Inspirat de Ramos, Pepe și Varane Fundașul adus de FCSB a vorbit despre idolii săi: „Erau cei mai buni” +55 foto
Andre Duarte. Foto: Captură eAD
Superliga

Inspirat de Ramos, Pepe și Varane Fundașul adus de FCSB a vorbit despre idolii săi: „Erau cei mai buni”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.01.2026, ora 16:51
alt-text Actualizat: 13.01.2026, ora 16:51
  • Andre Duarte (28 de ani), fundașul portughez de la FCSB, a vorbit despre jucătorul pe care îl idolatrizează, atacantul Cristiano Ronaldo (40 de ani).

Fundașul central a fost transferat de FCSB de la Ujpest.

În trecut, a mai evoluat pentru Alverca, Estrela Amadora, FCU Craiova și Osijek, și se declară un admirator al celor de la Real Madrid.

Transfer cu probleme  Barcelona l-a prezentat din nou pe Joan Cancelo » De ce a șters primul mesaj în care îl anunța pe fundașul portughez
Citește și
Transfer cu probleme Barcelona l-a prezentat din nou pe Joan Cancelo » De ce a șters primul mesaj în care îl anunța pe fundașul portughez
Citește mai mult
Transfer cu probleme  Barcelona l-a prezentat din nou pe Joan Cancelo » De ce a șters primul mesaj în care îl anunța pe fundașul portughez

Andre Duarte, inspirat de Ramos, Pepe și Varane: „Erau cei mai buni”

„Sunt un mare fan al lui Real Madrid, iar în acea perioadă de top a lui Real Madrid, când Cristiano juca acolo, îi aveau pe Sergio Ramos, Pepe și Varane. Cei trei sunt fundași centrali foarte buni și cred că fiecare are calități diferite, dar în acel moment, cred eu, ei erau cei mai buni”

Cred că ar trebui să-i acordăm mai multă apreciere decât îi acordăm (n.r. - lui Cristiano Ronaldo), dar chiar și așa îi oferim deja multă. Pentru mine este cel mai bun, fără îndoială, și este un exemplu atât pe teren, cât și în afara lui. Pentru mine, tot ceea ce face este un exemplu. Andre Duarte

Fotbalistul alături de care Ronaldo a jucat cele mai multe meciuri este portughezul Pepe (348) la Real Madrid, urmat de Karim Benzema (342), Sergio Ramos (339), Marcelo (332), Raphael Varane (231), Iker Casillas (228) și Luka Modric (222), toți la Real Madrid.

Andre Duarte a jucat primul meci sub comanda lui Elias Charalambous

La partida amicală cu Beșiktaș, scor 1-2, Andre Duarte a debutat în tricoul campioanei și a primit banderola de căpitan, un obicei vechi practicat de gruparea bucureșteană în cazul jucătorilor noi.

Stoperul portughez a evoluat 57 de minute și a avut o evoluție convingătoare, el fiind prezent și în ofensivă, fiind surprins în atac la fiecare corner datorită înălțimii sale, 1,95 m.

FOTO: Andre Duarte la primul meci pentru FCSB

FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
+55 Foto
labels.photo-gallery

FCSB se va întoarce din Antalya joi, iar vineri va disputa primul meci oficial din 2026, contra celor de la FC Argeș, de la ora 20:00.

Campioana României se află pe locul 9 în clasament, cu 31 de puncte, după 21 de etape.

Citește și

Lui Boateng nu i-a convenit Detalii de ultimă oră de la negocierile cu Dinamo: „Aceasta este realitatea”
Superliga
15:40
Lui Boateng nu i-a convenit Detalii de ultimă oră de la negocierile cu Dinamo: „Aceasta este realitatea”
Citește mai mult
Lui Boateng nu i-a convenit Detalii de ultimă oră de la negocierile cu Dinamo: „Aceasta este realitatea”
„În clinici e mai greu decât la pârnaie” Mario Iorgulescu a rememorat noaptea în care a ucis un bărbat de 24 de ani: „Am trecut două semafoare pe roșu”
Special
15:31
„În clinici e mai greu decât la pârnaie” Mario Iorgulescu a rememorat noaptea în care a ucis un bărbat de 24 de ani: „Am trecut două semafoare pe roșu”
Citește mai mult
„În clinici e mai greu decât la pârnaie” Mario Iorgulescu a rememorat noaptea în care a ucis un bărbat de 24 de ani: „Am trecut două semafoare pe roșu”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Real Madrid liga 1 fcsb andre duarte
Știrile zilei din sport
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
15:34
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
10:59
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:09
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
16:54
Cristian Geambașu Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Cristian Geambașu Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14:30
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
13:21
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
11:26
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Media
07:30
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Citește mai mult
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 26 rapid 21 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share