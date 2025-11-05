Ana Maria Barbosu (19 ani) a semnat cu Dinamo, după ce luna trecută a fost curtată intens de Steaua.

Clubul Armatei trebuia să revină după negocierile incipiente, dar nu a mai dat niciun semn. Atunci, Ana a mers pe varianta Dinamo.

Și David Popovici a semnat cu CS Dinamo în 2021, după ce fusese legitimat la CSA Steaua.

Negocierile cu clubul militar nu au fost încununate cu succes, deși surse GOLAZO.ro spun că salariul lunar oferit de Steaua a fost de 5.000 de euro.

Ana Maria Barbosu, la CS Dinamo

Conducătorul clubului din „Ștefan cel Mare”, Ionuț Popa, spune că Ana Maria Barbosu a ajuns deja la un acord cu Dinamo, încă de la începutul acestei luni.

„Din ce știu eu, Ana a semnat. De la 1 noiembrie, dacă nu greșesc. Dar Georgeta Andrunache vă poate oferi mai multe informații” , a spus Popa, pentru GOLAZO.ro.

Federația are în statut faptul că fiecare gimnastă trebuie să fie legitimată la un club pentru a putea participa, pentru România, la competiții internaționale.

Georgeta Andrunache, vicepreședinta Dinamo București, a vorbit cu GOLAZO.ro despre înțelegerea cu medaliata olimpică cu bronz de la JO Paris:

„Alături de David Popovici, Vlad Covaliu, Ana va fi un model. Nu doar de sportiv, ci și de om. Pot confirma ca și-a dat acordul de a semna cu noi, deși nu toate actele sunt puse la punct".

