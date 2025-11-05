Ana Maria Barbosu a semnat cu Dinamo  Ignorată de Steaua după negocierile inițiale, medaliata olimpică e legitimată la clubul din „Ștefan cel Mare” +4 foto
Ana Maria Barbosu FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro), Montaj
Gimnastica

Ana Maria Barbosu a semnat cu Dinamo Ignorată de Steaua după negocierile inițiale, medaliata olimpică e legitimată la clubul din „Ștefan cel Mare”

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 05.11.2025, ora 18:31
alt-text Actualizat: 06.11.2025, ora 11:30
  • Ana Maria Barbosu (19 ani) a semnat cu Dinamo, după ce luna trecută a fost curtată intens de Steaua.
  • Clubul Armatei trebuia să revină după negocierile incipiente, dar nu a mai dat niciun semn. Atunci, Ana a mers pe varianta Dinamo.
  • Și David Popovici a semnat cu CS Dinamo în 2021, după ce fusese legitimat la CSA Steaua.

Negocierile cu clubul militar nu au fost încununate cu succes, deși surse GOLAZO.ro spun că salariul lunar oferit de Steaua a fost de 5.000 de euro.

Seară nebună în Ligă  Barcelona, meci haotic în Belgia, City face instrucție pe teren propriu și Chivu obține încă 3 puncte
Citește și
Seară nebună în Ligă Barcelona, meci haotic în Belgia, City face instrucție pe teren propriu și Chivu obține încă 3 puncte
Citește mai mult
Seară nebună în Ligă  Barcelona, meci haotic în Belgia, City face instrucție pe teren propriu și Chivu obține încă 3 puncte

Despre subiect a scris și orangesport.ro.

Ana Maria Barbosu, la CS Dinamo

Conducătorul clubului din „Ștefan cel Mare”, Ionuț Popa, spune că Ana Maria Barbosu a ajuns deja la un acord cu Dinamo, încă de la începutul acestei luni.

„Din ce știu eu, Ana a semnat. De la 1 noiembrie, dacă nu greșesc. Dar Georgeta Andrunache vă poate oferi mai multe informații”, a spus Popa, pentru GOLAZO.ro.

  • Federația are în statut faptul că fiecare gimnastă trebuie să fie legitimată la un club pentru a putea participa, pentru România, la competiții internaționale.
Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg
Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg

Galerie foto (4 imagini)

Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg
+4 Foto
labels.photo-gallery

Georgeta Andrunache, vicepreședinta Dinamo București, a vorbit cu GOLAZO.ro despre înțelegerea cu medaliata olimpică cu bronz de la JO Paris:

„Alături de David Popovici, Vlad Covaliu, Ana va fi un model. Nu doar de sportiv, ci și de om. Pot confirma ca și-a dat acordul de a semna cu noi, deși nu toate actele sunt puse la punct".

Citește și

„Asta a fost puterea lui Nea Imi” O legendă a lui Dinamo a vorbit despre principala calitate a lui Emeric Ienei : „Ne-a inspirat pe toți”
Diverse
17:49
„Asta a fost puterea lui Nea Imi” O legendă a lui Dinamo a vorbit despre principala calitate a lui Emeric Ienei: „Ne-a inspirat pe toți”
Citește mai mult
„Asta a fost puterea lui Nea Imi” O legendă a lui Dinamo a vorbit despre principala calitate a lui Emeric Ienei : „Ne-a inspirat pe toți”
Milionara erei „NIL” Olivia Dunne a transformat gimnastica într-un  brand personal de milioane: cum a reușit
Gimnastica
17:05
Milionara erei „NIL” Olivia Dunne a transformat gimnastica într-un brand personal de milioane: cum a reușit
Citește mai mult
Milionara erei „NIL” Olivia Dunne a transformat gimnastica într-un  brand personal de milioane: cum a reușit

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
dinamo bucuresti steaua bucuresti gimnastica ana maria barbosu
Știrile zilei din sport
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
05.11
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Special
09:08
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Liga 2
09:59
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița: „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Citește mai mult
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Liga Campionilor
10:50
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Citește mai mult
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:23
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
15:02
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
14:59
Genoa are un nou antrenor Echipa lui Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
Genoa are un nou antrenor Echipa lui  Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
14:36
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Top stiri din sport
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Liga Campionilor
10:44
Seară nebună în Ligă Interul lui Chivu învinge greu + Dragomir integralist într-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Citește mai mult
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Europa League
11:53
Basel - FCSB Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Citește mai mult
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Diverse
05.11
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Citește mai mult
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Conference League
11:57
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Citește mai mult
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 23 rapid 18 Universitatea Craiova 35 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share