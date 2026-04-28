Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”

Ioan Suciu, președintele FRG, a afirmat eronat că Ana Bărbosu, 19 ani, a fost suspendată doi ani, susțin mai multe surse GOLAZO.ro

Agenția Națională Anti-Doping a postat un comunicat în care afirmă că „până în prezent, sportiva nu a fost suspendată”.

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Sabin Gherdan, avocatul Anei, care a condus echipa ce a câștigat la TAS bronzul olimpic pentru România.

De asemenea, GOLAZO.ro a discutat cu avocați de la TAS familiarizați cu cazul Anei și cu potențialele lui urmări. Totul în rândurile de mai jos.

GOLAZO.ro a scris, în exclusivitate pentru România, pe 5 februarie 2026 că Ana Bărbosu e protagonista unui eveniment nefericit. Pe scurt, medaliata olimpică a ratat trei controale inopinate ale ofițerilor anti-doping (n.r. whereabouts failure).

Un sportiv nu are voie să rateze mai mult de 3 vizite în 12 luni ale ofițerilor anti-doping. În caz contrar, riscă o suspendare de 2 ani, care poate fi redusă până la maximum un an.

Stanford a reacționat imediat, pentru că două astfel de încălcări au venit când Ana era în SUA și l-a angajat, informație prezentată tot de GOLAZO.ro, în exclusivitate, pe Howard Jacobs, avocatul american care a apărat-o și pe Simona Halep, obținându-i acesteia reducerea pedepsei inițiale.

Astăzi, președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, a declarat, pentru as.ro, că Ana Maria Bărbosu a fost suspendată pentru doi ani din cauza ratării celor trei controale inopinate, efectuate în mai puțin de 12 luni, ale ofițerilor anti-doping.

Sabin Gherdan & ANAD: „Ana nu e suspendată!”

GOLAZO.ro a luat legătura cu Sabin Gherdan, avocatul Anei, cu Agenția Națională Anti-Doping (n.r. ANAD) și cu o sursă din interiorul Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) pentru a afla mai multe informații despre acest caz.

Sabin Gherdan, avocatul care a condus echipa ce a câștigat, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, medalia de bronz cuvenită României, ne-a spus următoarele:

„ Am vorbit cu Ana în această dimineață. În acest moment, nu există nicio suspendare. Informația e eronată. Nu e vorba de doi ani, de nici o lună, de nici o zi. Pur și simplu nu e corectă informația conform căreia Ana e suspendată. Mai mult nu am ce declara ”.

Am mers către Agenția Națională Anti-Doping (n.r. ANAD), pentru a afla dacă acolo sunt mai multe informații decât ar putea avea, măcar teoretic, unul dintre avocații Anei. Ni s-a comunicat elegant că există deja un comunicat pe pagina instituției, venit să lămurească toate eventualele nelămuriri.

Ce spune acesta?

„ANAD a fost informată de International Testing Agency (ITA), în numele World Gymnastics, cu privire la acuzația care i se aduce sportivei Ana-Maria Bărbosu, pentru încălcarea prevederilor art. 2.4 din Codul Mondial Anti-Doping (Whereabouts Failures).

Precizăm că această abatere vizează neîndeplinirea obligațiilor privind furnizarea informațiilor de localizare și disponibilitatea pentru controale, nefiind vorba despre un caz de depistare a unei substanțe interzise, așa cum s-a sugerat în unele materiale apărute în spațiul public.

(…) Până în prezent, sportiva nu a fost suspendată . Aceasta are dreptul să își formuleze apărarea cu privire la fiecare dintre cele trei situații reținute, care, cumulate, pot constitui o abatere de tip Whereabouts Failure".

Surse TAS: „ITA a acuzat-o oficial”

GOLAZO.ro a luat legătura și cu surse de la TAS, pentru a înțelege clar ce s-a întâmplat astăzi în cazul Anei Bărbosu. Nu există o suspendare, așa cum afirmă eronat președintele FRG, Ioan Suciu, care nici de data aceasta nu a răspuns apelurilor noastre, dar ce există?

„Nu știu exact de ce face domnul Suciu astfel de declarații și nu aș vrea să mă lansez în speculații. Poate nu a înțeles bine ce scrie în documentul primit de la ITA (n.r. Agenția Internațională de Testare).

Ce s-a întâmplat astăzi e faptul că ITA, după ce i-a ascultat argumentele, i-a văzut dovezile Anei, a spus că acestea nu sunt concludente și nu explică foarte clar de ce a ratat vizita, pe care echipa ei de avocați a contestat-o, inopinată a agenților anti-doping.

Așa că au trimis notificare de punere sub acuzare. Până acum ai fost suspectată, acum ești acuzată ”.

Întrebată ce va urma în cazul acesta, sursa de la TAS a GOLAZO.ro a continuat: „ITA nu pronunță suspendări.

Cazul merge la judecată, în fața unui panel de arbitraj, apoi la TAS. Asta în cazul în care avocații Anei nu vor fi de acord cu suspendarea, în cazul ipotetic în care acesta va fi verdictul, cerută de ITA.

E vorba de un dopaj pe localizare, așa se numește, dar, în acest moment, nu e nici măcar vorba de o suspendare provizorie . Poți accepta decizia lor, celor de la ITA, sau merge la proces, ca Simona Halep. La TAS.

Acolo unde o va apăra cea mai mare firmă de avocatură din lume pe partea sportivă, din punctul meu de vedere (n.r. cea a lui Howard Jacobs)”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport