PAOK a vrut să-l vândă pe Lucescu! GOLAZO.ro a descoperit încercarea secretă de a scăpa de antrenor câștigând bani din plecarea lui

- Răzvan Lucescu, 57 de ani, a reacționat dur când a aflat că PAOK vrea să-l înlocuiască și să profite de clauza sa de reziliere.
- Cine este antrenorul care l-a schimbat la Salonic. Italianul care a pregătit numai echipe din Spania.
Răzvan Lucescu s-a despărțit de PAOK. Nu i-a plăcut nici conflictul din ultimul timp, nici cum a părăsit clubul din Salonic, chiar dacă alb-negrii i-au spus că „e parte importantă a istoriei lui PAOK”.
Antrenorul în vârstă de 57 de ani ar fi vrut să continue până la sfârșitul contractului, în vara lui 2027, dar a descoperit la un moment dat că liderii „vulturilor” voiau să scape de el.
PAOK a vrut să scape de Lucescu și să profite de clauza lui
Sursele GOLAZO.ro din Grecia susțin că PAOK a încercat să profite de clauza de reziliere pe care tehnicianul o avea inclusă în contract.
Dacă pleca în timpul acordului, Lucescu sau clubul care îl lua trebuia să achite o anumită sumă.
Exact cum s-a întâmplat în 2019, când Răzvan a ales să întrerupă înțelegerea de la Salonic și să semneze în Arabia Saudită.
Al-Hilal a plătit clauza de două milioane de euro și el a ajuns la Riad după ce tocmai cucerise eventul campionat-cupă pe „Toumba”, unicul event în 100 de ani la PAOK.
Diferența era că, acum, PAOK a vrut să îl îndepărteze pe antrenor, obținând și o sumă de bani în schimbul său. Se folosea de clauza lui!
Cât ar fi primit PAOK de la Al-Sadd pentru Lucescu
Al-Sadd, care reziliase contractul cu Roberto Mancini, îl voia pe Lucescu în Qatar. Era ocazia perfectă pentru ceea ce voia să facă PAOK.
Nu se așteptau la Salonic ca Lucescu să refuze. Și tocmai acest lucru s-a întâmplat.
Tehnicianul voia să continue. Răzvan a realizat însă atunci că existau șanse minime de a mai rămâne la alb-negri.
În cele din urmă, ruptura s-a produs, chiar dacă, oficial, despărțirea a fost făcută ca „acord amiabil”.
PAOK l-a adus în locul lui Lucescu pe italianul care a crescut ca antrenor în Spania
Pentru cine a vrut patronul Ivan Savvidis să renunțe la cel mai performant antrenor al istoriei lui PAOK?
L-a adus pe italianul Alessio Lisci, 40 de ani, care a început ca preparator fizic la academia lui Lazio și care a pregătit numai formații din Spania.
A urcat la Levante de la juniori la „tineret” și, interimar, la prima echipă (2021-2022). Apoi, în liga secundă, la Mirandes (2023-2025).
În sezonul trecut, a fost la Osasuna, cu care a evitat la limită retrogradarea! A încheiat pe locul 17, chiar deasupra zonei roșii.