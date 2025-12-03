FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”
Andre Duarte în tricoul celor de la Ujpest/ Foto: ujpestfc.hu
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”

Alexandru Smeu
Publicat: 03.12.2025, ora 19:13
Actualizat: 03.12.2025, ora 19:14
  • Clubul ungar Ujpest a emis un comunicat oficial cu privire la situația lui Andre Duarte (28 de ani), fundașul central prezentat luni de FCSB.

Duarte nu s-a despărțit în cele mai bune condiții de Ujpest. Fotbalistul intrase în conflict cu antrenorii și oficialii clubului, fiind trimis la echipa secundă.

Acest lucru l-a făcut pe jucătorul portughez să rupă unilateral contractul și să semneze cu FCSB din postura de jucător liber.

Ujpest anunță măsuri în cazul transferului lui Andre Duarte

La două zile după ce a fost prezentat oficial de campioana României, Ujpest a anunțat că despărțirea de Duarte s-a realizat într-un mod ilegal, motiv pentru care îl va acționa în instanță pe stoperul lusitan.

„În legătură cu știrile publicate în ultimele zile, Ujpest FC confirmă că Andre Duarte și-a reziliat cu efect imediat contractul cu clubul, iar ca urmare a acestui fapt raporturile de muncă au fost încheiate.

Clubul a acționat întotdeauna în conformitate cu legea pe toată durata raportului de muncă, în cadrul contractului semnat de ambele părți, astfel că rezilierea a fost ilegală.

După anunțarea rezilierii ilegale, Ujpest FC a contactat imediat jucătorul pentru a rezolva situația, însă Andre Duarte s-a distanțat complet de club.

Jucătorul a produs pagube materiale semnificative semnificative prin acțiunile ilegale detaliate mai sus, iar clubul va iniția de îndată procedurile legale necesare pentru a obține despăgubiri” se arată în comunicatul emis de Ujpest pe site-ul oficial.

1.000.000 de euro
este cota lui Andre Duarte, potrivit transfermarkt.ro

Andre Duarte: „Sunt fericit să fiu aici”

Înainte de semnarea contractului cu roș-albaștrii, Duarte a oferit și o primă reacție:

„Mă bucur să fiu din nou aici. Îmi place mult țara și cam asta e. Am mai urmărit unele meciuri din campionatul României în ultima perioadă”.

Întrebat cum se simte după interesul celor de la FCSB pentru el, jucătorul a răspuns: „Sunt doar fericit să mă aflu aici”.

Duarte va putea îmbrăca tricoul campioanei abia de luna viitoare, atunci când este programată să înceapă și perioada de mercato (13 ianuarie).

Cifrele lui Andre Duarte:

  • FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol
  • Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă
  • Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă
  • NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă
  • Alverca: 3 meciuri

Andre Duarte a jucat de două ori împotriva celor de la FCSB în sezonul 2022-2023: în etapa #3, când partida s-a terminat 1-1, și în etapa #18, când echipa sa a pierdut cu 2-0.

transfer fc ujpest fcsb superliga andre duarte
07:19
