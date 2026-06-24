PAOK a vrut să-l vândă pe Lucescu! GOLAZO.ro a descoperit încercarea secretă de a scăpa de antrenor câștigând bani din plecarea lui
Răzvan Lucescu și emblema lui PAOK. După șapte ani, s-a despărțit de clubul din Salonic. Foto: Imago
Campionate

PAOK a vrut să-l vândă pe Lucescu! GOLAZO.ro a descoperit încercarea secretă de a scăpa de antrenor câștigând bani din plecarea lui

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 12:38
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 12:38
  • Răzvan Lucescu, 57 de ani, a reacționat dur când a aflat că PAOK vrea să-l înlocuiască și să profite de clauza sa de reziliere.
  • Cine este antrenorul care l-a schimbat la Salonic. Italianul care a pregătit numai echipe din Spania. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Răzvan Lucescu s-a despărțit de PAOK. Nu i-a plăcut nici conflictul din ultimul timp, nici cum a părăsit clubul din Salonic, chiar dacă alb-negrii i-au spus că „e parte importantă a istoriei lui PAOK”.

 Cristiano Ronaldo, imagini de colecție Starul portughez continuă să scrie istorie la 20 de ani de la debutul la Cupa Mondială: 2006 vs 2026
Citește și
Cristiano Ronaldo, imagini de colecție Starul portughez continuă să scrie istorie la 20 de ani de la debutul la Cupa Mondială: 2006 vs 2026
Citește mai mult
 Cristiano Ronaldo, imagini de colecție Starul portughez continuă să scrie istorie la 20 de ani de la debutul la Cupa Mondială: 2006 vs 2026

Antrenorul în vârstă de 57 de ani ar fi vrut să continue până la sfârșitul contractului, în vara lui 2027, dar a descoperit la un moment dat că liderii „vulturilor” voiau să scape de el.

PAOK a vrut să scape de Lucescu și să profite de clauza lui

Sursele GOLAZO.ro din Grecia susțin că PAOK a încercat să profite de clauza de reziliere pe care tehnicianul o avea inclusă în contract.

Dacă pleca în timpul acordului, Lucescu sau clubul care îl lua trebuia să achite o anumită sumă.

Exact cum s-a întâmplat în 2019, când Răzvan a ales să întrerupă înțelegerea de la Salonic și să semneze în Arabia Saudită.

Răzvan Lucescu a cucerit 4 trofee la PAOK: trei în primul mandat (2017-2019), unul singur în al doilea (2021-2026). Foto: Imago Răzvan Lucescu a cucerit 4 trofee la PAOK: trei în primul mandat (2017-2019), unul singur în al doilea (2021-2026). Foto: Imago
Răzvan Lucescu a cucerit 4 trofee la PAOK: trei în primul mandat (2017-2019), unul singur în al doilea (2021-2026). Foto: Imago

Al-Hilal a plătit clauza de două milioane de euro și el a ajuns la Riad după ce tocmai cucerise eventul campionat-cupă pe „Toumba”, unicul event în 100 de ani la PAOK.

Diferența era că, acum, PAOK a vrut să îl îndepărteze pe antrenor, obținând și o sumă de bani în schimbul său. Se folosea de clauza lui!

Cât ar fi primit PAOK de la Al-Sadd pentru Lucescu

Al-Sadd, care reziliase contractul cu Roberto Mancini, îl voia pe Lucescu în Qatar. Era ocazia perfectă pentru ceea ce voia să facă PAOK.

3 milioane de euro
ar fi trebuit să plătească Al-Sadd pentru a-l lua pe Lucescu de la PAOK

Nu se așteptau la Salonic ca Lucescu să refuze. Și tocmai acest lucru s-a întâmplat.

Tehnicianul voia să continue. Răzvan a realizat însă atunci că existau șanse minime de a mai rămâne la alb-negri.

În cele din urmă, ruptura s-a produs, chiar dacă, oficial, despărțirea a fost făcută ca „acord amiabil”.

