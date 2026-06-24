PAOK a vrut să-l vândă pe Lucescu! GOLAZO.ro a descoperit încercarea secretă de a scăpa de antrenor câștigând bani din plecarea lui

Răzvan Lucescu, 57 de ani, a reacționat dur când a aflat că PAOK vrea să-l înlocuiască și să profite de clauza sa de reziliere.

Cine este antrenorul care l-a schimbat la Salonic. Italianul care a pregătit numai echipe din Spania.

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Răzvan Lucescu s-a despărțit de PAOK. Nu i-a plăcut nici conflictul din ultimul timp, nici cum a părăsit clubul din Salonic, chiar dacă alb-negrii i-au spus că „e parte importantă a istoriei lui PAOK”.

Antrenorul în vârstă de 57 de ani ar fi vrut să continue până la sfârșitul contractului, în vara lui 2027, dar a descoperit la un moment dat că liderii „vulturilor” voiau să scape de el.

PAOK a vrut să scape de Lucescu și să profite de clauza lui

Sursele GOLAZO.ro din Grecia susțin că PAOK a încercat să profite de clauza de reziliere pe care tehnicianul o avea inclusă în contract.

Dacă pleca în timpul acordului, Lucescu sau clubul care îl lua trebuia să achite o anumită sumă.

Exact cum s-a întâmplat în 2019, când Răzvan a ales să întrerupă înțelegerea de la Salonic și să semneze în Arabia Saudită.

Răzvan Lucescu a cucerit 4 trofee la PAOK: trei în primul mandat (2017-2019), unul singur în al doilea (2021-2026). Foto: Imago

Al-Hilal a plătit clauza de două milioane de euro și el a ajuns la Riad după ce tocmai cucerise eventul campionat-cupă pe „Toumba”, unicul event în 100 de ani la PAOK.

Diferența era că, acum, PAOK a vrut să îl îndepărteze pe antrenor, obținând și o sumă de bani în schimbul său. Se folosea de clauza lui!

Cât ar fi primit PAOK de la Al-Sadd pentru Lucescu

Al-Sadd, care reziliase contractul cu Roberto Mancini, îl voia pe Lucescu în Qatar. Era ocazia perfectă pentru ceea ce voia să facă PAOK.

3 milioane de euro ar fi trebuit să plătească Al-Sadd pentru a-l lua pe Lucescu de la PAOK

Nu se așteptau la Salonic ca Lucescu să refuze. Și tocmai acest lucru s-a întâmplat.

Tehnicianul voia să continue. Răzvan a realizat însă atunci că existau șanse minime de a mai rămâne la alb-negri.

În cele din urmă, ruptura s-a produs, chiar dacă, oficial, despărțirea a fost făcută ca „acord amiabil”.

PAOK l-a adus în locul lui Lucescu pe italianul care a crescut ca antrenor în Spania

Pentru cine a vrut patronul Ivan Savvidis să renunțe la cel mai performant antrenor al istoriei lui PAOK?

L-a adus pe italianul Alessio Lisci, 40 de ani, care a început ca preparator fizic la academia lui Lazio și care a pregătit numai formații din Spania.

A urcat la Levante de la juniori la „tineret” și, interimar, la prima echipă (2021-2022). Apoi, în liga secundă, la Mirandes (2023-2025).

Alessio ;Lisci, sezonul trecut, la Osasuna. Foto: Imago

În sezonul trecut, a fost la Osasuna, cu care a evitat la limită retrogradarea! A încheiat pe locul 17, chiar deasupra zonei roșii.

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