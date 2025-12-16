Țintă nouă pentru FCSB Becali a confirmat negocierile pentru încă un transfer: „Dau și 2-3 milioane” +60 foto
Țintă nouă pentru FCSB Becali a confirmat negocierile pentru încă un transfer: „Dau și 2-3 milioane”

Publicat: 16.12.2025, ora 09:54
Actualizat: 16.12.2025, ora 10:00
  • Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani) a comentat evoluția echipei din meciul de luni și a anunțat că vrea să întărească pentru cea de-a doua jumătate a sezonului.
  • Patronul campioanei a confirmat negocierile pe care le poartă pentru un mijlocaș din Portugalia.

În urmă cu câteva zile, Mihai Stoica dezvăluia interesul pentru un nou jucător portughez, după transferul lui Andre Duarte, iar acum Becali a transmis că se află în discuții pentru această mutare.

Unirea Slobozia - FCSB 0-0. Gigi Becali: „Negociem cu un jucător din Portugalia”

Pe lângă discuțiile pentru mijlocașul pe care și-l dorește, Becali a mai transmis că nu este interesat de Joao Lameira (26 de ani), mijlocașul Oțelului.

„Era Lameira în vizor. Nu-l știam, MM mi-a spus, mi-a spus Şumudică. M-am uitat la meciul ăsta (n.red. - Rapid - Oțelul) și nu-mi place. El este precis, nu pierde mingea și pasează bine, dar nu are progresie.

Eu vreau un mijlocaș care face progresie cu mingea la picior. Un fel de Malcom, dar care să nu o piardă și să se încurce în ea. Avem din Portugalia, negociem cu un jucător din Portugalia.

Îmi plăcea Lixandru, că făcea progresie, dar nu-mi mai place de el. Îmi plăcea Șut, a început să-și revină, dar e la 60-70% din ce era. Dacă intrăm în play-off, și cred că o să intrăm, trebuie jucători, pentru că eu cred și în calificare în Europa, așa că-mi mai trebuie 5 jucători și nu jucători de 3 lei, jucători cu care să iau campionatul.

Dau bani, am zis că nu dau bani? Eu nu fac buget. Dacă găsesc un mijlocaș bun, dau și un milion, și două, și trei”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Cu succesul de la Clinceni, FCSB s-a apropiat la două puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Oțelul Galați, însă în această luptă se mai află UTA Arad și U Cluj, aflate între cele două formații în clasament.

VIDEO. Golul marcat de Mihai Lixandru în Slobozia - FCSB 0-2

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2039
2Dinamo2038
3FC Botoșani2038
4Universitatea Craiova2037
5FC Argeș2034
6Oțelul Galați2030
7U Cluj2030
8UTA Arad2029
9FCSB2028
10Farul Constanța2027
11CFR Cluj2023
12Petrolul Ploiești2019
13Unirea Slobozia2018
14Csikszereda2016
15Hermannstadt2012
16Metaloglobus2011

