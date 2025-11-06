Seară nebună în Ligă  Barcelona, meci haotic în Belgia, City face instrucție pe teren propriu și Chivu obține încă 3 puncte

- Manchester City a câștigat meciul de pe teren propriu cu Borussia Dortmund, scor 4-1
„Cetățenii” nu au întâmpinat probleme în fața lui Dortmund. Elevii lui Guardiola au marcat două goluri în prima repriză și s-au impus fără probleme pe propriul teren. Pentru Dortmund a marcat Waldemar Anton.
Barcelona a remizat în deplasare la Brugge, scor 3-3. Catalanii nu s-au regăsit, fiind conduși pe tot parcursul partidei. În prelungiri, belgienii au dat lovitura și au înscris pentru 4-3, reușita fiind ulterior anulată pe motiv de ofsaid.
Inter, formația antrenată de Cristi Chivu, a câștigat pe teren propriu, 2-1 în fața celor de la Kairat. Grație acestui rezultat, Inter se află pe locul 3 al clasamentului, după Bayern și Arsenal.
Pafos - Villarreal 1-0
- A marcat: Luckassen (min. 47)
- Vlad Dragomir a fost integralist în prima victorie din istorie pentru clubul cipriot în UCL
Qarabag - Chelsea 2-2
- Au marcat: Andrade (min. 29), Jankovic (min. 39 pen.) / Estevao (min. 16), Garnacho (min. 53)
Ajax - Galatasaray 0-3
- Au marcat: Osimhen (min. 59, 65 pen., 78 pen.)
Benfica - Leverkusen 0-1
- A marcat: Schick (min. 65)
Club Brugge - Barcelona 3-3
- Au marcat: Tresoldi (min. 6), Forbs (min. 17, 64) / Torres (min. 8), Yamal (61), Tzolis (77, autogol)
Inter - Kairat Almay 2-1
- Au marcat: Martinez (min. 45), Carlos Augusto (min. 67) / Arad (min. 55)
Manchester City - Borussia Dortmund 4-1
- Au marcat: Foden (min. 22, 57), Haaland (min. 29), Cherki (min. 90+1) / Anton (min. 72)
Marseille - Atalanta 0-1
- A marcat: Samardzic (min. 90)
Newcastle - Athletic Bilbao 2-0
- Au marcat: Burn (min. 11), Joelinton (min. 49)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Bayern
|4
|12
|2
|Arsenal
|4
|12
|3
|Inter
|4
|12
|4
|Manchester City
|4
|10
|5
|PSG
|4
|9
|6
|Newcastle
|4
|9
|7
|Real Madrid
|4
|9
|8
|Liverpool
|4
|9
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Galatasaray
|4
|9
|10
|Tottenham
|4
|8
|11
|Barcelona
|4
|7
|12
|Chelsea
|4
|7
|13
|Sporting
|4
|7
|14
|Borussia Dortmund
|4
|7
|15
|Qarabag
|4
|7
|16
|Atalanta
|4
|7
|17
|Atletico Madrid
|4
|6
|18
|PSV
|4
|5
|19
|Monaco
|4
|5
|20
|Pafos
|4
|5
|21
|Leverkusen
|4
|5
|22
|Club Brugge
|4
|4
|23
|Frankfurt
|4
|4
|24
|Napoli
|4
|4
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Marseille
|4
|3
|26
|Juventus
|4
|3
|27
|Athletic Bilbao
|4
|3
|28
|Royale Union SG
|4
|3
|29
|Bodo/Glimt
|4
|2
|30
|Slavia Praga
|4
|2
|31
|Olympiacos
|4
|2
|32
|Villarreal
|4
|1
|33
|Copenhaga
|4
|1
|34
|Kairat Almaty
|4
|1
|35
|Benfica
|4
|0
|36.
|Ajax
|4
|0