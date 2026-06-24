Melodie românească la Mondial Pe ce hit autohton petrec nemții: NU e „Made in Romania”😄

Fanii Germaniei se distrează la Campionatul Mondial pe melodia „Mr. Saxobeat”, hitul artistei românce Alexandra Stan (37 de ani), într-o variantă cântată la saxofon de Andre Schnura.

Saxofonistul a devenit unul dintre personajele virale de la EURO 2024 și a revenit în mijlocul fanilor germani la Campionatul Mondial.

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La EURO 2024, Schnura a cântat în fan zone-uri și pe străzi, îmbrăcat în tricoul retro al Germaniei, cu numele lui Rudi Voller pe spate.

Nemții au petrecut la Campionatul Mondial pe muzica Alexandrei Stan

Andre Schnura a revenit în atenția fanilor și la Campionatul Mondial din 2026.

Fanii germani dansează pe „Mr. Saxobeat”, hitul cu care Alexandra Stan a devenit cunoscută internațional la începutul anilor 2010, reinterpretat la saxofon de Andre Schnura.

În 2025, piesa a primit și o nouă versiune, semnată de Andre Schnura, Timmy Trumpet și Alexandra Stan.

Melodia originală, încărcată pe contul de YouTube al Alexandrei Stan în urmă cu aproximativ 9 ani, are peste 403 milioane de vizualizări și 2,8 milioane de aprecieri.

Schnura, care acum interpretează melodia Alexandrei Stan printre fani, a devenit cunoscut exact prin astfel de apariții: merge în mijlocul suporterilor, cântă la saxofon și transformă zonele din jurul meciurilor în petreceri improvizate.

La EURO 2024, Andre Schnura interpreta „Freed from Desire”, piesă care a devenit rapid imnul neoficial al fanilor din jurul turneului, conform tribuna.com.

Andre Schnura has become the breakout star of the Euro 2024 ⭐️



Schnura's interpretations of the greatest hits of the football songbook include "Freed from Desire", "Samba de Janeiro" and "Major Tom" 🎷pic.twitter.com/oSfDsArSZS — BeSoccer (@besoccer_com) June 30, 2024

Germania a început bine turneul, iar fanilor germani nu le-a fost greu să găsească motiv de sărbătoare.

Elevii lui Julian Nagelsmann au câștigat primul meci de la Mondial cu 7-1 în fața celor din Curaçao, apoi s-au impus cu 2-1 împotriva Coastei de Fildeș.

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