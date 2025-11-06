Seară nebună în Ligă  Barcelona, meci haotic în Belgia, City face instrucție pe teren propriu și Chivu obține încă 3 puncte
Seară nebună în Ligă Barcelona, meci haotic în Belgia, City face instrucție pe teren propriu și Chivu obține încă 3 puncte

alt-text Publicat: 06.11.2025, ora 00:09
alt-text Actualizat: 06.11.2025, ora 00:13
  • Manchester City a câștigat meciul de pe teren propriu cu Borussia Dortmund, scor 4-1

„Cetățenii” nu au întâmpinat probleme în fața lui Dortmund. Elevii lui Guardiola au marcat două goluri în prima repriză și s-au impus fără probleme pe propriul teren. Pentru Dortmund a marcat Waldemar Anton.

Barcelona a remizat în deplasare la Brugge, scor 3-3. Catalanii nu s-au regăsit, fiind conduși pe tot parcursul partidei. În prelungiri, belgienii au dat lovitura și au înscris pentru 4-3, reușita fiind ulterior anulată pe motiv de ofsaid.

Inter, formația antrenată de Cristi Chivu, a câștigat pe teren propriu, 2-1 în fața celor de la Kairat. Grație acestui rezultat, Inter se află pe locul 3 al clasamentului, după Bayern și Arsenal.

Pafos - Villarreal 1-0

  • A marcat: Luckassen (min. 47)
  • Vlad Dragomir a fost integralist în prima victorie din istorie pentru clubul cipriot în UCL

Qarabag - Chelsea 2-2

  • Au marcat: Andrade (min. 29), Jankovic (min. 39 pen.) / Estevao (min. 16), Garnacho (min. 53)

Ajax - Galatasaray 0-3

  • Au marcat: Osimhen (min. 59, 65 pen., 78 pen.)

Benfica - Leverkusen 0-1

  • A marcat: Schick (min. 65)

Club Brugge - Barcelona 3-3

  • Au marcat: Tresoldi (min. 6), Forbs (min. 17, 64) / Torres (min. 8), Yamal (61), Tzolis (77, autogol)

Inter - Kairat Almay 2-1

  • Au marcat: Martinez (min. 45), Carlos Augusto (min. 67) / Arad (min. 55)

Manchester City - Borussia Dortmund 4-1

  • Au marcat: Foden (min. 22, 57), Haaland (min. 29), Cherki (min. 90+1) / Anton (min. 72)

Marseille - Atalanta 0-1

  • A marcat: Samardzic (min. 90)

Newcastle - Athletic Bilbao 2-0

  • Au marcat: Burn (min. 11), Joelinton (min. 49)

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Bayern412
2Arsenal412
3Inter 412
4Manchester City 410
5PSG49
6Newcastle49
7Real Madrid49
8Liverpool 49
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Galatasaray49
10Tottenham 48
11Barcelona 47
12Chelsea 47
13Sporting 47
14Borussia Dortmund47
15Qarabag47
16Atalanta47
17Atletico Madrid46
18PSV 45
19Monaco 45
20Pafos45
21Leverkusen45
22Club Brugge 44
23Frankfurt 44
24Napoli 44
Zona echipelor eliminate⤵️
25Marseille 43
26Juventus 43
27Athletic Bilbao 43
28Royale Union SG 43
29Bodo/Glimt 42
30Slavia Praga42
31Olympiacos42
32Villarreal41
33Copenhaga41
34Kairat Almaty41
35Benfica40
36. Ajax40

