jucătoare venită din calificări.

În luna iulie a anului 2025, Ana Bogdan a decis să ia o pauză de la tenis, din cauza unei accidentări, dar și a unor probleme personale.

Sportiva originară din Sinaia a reluat antrenamentele și a decis să revină pe tabloul principal al unui turneu WTA chiar la Cluj-Napoca, unde a fost finalistă în 2024, însă a părăsit competiția încă din primul tur.

Ana Bogdan a izbucnit în lacrimi: „Eram pregătită să spun «gata!»”

La conferința de presă, Bogdan nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în plâns.

„Îmi e foarte drag Clujul, e chiar acasă pentru mine, m-am mutat aici, locuiesc aici, îmi doresc să mă stabilesc aici.

(n.r. – începe să plângă) Pentru mine… faptul că am jucat din nou în fața publicului de acasă chiar a însemnat mult, pentru că nu credeam. Acum câteva luni chiar nu știam dacă o să mai joc sau nu.

Îmi propusesem alte lucruri, aveam alte planuri, cumva eram pregătită și să spun „gata!”, pentru că chiar nu știam .

Cumva am fost mai tensionată astăzi (n.r. luni), că nu mi-am gestionat atât de bine emoțiile, dar întotdeauna e o mare plăcere să fiu aici și simt întotdeauna căldura publicului.

Cred că de asta are nevoie un om, indiferent dacă e sportiv sau nu: de încurajări, de cuvinte frumoase, de oameni care îl susțin mai ales atunci când nu e la nivelul cel mai înalt.

Atunci când ești cel mai jos, atunci vezi oamenii care te susțin cu adevărat”, a spus Ana Bogdan, citată de sport.ro.

3.205 de dolari primește Ana Bogdan pentru participarea la Transylvania Open. Și un singur punct WTA

