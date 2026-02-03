Ultima rundă din Liga 1 a fost și cea care a conținut cele mai multe faze care au creat polemici din perspectiva deciziilor arbitrilor

Kyros Vassaras a decis să dea credit unui arbitru care nu a intervenit pentru a se acorda penalty, deși multe păreri au susținut că s-ar fi impus lovitură de pedeapsă

După ce primele două etape disputate în 2026 au fost liniștite, fără scandaluri produse de arbitri, runda desfășurată în weekend-ul trecut a avut mai multe meciuri în care arbitrajul a fost contestat.

Iar una dintre fazele la care cei mai mulți experți și oameni de fotbal au susținut că s-a comis o mare eroare a fost cea de la partida FC Argeș - UTA 0-1.

La scorul de 0-0, în careul oaspeților, într-un duel aerian, Robert Moldoveanu a fost lovit cu capul în plină figură de Poulolo, care se afla însă cu spatele la atacantul piteștenilor. Centralul Andrei Chivulete n-a dictat nimic, iar arbitrul video, Adrian Cojocaru, nu a intervenit. Jocul a continuat, ulterior, UTA a înscris și a câștigat cu 1-0.

Vassaras nu a oferit declarații publice despre această fază, dar nici despre celelalte din această rundă a 24-a, însă i-a dat credit lui Cojocaru.

L-a delegat, fix în postura în care s-a aflat și la FC Argeș - UTA, și în etapa intermediară care urmează. Va fi tot arbitru video la un joc foarte important: Hermmanstadt - Rapid, care va avea loc marți seară, la Sibiu.

Mai mult, conform unor surse apropiate de Vassaras, pentru această etapă intermediară a primit delegare și Chivulete, centralul partidei FC Argeș - UTA 0-1. O dovadă clară că șeful CCA a considerat că nu ar fi trebuit acordat penalty la duelul Poulolo - Moldoveanu din moment ce nu i-a oprit de la delegări pe nici unul dintre arbitrii care au oficiat la Mioveni.

Cojocaru a devenit în ultima vreme unul dintre arbitrii pe care Vassaras îi apreciază în mod deosebit pentru a fi în camera VAR. În 2026 a primit delegare etapă de etapă, toate ca arbitru video:

Etapa 22: Rapid - Metaloglobus 1-0

Etapa 23: FCSB - CFR 1-4

Etapa 24: FC Argeș - UTA 0-1

Etapa 25: Hermmanstadt - Rapid

Ultimul meci ca arbitru de centru pentru Cojocaru a fost bifat la finalul anului trecut, pe 2 decembrie a condus meciul din etapa a doua din Cupa României: FC Argeș - Rapid 2-1.

În schimb, ultimul joc pe care l-a condus în calitate de central a fost unul tare: U Cluj - FCSB 0-2, disputat pe 2 noiembrie.

Cojocaru a împlinit pe parcursul anului trecut 45 de ani, limita de vârstă până la care un central care nu are ecuson FIFA poate oficia pe teren.

