Și-a amintit momentul critic Luka Modric, 200 de selecții pentru Croația,  n-a uitat ce s-a întâmplat în 2017: „N-a fost bine”
Modric, purtat pe brațe de coechipierii de la naționala Croației. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Și-a amintit momentul critic Luka Modric, 200 de selecții pentru Croația, n-a uitat ce s-a întâmplat în 2017: „N-a fost bine”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 14:36
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 14:36
  • Luka Modric, 40 de ani, este în Top 4 al celor mai selecționați jucători din istoria fotbalului. Meciul 200, Croația - Panama 1-0, la CM 2026. 
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Luka Modric avea 20 de ani când a debutat la naționala Croației. Pe 1 martie 2006, într-un amical câștigat cu 3-2 în fața Argentinei lui Messi, în Elveția (Basel).

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Astăzi, la 40, două decenii mai târziu, căpitanul tocmai a jucat al 200-lea meci în tricoul alb-roșu, 1-0 cu Panama la Mondial.

4 jucători
au minimum 200 de selecții în fotbalul mondial: Cristiano Ronaldo (Portugalia, 230), Bader Al-Mutawa (Kuweit, 202), Leo Messi (Argentina, 201) și Luka Modric (Croația, 200)

Modric, victorie la selecția 200. Ce s-a întâmplat la 100

A fost sărbătorit pe teren, după a 19-a partidă la CM. La sfârșit, el și toți jucătorii lui Zlatko Dalic s-au îmbrăcat într-un tricou negru dedicat lui.

Scria 200, dar cele două zerouri formau infinitul. Mesajul: „Moștenire infinită”. L-au luat pe brațe și l-au aruncat spre cer.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, am câștigat, trei puncte extrem de importante”, a declarat Modric, amintindu-și că la „meciul 100, nu s-a terminat bine”.

Pe 6 octombrie 2017, în preliminariile CM 2018, Croația sa nu a putut învinge Finlanda acasă, la Rijeka (1-1), selecționerul Ante Cacic fiind demis.

Modric, tricoul 200 și colegii fericiți, la Toronto. Foto: Imago Modric, tricoul 200 și colegii fericiți, la Toronto. Foto: Imago
Modric, tricoul 200 și colegii fericiți, la Toronto. Foto: Imago

În acel moment critic, a preluat echipa Zlatko Dalic și s-a născut cea mai valoroasă națională, cu cele mai mari performanțe în fotbalul local.

  • Locul 2 la Mondialul din 2018. 
  • Locul 3 la CM 2022. 

De zece ani e Modric căpitanul Croației

La zece ani de la debut, Modric a purtat prima oară banderola de căpitan.

Pe 26 martie 2016, i-a condus pe „Vatreni” la 1-1 în amicalul contra Ungariei, la Budapesta.

Modric, singur contra panamezilor, la CM 2026. Foto: Imago Modric, singur contra panamezilor, la CM 2026. Foto: Imago
Modric, singur contra panamezilor, la CM 2026. Foto: Imago

Din 2017, a devenit indiscutabil căpitanul selecționatei alb-roșii.

92 de meciuri
a jucat Modric ca lider al naționalei croate

Modric: „Ceva la care nici nu aș fi putut visa vreodată”

„Două sute de selecții sunt ceva incredibil, mai ales în tricoul meu preferat. Ceva la care nici nu aș fi putut visa vreodată”, a declarat Modric, potrivit Sportske Novosti.

„Vreau să le mulțumesc fanilor pentru sprijinul lor extraordinar, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au trăit aceste două sute de meciuri alături de mine: antrenori, coechipieri, foști colegi și toți cei care fac parte din universul naționalei”.

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