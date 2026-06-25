„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România

Anatoli Tymoshchuk, 47 de ani, a devenit persona non grata în Ucraina după ce a ales să rămână în Rusia după începutul războiului.

Jucătorul cu cele mai multe selecții la naționala Ucrainei, actualul antrenor secund al lui Zenit St. Petersburg, a negat speculațiile apărute în țara natală, legate inclusiv de România.

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Anatoli Tymoshchuk a fost cândva unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Ucrainei.

Tymoshchuk are recordul de selecții în Ucraina

Mijlocașul central, ex-Shakhtar, Zenit St. Petersburg și Bayern, avea cele mai multe selecții la naționala galben-albastră, record care există și astăzi.

144 de meciuri a jucat Tymoshchuk pentru reprezentativa Ucrainei, marcând patru goluri

După ce Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie 2022, fostul fotbalist a ales să rămână la St. Petersburg, unde era antrenor secund la Zenit.

Decizie care l-a făcut să piardă tot în țara natală.

Tymoshchuk, șters de Ucraina din fotbal

A fost radiat din fotbalul ucrainean. I s-au șters selecțiile la națională, trofeele câștigate cu Shakhtar, trei titluri, trei Cupe și o Supercupă.

Tymoshchuk a fost căpitanul Ucrainei în meciul cu Anglia (0-1), la Euro 2012. Aici, într-un duel cu Rooney. Foto: Imago

Cucerise trei trofee alături de Mircea Lucescu la Donetsk:

Campionatele din 2005 și 2006.

Supercupa Ucrainei, din 2005.

3 ani l-a avut Tymoshchuk antrenor pe Lucescu la Shakhtar, între 2004 și 2007

Tymoshchuk: „Am o singură cetățenie și cu siguranță nu e română”

Renegat în Ucraina, acesta a fost acuzat de compatrioți inclusiv că ar fi agent al serviciilor secrete ruse și că ar fi primit cetățenia română.

În vârstă de 47 de ani, antrenor a negat aceste acuzații într-un interviu pentru agenția rusă de stat RIA Novosti, știre preluată și de site-ul ucrainean Tribuna.

Tymoshchuk, cu steagul Ucrainei, în noiembrie 2015, după 2-0 și 1-1 cu Slovenia, în barajul CE. Celebra calificarea la Euro 2016. Foto: Imago

„Falsuri delirante. Știu cine le răspândește. Încerc să nu le citesc, dar uneori le aud. Am o singură cetățenie și cu siguranță nu e română”, a declarat Tymoshchuk.

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