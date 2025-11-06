Seară nebună în Ligă  Barcelona, meci haotic în Belgia, City face instrucție pe teren propriu și Chivu obține încă 3 puncte

Manchester City a câștigat meciul de pe teren propriu cu Borussia Dortmund, scor 4-1

„Cetățenii” nu au întâmpinat probleme în fața lui Dortmund. Elevii lui Guardiola au marcat două goluri în prima repriză și s-au impus fără probleme pe propriul teren. Pentru Dortmund a marcat Waldemar Anton.

Barcelona a remizat în deplasare la Brugge, scor 3-3. Catalanii nu s-au regăsit, fiind conduși pe tot parcursul partidei. În prelungiri, belgienii au dat lovitura și au înscris pentru 4-3, reușita fiind ulterior anulată pe motiv de ofsaid.

Inter, formația antrenată de Cristi Chivu, a câștigat pe teren propriu, 2-1 în fața celor de la Kairat. Grație acestui rezultat, Inter se află pe locul 3 al clasamentului, după Bayern și Arsenal.

Pafos - Villarreal 1-0

A marcat: Luckassen (min. 47)

Vlad Dragomir a fost integralist în prima victorie din istorie pentru clubul cipriot în UCL

Qarabag - Chelsea 2-2

Au marcat: Andrade (min. 29), Jankovic (min. 39 pen.) / Estevao (min. 16), Garnacho (min. 53)

Ajax - Galatasaray 0-3

Au marcat: Osimhen (min. 59, 65 pen., 78 pen.)

Benfica - Leverkusen 0-1

A marcat: Schick (min. 65)

Club Brugge - Barcelona 3-3

Au marcat: Tresoldi (min. 6), Forbs (min. 17, 64) / Torres (min. 8), Yamal (61), Tzolis (77, autogol)

Inter - Kairat Almay 2-1

Au marcat: Martinez (min. 45), Carlos Augusto (min. 67) / Arad (min. 55)

Manchester City - Borussia Dortmund 4-1

Au marcat: Foden (min. 22, 57), Haaland (min. 29), Cherki (min. 90+1) / Anton (min. 72)

Marseille - Atalanta 0-1

A marcat: Samardzic (min. 90)

Newcastle - Athletic Bilbao 2-0

Au marcat: Burn (min. 11), Joelinton (min. 49)

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Bayern 4 12 2 Arsenal 4 12 3 Inter 4 12 4 Manchester City 4 10 5 PSG 4 9 6 Newcastle 4 9 7 Real Madrid 4 9 8 Liverpool 4 9 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Galatasaray 4 9 10 Tottenham 4 8 11 Barcelona 4 7 12 Chelsea 4 7 13 Sporting 4 7 14 Borussia Dortmund 4 7 15 Qarabag 4 7 16 Atalanta 4 7 17 Atletico Madrid 4 6 18 PSV 4 5 19 Monaco 4 5 20 Pafos 4 5 21 Leverkusen 4 5 22 Club Brugge 4 4 23 Frankfurt 4 4 24 Napoli 4 4 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Marseille 4 3 26 Juventus 4 3 27 Athletic Bilbao 4 3 28 Royale Union SG 4 3 29 Bodo/Glimt 4 2 30 Slavia Praga 4 2 31 Olympiacos 4 2 32 Villarreal 4 1 33 Copenhaga 4 1 34 Kairat Almaty 4 1 35 Benfica 4 0 36. Ajax 4 0

