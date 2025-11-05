Milionara erei „NIL” Olivia Dunne a transformat gimnastica într-un  brand personal de milioane: cum a reușit
Olivia “Livvy” Dunne a profitat din plin de farmecul personal / Imago
Gimnastica

Milionara erei „NIL” Olivia Dunne a transformat gimnastica într-un brand personal de milioane: cum a reușit

Bogdan Stamatoiu
Publicat: 05.11.2025, ora 17:05
Actualizat: 06.11.2025, ora 09:27
  • Olivia Dunne și-a luat adio de la gimnastică. N-a fost o mare campioană, dar a știut să exploateze un stil foarte la modă: NIL (Name, Image, Likeness, mai exact un profit din brandul personal). Averea ei e una impresionantă

Olivia “Livvy” Dunne, una dintre cele mai urmărite și influente gimnaste din Statele Unite, și-a anunțat oficial retragerea din gimnastică printr-o scrisoare deschisă emoționantă, publicată de revista People.

În mesajul său, starul de la LSU Tigers și-a exprimat recunoștința față de sportul care i-a definit viața în ultimii 20 de ani: „Mulțumesc gimnasticii pentru tot, m-a tratat extraordinar”.

Mesajul a fost însoțit de un clip video cu imagini din cariera sa universitară, în care Dunne a adăugat: „Timpul a zburat când mă distram”.

Iar un studiu de caz explică din plin vorbele ei.

Cine este Olivia “Livvy” Dunne

Născută în 2002 în New Jersey, Dunne a fost un copil-minune al gimnasticii americane. A început antrenamentele la vârsta de 3 ani și a ajuns rapid în elita competițiilor juniorilor, debutând în circuitul național la doar 11 ani.

Totuși, nu a participat niciodată la Campionate Mondiale sau la Jocurile Olimpice, fiind afectată de accidentări și de trecerea către gimnastica universitară.

În perioada universitară, a devenit una dintre vedetele echipei LSU Tigers, unde s-a remarcat atât prin performanțele sale, dar mai ales prin prezența carismatică și activitatea intensă în mediul online.

Cu peste 13 milioane de urmăritori pe TikTok și Instagram, Livvy Dunne este astăzi un fenomen social-media care a redefinit statutul sportivilor universitari în America.

Avere de 6 milioane de dolari

Implementarea regulii NIL (Name, Image and Likeness - Nume, Imagine și Asemănare) în NCAA, Asociația Națională de Atletism Universitar, care permite sportivilor universitari să câștige bani din imaginea proprie, a transformat-o pe Dunne într-un simbol al noii generații.

Potrivit estimărilor, veniturile ei din parteneriate și sponsorizări depășesc 4 milioane de dolari anual, iar valoarea totală a averii sale în 2025 este estimată la aproximativ 6 milioane USD.

Banii provin din acțiuni de marketing:

  • contracte cu branduri internaționale de modă și fitness precum Vuori, American Eagle, Forever 21;
  • postări sponsorizate pe rețele sociale — unele evaluate la peste 500.000 de dolari per colaborare;
  • apariții media, parteneriate de imagine și campanii publicitare

De altfel, Dunne a recunoscut într-un interviu pentru Sports Illustrated că un singur post sponsorizat pe Instagram i-a adus „cel mai mare câștig din carieră”, adică peste jumătate de milion de dolari.

Povestea Oliviei Dunne arată cât de mult s-a schimbat peisajul sportului universitar în Statele Unite. Dacă în trecut sportivii nu aveau voie să monetizeze imaginea proprie în niciun fel, astăzi NIL a creat o nouă categorie: sportivul-influencer. Sau sportivul-influencer-bogat.

37.500 de dolari
e premiul oferit gimnaștilor USA pentru o medalie olimpică de aur. Pentru argint se primesc 22.500, iar pentru bronz 13.800

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Jocurile Olimpice avere strategie de imagine federatia americana de gimnastica
