„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România

- Anatoli Tymoshchuk, 47 de ani, a devenit persona non grata în Ucraina după ce a ales să rămână în Rusia după începutul războiului.
- Jucătorul cu cele mai multe selecții la naționala Ucrainei, actualul antrenor secund al lui Zenit St. Petersburg, a negat speculațiile apărute în țara natală, legate inclusiv de România.
Anatoli Tymoshchuk a fost cândva unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Ucrainei.
Tymoshchuk are recordul de selecții în Ucraina
Mijlocașul central, ex-Shakhtar, Zenit St. Petersburg și Bayern, avea cele mai multe selecții la naționala galben-albastră, record care există și astăzi.
După ce Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie 2022, fostul fotbalist a ales să rămână la St. Petersburg, unde era antrenor secund la Zenit.
Decizie care l-a făcut să piardă tot în țara natală.
Tymoshchuk, șters de Ucraina din fotbal
A fost radiat din fotbalul ucrainean. I s-au șters selecțiile la națională, trofeele câștigate cu Shakhtar, trei titluri, trei Cupe și o Supercupă.
Cucerise trei trofee alături de Mircea Lucescu la Donetsk:
- Campionatele din 2005 și 2006.
- Supercupa Ucrainei, din 2005.
Tymoshchuk: „Am o singură cetățenie și cu siguranță nu e română”
Renegat în Ucraina, acesta a fost acuzat de compatrioți inclusiv că ar fi agent al serviciilor secrete ruse și că ar fi primit cetățenia română.
În vârstă de 47 de ani, antrenor a negat aceste acuzații într-un interviu pentru agenția rusă de stat RIA Novosti, știre preluată și de site-ul ucrainean Tribuna.
„Falsuri delirante. Știu cine le răspândește. Încerc să nu le citesc, dar uneori le aud. Am o singură cetățenie și cu siguranță nu e română”, a declarat Tymoshchuk.