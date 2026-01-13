Andre Duarte (28 de ani), fundașul portughez de la FCSB, a vorbit despre jucătorul pe care îl idolatrizează, atacantul Cristiano Ronaldo (40 de ani).

Fundașul central a fost transferat de FCSB de la Ujpest.

În trecut, a mai evoluat pentru Alverca, Estrela Amadora, FCU Craiova și Osijek, și se declară un admirator al celor de la Real Madrid.

Andre Duarte, inspirat de Ramos, Pepe și Varane: „Erau cei mai buni”

„Sunt un mare fan al lui Real Madrid, iar în acea perioadă de top a lui Real Madrid, când Cristiano juca acolo, îi aveau pe Sergio Ramos, Pepe și Varane . Cei trei sunt fundași centrali foarte buni și cred că fiecare are calități diferite, dar în acel moment, cred eu, ei erau cei mai buni”

Cred că ar trebui să-i acordăm mai multă apreciere decât îi acordăm (n.r. - lui Cristiano Ronaldo), dar chiar și așa îi oferim deja multă. Pentru mine este cel mai bun, fără îndoială, și este un exemplu atât pe teren, cât și în afara lui. Pentru mine, tot ceea ce face este un exemplu. Andre Duarte

Fotbalistul alături de care Ronaldo a jucat cele mai multe meciuri este portughezul Pepe (348) la Real Madrid, urmat de Karim Benzema (342), Sergio Ramos (339), Marcelo (332), Raphael Varane (231), Iker Casillas (228) și Luka Modric (222), toți la Real Madrid.

Andre Duarte a jucat primul meci sub comanda lui Elias Charalambous

La partida amicală cu Beșiktaș, scor 1-2, Andre Duarte a debutat în tricoul campioanei și a primit banderola de căpitan, un obicei vechi practicat de gruparea bucureșteană în cazul jucătorilor noi.

Stoperul portughez a evoluat 57 de minute și a avut o evoluție convingătoare, el fiind prezent și în ofensivă, fiind surprins în atac la fiecare corner datorită înălțimii sale, 1,95 m.

FOTO: Andre Duarte la primul meci pentru FCSB

FCSB se va întoarce din Antalya joi, iar vineri va disputa primul meci oficial din 2026, contra celor de la FC Argeș, de la ora 20:00.

Campioana României se află pe locul 9 în clasament, cu 31 de puncte, după 21 de etape.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport