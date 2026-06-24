Anglia e protejată la Mondial? Și analiștii insulari cred că Ghana merita un penalty împotriva naționalei lor: „Ni s-a oprit inima”

Anglia a făcut egal cu Ghana (0-0), dar putea pierde. Arbitrul Said Martinez (Honduras), decizie controversată în meciul de la Boston.

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După 4-2 în fața Croației, cu o repriză secundă extraordinară, Anglia părea în momentul ideal la Mondial.

A urmat meciul cu Ghana și tot entuziasmul a dispărut. 0-0, într-un joc în care dominarea a fost totală (19-2 șuturi la poartă, 78,8% posesie).

Tacklingul lui Konsa, nepedepsit la Anglia - Ghana. „Îl doboară pe adversar”

Albionul putea chiar pierde partida de la Boston. „Centralul” Said Martinez (Honduras) a luat o decizie controversată. Pro-britanici.

În minutul 78, Prince Adu a pătruns în careu, fiind atacat din spate, agresiv, de Ezri Konsa, care nu a atins mingea și l-a lovit pe jucătorul advers. Căzut la pământ, ghanezul a încercat să tragă. L-a nimerit pe Semenyo, aflat în poziție afară din joc. S-a dat ofsaid, fără ca VAR să intervină.

Fost arbitru, Darren Cann a intervenit la BBC. „Ni s-a oprit inima când l-am văzut pe Konsa intrând în acel duel.

Ca fan al Angliei, mă bucur că nu s-a dictat penalty. Sincer, această situația trebuia revăzută, iar decizia lăsată arbitrului”, a afirmat acesta.

Konsa nu atinge mingea deloc, îl doboară pe adversar. Era în aer, nu avea control asupra corpului său și a intrat în contact cu atacantul. În opinia mea, a fost lovitură de pedeapsă Darren Cann, ex-arbitru, pentru BBC

Richards, după Anglia - Ghana: „ Într-o altă zi, s-ar fi dat penalty”

Micah Richards, fost apărător la Manchester City, Aston Villa și naționala Angliei, are aceeași concluzie.

„Controlau jocul și încercau să înscrie, dar tot ai nevoie de protecție în faza defensivă.

Într-o altă zi, s-ar fi dat penalty”, a declarat Richards pentru BBC.

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