PAOK l-a adus în locul lui Lucescu pe italianul care a crescut ca antrenor în Spania

Pentru cine a vrut patronul Ivan Savvidis să renunțe la cel mai performant antrenor al istoriei lui PAOK?

L-a adus pe italianul Alessio Lisci, 40 de ani, care a început ca preparator fizic la academia lui Lazio și care a pregătit numai formații din Spania.

A urcat la Levante de la juniori la „tineret” și, interimar, la prima echipă (2021-2022). Apoi, în liga secundă, la Mirandes (2023-2025).

Alessio ;Lisci, sezonul trecut, la Osasuna. Foto: Imago Alessio ;Lisci, sezonul trecut, la Osasuna. Foto: Imago
Alessio ;Lisci, sezonul trecut, la Osasuna. Foto: Imago

În sezonul trecut, a fost la Osasuna, cu care a evitat la limită retrogradarea! A încheiat pe locul 17, chiar deasupra zonei roșii.

Citește și

„Te iubesc, generale!” Mesaje emoționante pentru Răzvan Lucescu de la PAOK. Doi jucători care i-au avut antrenori și pe tată, și pe fiu
Campionate
13:01
„Te iubesc, generale!” Mesaje emoționante pentru Răzvan Lucescu de la PAOK. Doi jucători care i-au avut antrenori și pe tată, și pe fiu
Citește mai mult
„Te iubesc, generale!” Mesaje emoționante pentru Răzvan Lucescu de la PAOK. Doi jucători care i-au avut antrenori și pe tată, și pe fiu
 Cum s-a rupt PAOK de Lucescu? De ce au fost fiii patronului împotriva românului. Ce a pierdut Răzvan în acest conflict + Ce l-a distrus
Campionate
16:37
Cum s-a rupt PAOK de Lucescu? De ce au fost fiii patronului împotriva românului. Ce a pierdut Răzvan în acest conflict + Ce l-a distrus
Citește mai mult
 Cum s-a rupt PAOK de Lucescu? De ce au fost fiii patronului împotriva românului. Ce a pierdut Răzvan în acest conflict + Ce l-a distrus

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
grecia antrenor razvan lucescu PAOK Salonic al-sadd
Știrile zilei din sport
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc  interzice imnul și steagul Rusiei  la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Gimnastica
24.06
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc interzice imnul și steagul Rusiei la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Citește mai mult
„Simbolurile unui stat agresor” Emil Boc  interzice imnul și steagul Rusiei  la Cluj, unde va avea loc Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică: „Să fie clar”
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Superliga
24.06
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Citește mai mult
Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Superliga
24.06
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Citește mai mult
Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Superliga
24.06
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Citește mai mult
Intră FCSB în criză de timp? Un alt titular ar putea părăsi echipa, pe lângă Florin Tănase: „Dacă pleacă, ar trebui să vină 5 jucători”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
03:15
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
Cutremur în FRF! Informații explozive: ruptură totală între președintele Federației și omul lui de încredere. Pe cine vrea Răzvan Burleanu să dea afară
00:25
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
„Falsuri delirante” Ucraineanul Anatoli Tymoshchuk, stabilit în Rusia în timp de război, se luptă cu conaționalii săi » Legătura neașteptată cu România
22:28
Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele
Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele
23:05
Meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige? Partida de la CM 2026 în care ambele echipe ar putea „lupta” pentru înfrângere » Calculele ultimei etape
Meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige? Partida de la CM 2026 în care ambele echipe ar putea „lupta” pentru înfrângere » Calculele ultimei etape
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Top stiri
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Campionatul Mondial
24.06
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Citește mai mult
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Superliga
24.06
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Citește mai mult
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
Campionatul Mondial
24.06
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
Citește mai mult
Scandalul pauzelor de hidratare Gianni Infantino rupe tăcerea. De ce au fost introduse la CM 2026 și câți bani primește FIFA
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
B365
23.06
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
Citește mai mult
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 16 rapid 8 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share