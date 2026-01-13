Transfer cu probleme Barcelona l-a prezentat din nou pe Joan Cancelo » De ce a șters primul mesaj în care îl anunța pe fundașul portughez

Fundașul dreapta Joao Cancelo (31 de ani) a făcut, luni, vizita medicală la Barcelona şi a fost prezentat la clubul catalan.

Inițial, catalanii făcuseră o postare de prezentare pentru jucătorul împrumutat de la Al-Hilal, dar au șters-o, la scurt timp, din cauza unor probleme de ordin birocratic.

Ce s-a întâmplat cu fotbalistul trecut pe la Inter, Juventus, Manchester City și Bayern Munchen, în rândurile de mai jos.

De ce l-a prezentat Barcelona cu întârziere pe Joao Cancelo

Motivul pentru care gruparea catalană a șters anunțul transferului lui Joao Cancelo a fost reprezentat de o problemă de ordin birocratic.

Concret, catalanii îl anunțaseră pe Cancelo fără a avea toate actele necesare. După ce Al-Hilal a trimis toate documentele, Barcelona a anunțat oficial mutarea.

Inițial, conferința de prezentare a stoperului portughez ar fi trebuit să aibă loc la ora 13:30, fiind ulterior amânată pentru ora 16:45.

La conferința de prezentare, alături de Cancelo s-au mai aflat Joan Laporta, președintele clubului, Rafa Yuste, vicepreședintele, Deco, directorul sportiv, dar și Joan Soler, membru al consiliului de administrație.

Știrea inițială:

Barcelona a făcut anunțul, apoi l-a șters!

Cu o zi înainte, fotbalistul a efectuat vizita medicală, iar astăzi va semna contractul cu formația lui Hansi Flick.

Catalanii au anunțat că va purta tricoul cu numărul 2, rămas liber după ce Pau Cubarsi a trecut la numărul 5 în vară.

Deși Barcelona publicase în urmă cu o oră o postare de prezentare a lui Cancelo și inclusiv un comunicat oficial pe site, cu titlul „Joao Cancelo devine jucătorul Barcelonei”, clubul a șters materialele atât de pe site, cât și de pe paginile oficiale de social media.

Potrivit presei spaniole, motivul ar fi unul birocratic: Barcelona încă schimbă documente cu Al-Hilal și nu are dosarul complet finalizat, astfel că a ales să retragă temporar anunțul până la punerea la punct a actelor.

10 milioane de euro este valoarea fotbalistului portughez, conform transfermarkt.com

De ce l-a vrut Barcelona pe Joao Cancelo

Catalanii sunt în căutarea unui fundaș după ce Andreas Christensen a fost diagnosticat cu ruptură parțială de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng, o accidentare care îl va ține departe de teren aproximativ patru luni.

Danezul se încadrează astfel în categoria accidentărilor de lungă durată, iar clubul poate folosi până la 40% din salariul său pentru a-l înregistra pe Cancelo.

Ronald Araujo a avut o lună de pauză pentru a se reface mental, după ce le-a cerut șefilor timp pentru a „se reconecta”, iar în Supercupă a jucat câteva minute.

42 de meciuri a jucat Joao Cancelo în tricoul Barcelonei în sezonul 2023/24. Portughezul a fost utilizat preponderent ca fundaș dreapta, dar și pe flancul stâng, în perioada în care Balde a fost accidentat

În cariera sa, João Cancelo a bifat cele mai multe apariții în tricoul lui Manchester City (154 de meciuri), club alături de care a obținut și cele mai importante performanțe: un trofeu UEFA Champions League și trei titluri de campion în Premier League.

