„Asta a fost puterea lui Nea Imi” O legendă a lui Dinamo a vorbit despre principala calitate a lui Emeric Ienei : „Ne-a inspirat pe toți”

- Florentin Petre (49 de ani), fost internațional, a postat un mesaj emoționant după decesul lui Emeric Ienei.
- Cei doi au colaborat la echipa națională în campania de calificare pentru EURO 2000, dar și la turneul final din Belgia și Olanda.
Emeric Ienei a încetat din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.
Florentin Petre știe care a fost marele atu al lui Emeric Ienei: „Ne-a inspirat pe toți”
După ce a aflat vestea decesului, actualul antrenor secund al celor de la Dinamo a vorbit despre impactul pe care l-a avut Emeric Ienei în cariera sa de fotbalist.
Fostul selecționer l-a titularizat pe Florentin Petre în meciul disputat de naționala României împotriva Portugaliei, scor 0-1, în grupele EURO 2000.
„Nea Imi m-a luat deoparte, cu o zi înainte de meciul cu Italia de la Euro 2000, și mi-a spus că voi fi titular. Mi-a zis să nu am trac și să nu mă apese miza partidei.
Vorbele lui mi-au dat o încredere uriașă. Când am ajuns în cameră tremuram de emoție și bucurie.
Pentru mine a fost cel mai important meci al carierei. Eram tânăr, iar el a avut curajul să mă trimită în teren, într-o fază avansată a turneului, împotriva celor mai buni din Europa.
Asta a fost puterea lui Nea Imi. Știa să te facă să te simți pregătit, chiar și când aveai inima cât un purice.
A fost un antrenor mare și un om care ne-a inspirat pe toți. A crezut în mine când aveam nevoie cel mai mult.
Mulțumesc pentru tot, Nea Imi. Dumnezeu să te odihnească în pace”, a scris Florentin Petre, pe contul oficial de Facebook.
Florentin Petre a mai evoluat în meciul României contra Italiei, din sferturile de finală ale competiției, scor 0-2.
La finalul turneului din Belgia și Olanda, Emeric Ienei și-a încheiat cariera de antrenor.
Cariera lui Emeric Ienei
Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.
În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.
Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.
Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.
Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:
- Campionatul Mondial din 1990
- Campionatul European din 2000
Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.
Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.
În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.