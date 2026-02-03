„Nu ai cum să nu faci performanță!” Florentin Petre dezvăluie secretul succesului lui Zeljko Kopic la Dinamo

Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund de la Dinamo, a vorbit la superlativ despre colaborarea pe care o are cu „principalul” Zeljko Kopic (48 de ani).

Cu Zeljko Kopic și Florentin Petre la cârmă, Dinamo ocupă locul 2 în Liga 1, cu 45 de puncte, la egalitate cu Rapid și la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova.

Secretul succesului lui Kopic la Dinamo: „Antrenamente foarte grele”

Chestionat cu privire la antrenamentele pe care le conduce Kopic, „Piticul” a replicat:

„Foarte grele și foarte bine stabilite. Atât timp cât ești puternic de picioare și gândești fotbalul la fel în fiecare zonă a terenului și atât timp cât de la staff pleacă spre jucători informația corectă, nu ai cum să nu faci performanță”, a declarat Petre, citat de sport.ro.

FOTO. Dinamo - Petrolul 1-1, ultimul meci jucat de „câini” în Liga 1

Florentin Petre, despre Zeljko Kopic: „Unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat”

Întrebat despre relația pe care o are cu antrenorul croat, triplul campion alături de Dinamo a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

„Este unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat până acum , un om pe care îl admir și îl respect pentru felul cum își pregătește fiecare minut din viață.

Este omul pe care mă bazez și omul pe care îl susțin în fiecare secundă din viața mea, pentru că îl simt cum își dorește să facă performanțe cu Dinamo.

Ne completăm reciproc pentru că amândoi avem aceeași mentalitate, aceeași dorință, amândoi suntem pregătiți pentru înalta performanță pe care Dinamo o cere. Este și normal să ne completăm, pentru că suntem pe aceeași lungime de undă”, a concluzionat Florentin Petre.

Zeljko Kopic a preluat-o pe Dinamo pe 1 decembrie 2023. A salvat-o de la retrogradare și a transformat-o, în timp record, într-una dintre forțele Ligii 1.

La începutul anului 2025, croatul și-a prelungit contractul până în 2028.

Hajduk Split, Dinamo Zagreb, Pafos și Botev Plovdiv sunt echipele pe care le-a mai antrenat Zeljko Kopic.

12 iunie 2024 este data la care Florentin Petre a devenit secundul lui Kopic

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport