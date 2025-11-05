„Asta a fost puterea lui Nea Imi” O legendă a lui Dinamo a vorbit despre principala calitate a lui Emeric Ienei : „Ne-a inspirat pe toți”

Florentin Petre (49 de ani), fost internațional, a postat un mesaj emoționant după decesul lui Emeric Ienei.

Cei doi au colaborat la echipa națională în campania de calificare pentru EURO 2000, dar și la turneul final din Belgia și Olanda.

Emeric Ienei a încetat din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

Florentin Petre știe care a fost marele atu al lui Emeric Ienei: „ Ne-a inspirat pe toți”

După ce a aflat vestea decesului, actualul antrenor secund al celor de la Dinamo a vorbit despre impactul pe care l-a avut Emeric Ienei în cariera sa de fotbalist.

Fostul selecționer l-a titularizat pe Florentin Petre în meciul disputat de naționala României împotriva Portugaliei, scor 0-1, în grupele EURO 2000.

„Nea Imi m-a luat deoparte, cu o zi înainte de meciul cu Italia de la Euro 2000, și mi-a spus că voi fi titular. Mi-a zis să nu am trac și să nu mă apese miza partidei.

Vorbele lui mi-au dat o încredere uriașă. Când am ajuns în cameră tremuram de emoție și bucurie.

Pentru mine a fost cel mai important meci al carierei. Eram tânăr, iar el a avut curajul să mă trimită în teren, într-o fază avansată a turneului, împotriva celor mai buni din Europa.

Asta a fost puterea lui Nea Imi. Știa să te facă să te simți pregătit, chiar și când aveai inima cât un purice.

A fost un antrenor mare și un om care ne-a inspirat pe toți. A crezut în mine când aveam nevoie cel mai mult.

Mulțumesc pentru tot, Nea Imi. Dumnezeu să te odihnească în pace”, a scris Florentin Petre, pe contul oficial de Facebook.

Florentin Petre a mai evoluat în meciul României contra Italiei, din sferturile de finală ale competiției, scor 0-2.

La finalul turneului din Belgia și Olanda, Emeric Ienei și-a încheiat cariera de antrenor.

Cariera lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

6 meciuri a strâns Emeric Ienei pentru echipa națională a României, ca fotbalst

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

Campionatul Mondial din 1990

Campionatul European din 2000

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

